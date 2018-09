před 31 minutami

Do Senátu se chce dosat i bývalý ministr kultury, někdejší šéf Ústavu pro studium totalitních režimů a katolický kněz Daniel Herman. Herman do horní komory kandiduje za KDU-ČSL v Chrudimi. Herman by chtěl v Senátu pokračovat v podpoře sociálích služeb, lékařské péče nebo kultury a vzdělání. Herman byl jednou z klíčových postav v kauze neudělení vyznamení Jiřímu Bradymu, jehože je vzdáleným synovcem. Prezident Miloš Zeman Hermanovi údajně řekl, že Bradyho nevyznamená pokud se sejde s dalajlámou. Herman se s dalajlámou sešel a Zeman následně expremiérovi Sobotkovi dal seznam vyznamenaných, na kterém Brady již chyběl. Na dotazy čtenářů Aktuálně.cz bude Herman odpovídat od pondělních 10 hodin.

Vnímal jsem tlak ze strany čínského velvyslanectví. Prezident se prý ptal, jak setkání s velvyslankyní proběhlo, říká ministr Herman. | Video: Daniela Drtinová | 16:34

