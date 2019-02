BIS chce zničit SPD, tvrdí Okamura. Asi si z něj někdo vystřelil, reagují zpravodajci

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura tvrdí, že dostal dopis, ve kterém stojí, že Bezpečnostní informační služba pracuje na "destrukci a následném rozpadu" jeho hnutí. Podle dopisu vedou zpravodajci proti hnutí operaci s krycím názvem "Vulterin". Mluvčí BIS Ladislav Šticha Okamurovo tvrzení jednoznačně popírá a upozorňuje, že si z šéfa SPD nejspíše někdo vystřelil.

"Předsedovi hnutí SPD byl předán dopis, jehož obsahem je informace, že BIS provádí činnost v rámci operace s krycím názvem 'Vulterin'. Cílem této operace má být destrukce a následný rozpad hnutí SPD jako hlavní vlastenecké síly v ČR," píše SPD v tiskové zprávě.

Okamura s dopisem seznámil i předsednictvo hnutí a varoval je, že se může jednat o cílenou provokaci. "V této souvislosti vyzýváme i členy SPD k jednotě, a aby si dávali pozor na možné provokace, které mohou naše hnutí poškodit," varuje vedení hnutí.

SPD v souvislosti s dopisem už kontaktovalo šéfa BIS, ředitele GIBS a orgány Poslanecké sněmovny. "Dále předsednictvo hnutí pověřilo předsedu hnutí Tomia Okamuru seznámit s obsahem dopisu prezidenta republiky Miloše Zeman," dodává hnutí.

Hloupost asi stejná jako s požadavkem Romů na bilion korun

Bezpečnostní informační služba podezření SPD důrazně odmítá. "Ta zpráva je naprosto nesmyslná, už ten název odkazující na jméno někdejšího ředitele BIS naznačuje, že si z pana předsedy Okamury někdo vystřelil," řekl Aktuálně.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha a dodal: "Je to hloupost asi stejná jako s požadavkem Romů na bilion korun".

Odkazoval tak na Okamurovu písemnou interpelaci na ministra kultury Antonína Staňka, kterého se ptal, jestli Muzeum romské kultury požaduje bilion korun. Jak předseda SPD později vysvětloval, na údajnou žádost o bilion ho upozornil jeden z občanů. "Je to naprostý absurdistán. Nemůžou dostat tisíc miliard. Buď se pan Okamura přepsal v nulách, nebo to vůbec nechápu," uvedl Staněk pro Deník N.

Karel Vulterin, kterého mluvčí kontrarozvědky zmínil, vedl BIS od března 1997 do ledna 1999.

Šticha dodal, že destrukce strany či hnutí - jak SPD píše - ani není v kompetenci zpravodajské služby. "Úkolem žádné zpravodajské složky není to, aby zasahovala do politického dění. To v žádném případě," uvedl mluvčí.