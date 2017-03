Živě: Sobotka varoval před terorismem i před populisty, kteří ho zneužívají. Sjezd ČSSD začal

"Trpělivost a zkušenost ČSSD udržela tuto vládu pohromadě. I když to byly často tvrdé koaliční a parlamentní zápasy, máme konkrétní výsledky. Dosáhli jsme na hranu toho, co jsme mohli dosáhnout," tvrdí Sobotka a dokládá to tím, že ČSSD zvýšila několikrát minimální mzdu, navýšila platy policistu, hasičů, zdravotních sester či učitelů. Podle něj ČSSD zachránila Českou poštu, stabilizovala školství či úřady práce. "Dokázali jsme řešit sociální konflikty trpělivým dialogem. My jsme vystupovali proti poplatkům ve zdravotnictví," dodal.