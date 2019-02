SPD se chystá obnovit severomoravský klub. Zrušení byla manažerská chyba, tvrdí Volný

Předsednictvo Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury do šedesáti dnů rozhodne o obnovení moravskoslezského klubu, který rozpustilo kvůli údajným nedemokratickým praktikám tamního předsedy Lubomíra Volného. Část členů hovoří o důsledcích vnitrostranického sporu, jenž rozpuštění buňky předcházel, vedení strany však nechce rozhodnutí dále komentovat.

Volný v pořadu České televize přiznal, že mezi ním a Tomiem Okamurou, jehož chce vyzvat jako kandidát na předsedu strany, panují určité spory. O co přesně jde, však prozradit nechtěl. "Já bych to tady opravdu nerad hlouběji rozebíral. Myslím si, že to jsou věci, které by se nejdříve měly probrat na vnitrostranickém demokratickém fóru," prohlásil Volný.

Řadoví členové přitom mluví o tom, že právě vnitrostranické spory mohly být důvodem rozpuštění moravskoslezské organizace, jíž Volný šéfoval. "Měli jsme jako kraj naprosto jasné, legitimní a demokratické požadavky, které jsme v souladu se stanovami prosazovali. Předsednictvo je zcela odmítlo, označilo naše jednání za porušení stanov a zrušilo nám krajský klub," řekl Aktuálně.cz jeden z členů, který za místní organizaci SPD kandidoval do sněmovny, ale nepřál si být jmenován.

Volný: Vedení SPD udělalo chybu na základě provokace

O zrušení severomoravské buňky rozhodlo předsednictvo strany. Jeho člen Jaroslav Holík řekl, že z jednání odbíhal na schůzku o životním prostředí a o rozhodnutí nemá dostatek informací. "Mám více informací ze sdělovacích prostředků než z vlastního jednání, jak jsem přebíhal. Podotýkám, že stav české krajiny je pro mě důležitější," řekl Holík.

Šéf hnutí Tomio Okamura na otázky neodpověděl, další člen předsednictva Radovan Vích pouze odkázal na dřívější stanovisko tiskové mluvčí Barbory Zeťové, která stručně vysvětlila, že "v regionální klubu docházelo k systematickému a systémovému porušování stanov včetně krácení demokratických práv členů," a proto byl klub zrušen.

To však oslovení členové moravskoslezské buňky včetně Volného odmítají. "V našem kraji se nedělo nic z toho, co je uváděno a popisováno. Já se obávám, že celorepublikové vedení SPD udělalo manažerskou chybu na základě profesionálně připravené dezinformace a provokace vůči našemu vedení," řekl Volný v České televizi.

Redakce požádala o stanovisko i dalšího poslance z Moravskoslezského kraje, který je zároveň místopředsedou tamní buňky, Mariana Bojku. Vyjádřit se však nechtěl. "Aktuálně.cz, nezlobte se, já vás nemám rád. Ve vztahu k SPD jste byli neloajální, takže já se s vámi o tomhle bavit nechci," řekl Bojka.

Zrušení buňky však nepřichází náhle, pozornost médií poutala již v roce 2017, kdy ji opustila řada členů. Podle nich se Volný choval jako diktátor, umlčoval názorové oponenty a obklopoval se těmi, kteří hlasovali podle něj. Volný však od začátku tvrdil, že šlo o nasazené agenty jiných politických stran, kteří se snaží SPD poškodit. A toto vysvětlení opakuje i nyní.

Moravskoslezský kraj však bez regionálního klubu SPD dlouho nezůstane. Vedení strany do šedesáti dnů rozhodne o jeho znovuzaložení. Do něj pak budou moct dosavadní členové opět vstoupit. V jeho čele - alespoň pro začátek - však už nebude Volný. "Nové vedení bude zvoleno až po svolání řádné regionální konference. Do té doby budou vést Moravskoslezský kraj pověření koordinátoři," vysvětlila mluvčí SPD.