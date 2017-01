Státy s legální marihuanou mají méně smrtelných nehod na silnicích, tvrdí studie

před 48 minutami

Počet smrtelných nehod na silnicích klesl zejména u řidičů ve věku mezi 15 a 44 lety. U starších řidičů se pak neprojevil. Studie porovnávala statistiky v USA, kde je ve 23 státech a ve Washingtonu D.C. povoleno užívání marihuany. Vliv této lehké drogy ale nemusí být jediným faktorem.

Usednout za volant pod vlivem návykové látky je bezesporu nebezpečné. Studie, kterou zpracovala newyorská Mailman School of Public Health spadající pod Kolumbijskou univerzitu, ale naznačuje, že obavy z nárůstu nehod ve státech, kde byla povolena marihuana, jsou zatím spíš liché. Výsledky publikoval zdravotnický deník American Journal of Public Health.



Studie monitorovala počet smrtelných dopravních nehod, přičemž se ukázalo, že ve státech, kde byla legalizována marihuana, kleslo množství nehod v průměru o 11 procent. Nejvíce přitom mezi řidiči ve věku od 15 do 44 let. Naopak u šoférů starších 45 let se nenašlo žádné výraznější zlepšení.

Podle profesorky Silvie Martinsové, která studii vedla, může být snížení počtu smrtelných nehod důsledkem toho, že mladší řidiči nahrazují konzumaci alkoholu právě marihuanou. Řidiči pod vlivem marihuany mají pomalejší reakce, na rozdíl od opilých se ale pohybují na silnici pomaleji.



Marihuana však není jediným faktorem, který pomáhal snížit počet smrtelných nehod. „Jde i o infrastrukturu nebo kvalitu zdravotnického systému,“ citoval deník The Washington Post Silvii Martinsovou.



V současnosti je marihuana povolena v USA ve 23 státech a Washingtonu D.C. Studie zkoumala data mezi lety 1985 až 2014, přičemž se zaměřila hlavně na poslední období, kdy k legalizaci marihuany přistoupilo větší množství států. Mezi lety 2010 až 2014 byla „tráva“ povolena v devíti. Například v Kalifornii klesl počet nehod po povolení marihuany o 16 procent, v Novém Mexiku o 17,5 procenta. Později ale začal opět růst.

autor: Jan Markovič