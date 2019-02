SPD prohrává ve své anketě, zda má Česko pomoci sirotkům. Máme vaše IP adresy, píše

Během pár hodin fanoušci SPD na Facebooku ukázali, že s hnutím nesouhlasí v jednom z výrazných témat - otázce přijetí sirotků. Navzdory tomu, že se SPD profiluje jako hnutí, které migrantům nechce pomáhat, prohrává ve vlastní anketě o tom, zda má Česko pomoci syrským, afghánským či pákistánským sirotkům. 73 procent respondentů totiž věří, že pro děti, kterým ublížila válka, se má Česko stát novým domovem.

"Měla by Česká republika přijmout syrské, afghánské či pákistánské sirotky, jak prosazuje europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová?" zeptalo se ve středu v anketě hnutí SPD na svém Facebooku.

Do čtvrtečního dopoledne v ní hlasovalo okolo 10 tisíc lidí. Z toho 73 procent si myslí, že odpověď na otázku zní ano. Jen 27 procent lidí odpovědělo záporně. Hnutí výsledek zřejmě poněkud zaskočil. Ve čtvrtek dopoledne oznámilo, že má IP adresy lidí, kteří hlasovali pro přijetí sirotků, a předají je Šojdrové. "Až bude mít těch cca 2200 syrských, afghánských a pákistánských sirotků, tak se vám neprodleně ozve," dodali.

V závěru se ještě pokusili přisadit si k sérii vtipů o ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové (za ANO). "Jasně nám řekla: 'Čím více lidí hlasuje pro přijetí sirotků, tím více IP adres se mi podaří zjistit'. Má úplnou pravdu a my jí děkujeme za pomoc. I tentokrát ukázala, že je opravdovou expertkou," dodalo hnutí v reakci na vysvětlování Novákové, proč jsou v Česku drahá mobilní data.

Sama europoslankyně Šojdrová, o níž je v anketě řeč, pohotově zareagovala. "Děkuji, že se touto otázkou také zabýváte. Věřím, že jste ochotni pomáhat lidem. Sám Váš předseda pochází z jiné země a v životě to neměl lehké, tak by to mohl pochopit," přidala komentář pod anketu.

Výsledek ankety je v přímém rozporu s tím, co hnutí od svého vstupu na politickou scénu ústy předsedy Tomia Okamury prosazuje. Okamura opakovaně odmítá možnost, že by se Česko do evropské migrační krize aktivně zapojilo tím, že by se země byť třeba o nízký počet uprchlíků postarala.

V září 2018 během debaty o paktu o migraci Okamura prohlásil, že jeho strana je i proti přijetí sirotků. "Jde jen o zviditelnění této europoslankyně a KDU-ČSL před volbami," tvrdil tehdy Okamura.

Jak SPD, tedy hnutí, které usilovně prosazuje přímou demokracii, s anketou naloží, není jisté. "Anketa běží dál. Těší nás, že vzbudila takový zájem," napsala Aktuálně.cz mluvčí hnutí Barbora Zeťová. Člen předsednictva SPD Jaroslav Holík na otázku Aktuálně.cz neodpověděl. Jen opakoval, že se na to musí nejprve podívat a příspěvek na Facebooku si důkladně přečíst.

Lidovecká europoslankyně se otázkou sirotků z válečných oblastí dlouhodobě zabývá. Upozornila na špatné podmínky, v jakých žijí děti v uprchlických zařízeních v Řecku, a vyzvala vládu Andreje Babiše, aby Česko alespoň padesáti sirotkům poskytlo dočasně domov. Babiš to odmítl a ministr vnitra Jan Hamáček po Šojdrové chtěl, aby přinesla jména konkrétních dětí.