Čižinský pozastaví členství v KDU-ČSL, proti lidovcům chce kandidovat s vlastním hnutím Praha Sobě

před 37 minutami

Praha - Populární starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský pozastaví své členství v KDU-ČSL. Dotlačili ho k tomu jeho straničtí kolegové, kterým se nelíbí, že jako člen strany založil vlastní politické hnutí Praha Sobě, se kterým chce vyhrát komunální volby v Praze a stát se primátorem. KDU-ČSL tak vlastně konkuruje.

"Pozastavím členství, protože to komplikuje jednání o situaci v Praze," potvrdil Čižinský, který to chce oznámit na dnešní tiskové konferenci.

"Byl jsem předsednictvem strany vyzván k pozastavení členství. Mé členství komplikovalo jednání o předvolební koalici KDU-ČSL v Praze," dodal s tím, že jeho cílem je změnit Prahu k lepšímu, a ne komplikovat tvorbu předvolební koalice.

Předpokládá přitom, že to bude spíš kosmetický krok - zůstane totiž nadále ve všech svých funkcích a také členem pražské Trojkoalice, která sdružuje lidovce, zelené a starosty.

Musel si vybrat

"Nejsme v rozporu, ale pokud kandiduje za konkurenční subjekt v komunálních volbách, tak si musí vybrat. Není možné být jedním zadkem na dvou židlích," říká místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, podle něhož situace, kdy je Čižinský členem lidovců a současně proti nim do voleb v Praze staví vlastní subjekt, "klame lidi". "Je důležité, abychom do komunálních voleb šli jako subjekt, který je srozumitelný," dodal Bartošek.

Čižinský se také loni na podzim stal poslancem, když ve volbách díky preferenčním hlasům přeskočil lídra pražské kandidátky Daniela Hermana. Počítá s tím, že zůstane jak ve sněmovně, tak i v poslaneckém klubu KDU-ČSL. S tím přitom Bartošek, který je současně předseda poslaneckého klubu, nemá problém. "Ve sněmovně to neznamená vůbec nic, tam se nic nemění, zůstane členem klubu," řekl.

Není přitom jasné, zda Čižinského krok pročistí situaci v Praze, kdy opět hrozí rozpad koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice částečně právě kvůli Čižinskému, který je spolu s dalšími členy Trojkoalice proti bourání Libeňského mostu a i kvůli sporu o něj se před třemi týdny zastupitelé neshodli na programu jednání a museli se rozejít. Náhradní zastupitelstvo bude tento čtvrtek.

Podle radní Jany Plamínkové a předsedkyně pražských starostů to, že Čižinský formálně přestane být členem lidovců, bude klub Trojkoalice muset ve čtvrtek řešit. Ale ani podle ní by to nemělo znamenat výraznou změnu. "Budeme na to muset reagovat, ale nevidím problém, aby dál zůstal členem klubu," uvedla Plamínková.

Boj proti předražené radnici

Čtyřicetiletý Čižinský, který je původní profesí učitel latiny a dějepisu, je členem KDU-ČSL od roku 2003. Známým se stal spíše ale jako aktivista, který bojoval například proti předražené radnici a díky referendu se mu tento projekt radnice Prahy 7 za 1,5 miliardy korun podařilo zastavit. Před čtyřmi lety pak založil hnutí Praha 7 a suverénně vyhrál volby na sedmé městské části a stal se starostou.

O podobný úspěch se nyní chce pokusit s hnutím Praha sobě v Praze. Je tu však jeden rozdíl: Zatímco na Praze 7 byli lidovci součástí jeho hnutí, nyní kandiduje samostatně.

Na kandidaturu v Praze potřebuje jeho hnutí zhruba 80 tisíc platných podpisů, Čižinský si vytyčil cíl sto tisíc kvůli možným neplatným hlasům. "Už máme přes polovinu podpisů. Zatím to nestačí, musíme mobilizovat a do sběru zapojit další lidi," říká. Čižinský by sice mohl založit politickou stranu a potom by podpisy nemusel sbírat, ale to odmítl.