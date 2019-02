Provokatér ze sněmovny. Volný podle TOP 09 vyhrožoval poslanci. Byl to vtip, oponuje

Poslance Lubomíra Volného z SPD provází pověst provokatéra. Na sociálních sítích i ve sněmovně pronáší výroky, které jeho kritiky podněcují k rázným reakcím. Minulý pátek však svým jednáním rozčílil některé poslance tak, že žádají mandátový a imunitní výbor, aby Volného chování prošetřil.

Poslanec SPD minulý týden na plénu vyzval sociálního demokrata Jana Birkeho ke konfrontaci. Stalo se tak během diskuse o tom, kdo může za činy fanouška SPD Jaromíra Baldy odsouzeného za terorismus. "A jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven! A tam si to můžeme vyřešit. A vyřešíme si to způsobem, který začne tím, jak se budete chovat vy," uvedl doslova na schůzi poslanců Volný.

Birke poslance od řečnického pultu slovně vyhazoval, ale ven s ním nešel. Nicméně přesto Volného možná čeká výslech před výborem, který může zákonodárce i finančně potrestat.

Podnět, aby mandátový a imunitní výbor řešil jeho chování, odeslala ve středu poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Shodou okolností v den, kdy byla na schůzi sněmovního výboru pro evropské záležitosti svědkem jiného sporu tohoto poslance SPD, tentokrát ovšem se sociálním demokratem Ondřejem Veselým.

V tomto posledním případě šlo o slovní potyčku, která proběhla během diskuse o zprávě Evropské komise o migraci. Volný řekl větu, které se někteří poslanci - včetně Veselého - zasmáli. "Migrační krizi nevyřešila EU ani společný postup, ale vyřešil to pan Orbán a pan Salvini," prohlásil na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána a ministra vnitra Itálie Mattea Salviniho.

Nesouhlasná reakce Veselého se však člena SPD dotkla tak, že se na něj otočil se slovy: "Vy jste tu hučel, pane kolego? Když chcete předvádět chování čtvrté hospodské skupiny, tak běžte hučet ven." Veselý však výbor neopustil a diskuse pokračovala dál.

Vyhrožoval. Takové chování se nesmí stát běžným

Podnět k prošetření Volného chování považují poslanci TOP 09 za důvodný. "Pan poslanec Volný při jednání sněmovny vyhrožoval poslanci Birkemu a dokonce jej vyzýval, aby si s ním šel spory 'vyřídit ven'. Takové chování považuji za naprosto nepřijatelné. Žádný poslanec nemá právo vyhrožovat jiným poslancům a nechci připustit, aby se takové chování časem stalo běžným," argumentovala Langšádlová s tím, že její žádost podepsali kolegové z TOP 09 i někteří zástupci klubu Starostů či lidovců.

Mandátový a imunitní výbor podle jeho předsedy Stanislava Grospiče (KSČM) kauzu na nejbližším zasedání posoudí a rozhodne, zda se jí bude dál zabývat. Pokud se usnese, že Volný překročil meze, může ho potrestat. Sankcí přitom může být samotné projednání incidentu ale i pokuta.

Byl to vtip, vyzval jsem i Kalouska

Volný se hájí. Nemá pocit, že by udělal něco špatně, a otáčí roztržku ve vtip, který ovšem řada jiných poslanců včetně Birkeho za humor nepovažuje. "Nenazýval bych to incidentem. Následoval jsem pokyn řídícího schůze a chtěl jsem osobní rozpor, kdo stvořil pana Baldu, rozebrat s panem Birkem venku. A pochopitelně jsem říkal, že se přizpůsobím jeho stylu," uvedl Volný.

Jak sám připouští, Birke navíc není jediným poslancem, kterého takto vyzval, "aby šel ven". "Dokonce jsem pozval ven Miroslava Kalouska či Milana Hniličku. Všichni pochopili, že to byl vtip, probrali jsme danou věc a vrátili se zpět," omlouval své chování Volný. I v předvolební kampani se poslanec dostal do sporu ještě s jiným politikem - šlo o někdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Tehdy ovšem roztržka proběhla opačně - podle svědků to byl Zaorálek, kdo si chtěl neshody vyříkat "venku".

Důchodce Balda, aktivní příznivce SPD, ve dvou případech podle soudu porazil strom, který spadl přes železniční koleje. Kolem rozházel letáky, které měly budit dojem, že skutek spáchali islámští radikálové. Na místech jeho útoků pak vlaky havarovaly, jen díky šťastné náhodě nebyl nikdo vážně zraněný.

Kdo stvořil českého teroristu

"Baldu stvořili vítači. No a potrefené husy se ozvaly," prohlásil na jednání sněmovny Volný. Shazoval tak vinu na ty poslance, kteří mají na uprchlickou krizi v Evropě jiný názor než SPD. Paradoxní je, že to byla právě členka SPD a koordinátorka tohoto hnutí na Mladoboleslavsku, kdo Baldu ještě před jeho činem utvrzoval ve strachu z muslimů a podněcoval jeho averzi třeba k obyvatelům Prahy. "Praha měla být celá vymetená do povětří," řekla během telefonátu Vaňková Baldovi.

Volný svou kolegyni hájí. Podle něj mu lidé do telefonu říkají nesmysly podobného ražení často. "Víte, kolik Ostraváků už říkalo, že by se Praha měla srovnat se zemí, a kolik Pražáků říkalo, že by se mělo zaválcovat Brno?" reagoval poslanec s tím, že policie se každým takovým výhrůžným výrokem nemůže zabývat.

