V únoru zemřelo při nehodách 27 lidí, o čtyři méně než loni

Během února zahynulo na českých silnicích podle předběžných údajů zatím 27 lidí. Je to o čtyři méně než za loňský únor, který byl ale vzhledem k přestupném roku o jeden den delší. V úterý večer to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Od začátku roku si dopravní nehody dosud vyžádaly 57 usmrcených, za první dva měsíce roku 2016 to bylo o jednoho více. Nejtragičtějším dnem končícího měsíce byl pátek 24. února, kdy policisté evidují čtyři oběti dopravních nehod. Nejméně lidí v únoru umíralo na silnicích za posledních 12 let v roce 2014, kdy nehody nepřežilo 24 lidí, zatímco v roce 2008 tragicky zahynulo 68 osob.

autor: ČTK