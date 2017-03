Sobotka obhájil post šéfa ČSSD, dostal hlasy dvou třetin delegátů. Překvapil je ostrým projevem

AKTUALIZOVÁNO před 28 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka obhájil pozici předsedy ČSSD. V tajné volbě delegátů sjezdu v Brně dostal přibližně 67 procent platných hlasů. Delegáti mu odevzdali 460 platných hlasů, proti jeho zvolení se jich vyslovilo 201. Ministerský předseda stranu vede od roku 2011 a tentokrát neměl protikandidáta. Delegáty požádal o silný mandát před blížícími se volbami do sněmovny. Při poslední volbě v roce 2015 získal Sobotka zhruba 85 % hlasů, podobně úspěšný byl i o dva roky předtím, kdy ho podpořilo přibližně 84 % delegátů.

Brno - Bohuslav Sobotka byl podle očekávání už počtvrté zvolen předsedou ČSSD. Delegáti sjezdu na brněnském výstavišti mu dali 67 procent hlasů. Je to relativně silný mandát, ještě před volbou delegáti spekulovali o tom, že Sobotka nemusí dostat ani 60 procent, což se obecně považovalo za hranici neúspěchu.

Zvolení Sobotky předcházely dva radikálně odlišnými projevy. První vystoupení, zpráva předsedy, bylo výčtové, suché, bez energie. Delegáti si ho vyslechli, ale žádné nadšení nevyvolalo. Potlesk Sobotka nesklidil ani jednou, na rozdíl třeba od prvního místopředsedy Milana Chovance a místopředsedy Lubomíra Zaorálka.

"Chybí tomu emoce, v tom je největší potíž strany," řekl HN právník Miroslav Jansta, jenž krátce před sjezdem v tisku zkritizoval Sobotku a vysloužil si za to kritiku mnohých spolustraníků.

Jakoby ale jeho slova Sobotka slyšel. V druhém proslovu, předsednickém nominačním projevu dokázal 681 delegátů sjezdu zaujmout. Varoval před hrozbami, kterým se podle něj musí ČSSD postavit. Na prvním místě to je podle něj hrozba vytvoření pravicové vlády. Sobotka delegátům tvrdil, že hnutí ANO chystá koalici s ODS. "A to přitom ANO, coby hnutí nespokojených občanů vzniklo v roce 2011 právě proti pravicové vládě, kde to jsme?!" hřímal jako vyměněný Sobotka.

Největší potlesk vyvolal Sobotkův útok na předsedu hnutí Andreje Babiše. "Babiš není sociálně citlivý miliardář. Je to člověk, který nemá rád demokracii. Chce získat absolutní a nekontrolovanou moc, použije všechny prostředky včetně neomezeného populismu," řekl předseda ČSSD. Odmítl scénář, kdy by "politická ekonomická a mediální moc byla koncentrovaná v rukou jednoho člověka." To podle něj vždy v historii skončilo špatně. "Korupcí, zneužíváním moci, ekonomickým úpadkem země."

Sobotka slíbil, že se zaměří na platy, bude prosazovat daňovou progresi, několikrát zmínil zájmy tradičních sociálnědemokratických voličů. "Budu tlačit na růst mezd, chci do toho šlapat," využíval Sobotka čerstvě inovovaný slovník.

Delegáty vyzval aby mu odevzdali hlasy a varoval před nejednotou strany. "Musíme se sjednotit a táhnout za jeden provaz. Do bitvy nemůže jít rozhádaná jednotka. Až skončí sjezd musí skončit vnitřní rozdělování. Lidé nevolí vnitřně nejisté strany," prohlásil.

Se ziskem 67 procent hlasů může být Sobotka nakonec spokojen. Jeho síla se ale ukáže až při volbě místopředsedů. Na statutárního místopředsedu prosazuje Sobotka Milana Chovance. Proti němu ale stojí Sobotkův kritik Jeroným Tejc, kterého podporuje například právě vlivná lobbista Jansta, nebo jihočeský hejtman Zimola.

Složení týmu místopředsedů tak nakonec bude tím, co o úspěchu nebo neúspěchu Sobotky na stranickém sjezdu rozhodne. Toho si je vědom i on sám. "V týmu nemůžou být lidé, kteří říkají věci které jsou proti sobě," varoval delegáty.

201 delegátů ale hlasovalo proti Sobotkovi, což není bezvýznamné číslo. A podle informací HN pravděpodobně Jeroným Tejc minimálně do pozice jednoho ze čtyř řadových místopředsedů zvolen bude.

autor: Petr Honzejk