Vaňková - říká Volný - v Baldovi nerozdmýchávala nenávist. "Já bych řekl, že posilovala jeho obavy," poznamenal dále s tím, že se jeho kolegyně mohla se seniorem bavit jinak. "Ale ten pán to hlavně neměl udělat. Ten pán nebyl z hlediska ideologie espéďák, kdyby jím byl, tak by pracoval politicky. Odmítal by jakoukoli formu verbálního i fyzického násilí," prohlásil člen hnutí.

Havel, vlastizrádce

Volný patří mezi politiky, kteří jsou výjimečně aktivní na sociálních sítích prakticky každý den. Prohlášení tohoto bývalého učitele tělocviku zvláště na Twitteru ale vyvolávají často odmítavé reakce, a to mnohdy i u fanoušků SPD, kteří se semkli hlavně na Facebooku. Velmi ostré odsudky si Volný četl třeba pod příspěvkem, který dal na Twitter v den výročí úmrtí exprezidenta Václava Havla.

"Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel," napsal v půlce prosince Volný. Vyvolal tím ostré, často urážlivé reakce, na které politik odpovídal svým kritikům mnohdy ve stejném stylu. Kauzu o několik dní později také na Twitteru uzavřel dalším prohlášením: "Havloidní zrůdy hejtují můj Twitter."

Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země.

Václav Havel. pic.twitter.com/mihhVeMljD — Lubomír Volný (@lubomir_volny) December 18, 2018

Přesto si Volný nemyslí, že by voliče provokoval. "To je jen váš dojem," odpověděl na otázku Aktuálně.cz poslanec, který na sociálních sítích například definuje rasistu jako "člověka, který není hrdý na svůj původ". A podle tohoto svého pravidla označuje za extremisty mnohé lidi s jiným názorem, jenž se liší od typických postojů poslanců hnutí Tomia Okamury.

Zároveň se nezdráhá sdílet články z manipulačního serveru Středoevropan, jejichž autorem bývá Filip Vávra - člověk s opravdu extremistickou minulostí. Vávra byl v minulosti aktivní v neonacistických organizacích jako Národní odpor či hnutí skinheads. V dubnu 2009 pomáhal zajistit příjezd amerického aktivisty a bývalého vůdce Ku-klux-klanu Davida Dukea do Prahy. Měl se setkat se studenty, ale nakonec mu to znemožnila policie, která Dukea zadržela.

"Mě nezajímá nositel informace, ten je mi ukradený, ale zajímá mne informace a její ověřitelnost," odpovídá zákonodárce na dotaz, proč tak často sdílí články Filipa Vávry.

Hádka poslance Lubomíra Volného s moderátorem ČT Jakubem Železným o Václavu Havlovi. | Video: Česká televize | 00:47

V souladu s programem SPD Volný například odmítá Evropskou unii a NATO. Opět to vysvětluje ostrými výroky. EU Volný připodobňuje k nacistickému Německu, aniž by uvedl nějaké vysvětlení. Příznivce unie pak označuje například za eurohujery, přičemž podle něj "potřebují mentálně zmrzačenou a nevzdělanou generaci, vychovávanou eurobolševickými svazáky z neziskovek". Právě neziskové organizace řadí SPD mezi organizace, kterým by podle jejich poslanců stát neměl nijak pomáhat - a už vůbec jejich činnost financovat. Mnohé tyto neziskové organizace pomáhají zástupcům menšin, uprchlíkům či organizují humanitární pomoc v zahraničí.

Podobná radikální prohlášení nejsou v případě tohoto bývalého učitele z SPD nijak výjimečná. Osobně to poznal i lidovec Ondřej Benešík, kterému na jednání výboru pro evropské záležitosti Volný řekl, že je "drzý fracek" proto, že Benešík prohlásil o předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, že je "majitel strany".

Obchodník s chudobou

V těchto dnech má navíc s Volným neshody i poslanec pirátů Mikuláš Peksa. Zástupce SPD totiž nemá rád, když o něm kolegové prohlašují, že je obchodník s chudobou. Jeho političtí konkurenti mu vytýkají pronajímání bytů ve dvou domech v sociálně vyloučené lokalitě V Božkově ulici v Ostravě-Přívoze. Upozornil na to server iDnes.cz.

"Poslanec Volný přislíbil ukončit svůj obchod s chudobou, pokud ho někdo na plénu za obchodníka s chudobou označí. Vzhledem k tomu, že jsem k tomu byl jmenovitě vyzván a učinil jsem tak, pevně doufám, že svůj slib splní," prohlásil Peksa před několika dny.

Člen SPD na to podle svých slov reagoval, jak slíbil, a neprodloužil svým nájemníkům smlouvy. Lidé se tak budou muset vystěhovat. "Domy zakonzervuji. Už jsem to udělal před rokem a půl a ti lidé se mi tam za měsíc dva nastěhovali zpátky. Nechal jsem je tam za značných finančních ztrát bydlet. Ale tu dobrovolnou charitu už nehodlám dělat, když jsem kvůli tomu urážen a dehonestován," prohlásil poslanec a vzkázal pirátovi, aby se o jeho nájemníky nyní postaral.

Pirát nyní ujišťuje, že se tomu nebrání. Bývalí nájemníci ho prý mohou oslovit, pokud budou mít zájem. "Ty nebohé lidi instruujte, ať s sebou vezmou nájemní smlouvy a fotografie bytů, kde jste je nechal bydlet. Bude se to hodit," odpověděl Peksa ve sporu Volnému.