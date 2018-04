před 2 hodinami

Na nádraží ve Lhotce u Mělníka v neděli v podvečer vykolejil osobní vlak. Při nehodě vznikla škoda 400 tisíc korun, řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Příčiny vykolejení vlaku vyšetřovatelé zjišťují. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Osobní vlak na trati vykolejil v 17:35. Mířil z Mělníka do Mladé Boleslavi. České dráhy kvůli nehodě mezi Mělníkem a Mšenem zavedly náhradní autobusovou dopravu. Podle webu dopravce by výluka měla trvat do 23:00.

autor: ČTK | před 2 hodinami