Senát možná bude muset brzy šlápnout na brzdu, varoval lidovce Pithart

Praha - KDU-ČSL by podle předsedy Pavla Bělobrádka měla kromě konkrétních témat nabídnout naději lidem, kterým se nelíbí vývoj v České republice, například to, že se vláda opírá o hlasy KSČM. Bělobrádek na sobotní ideové konferenci lidovců v Praze řekl, že se jeho strana nehodlá podbízet na základě výsledků marketingových průzkumů, ale bude trvat na svých hodnotách, ze kterých pak vychází program a nabízená politická řešení.

Bělobrádek v úvodu konference řekl, že strana musí být atraktivní pro mladé, ale neztrácet ani u seniorů. "Jsou strany, které vítězí na základě marketingu, které na základě průzkumů nabídnou lidem to, co chtějí slyšet," uvedl. Takové strany však podle něj nedbají na to, co takové věci budou znamenat pro Česko. "KDU-ČSL naopak zůstane stranou hodnotovou," dodal. Odmítl také lež, urážky a ponižování soupeřů v politice.

Bělobrádek uvedl, že strana neustoupila ze svých podmínek pro vstup do vlády, když se ukázalo, že jsou neslučitelné s představami ANO a prezidenta Miloše Zemana. "Jsem rád, že jsme ohledně toho našli velký konsensus uvnitř strany," řekl. Kritizoval ČSSD a další strany ochotné připustit to, že vládu ANO a ČSSD podpořili v hlasování o důvěře komunisté. Pokud nebrání některé hodnoty, hrozí podle něj, že budou v budoucnu "bombardovat" hodnoty ústavní.

Lidovci proto zdůrazňovali důležitost říjnových voleb do třetiny Senátu, na Náchodsku do horní komory kandiduje i Bělobrádek. Bývalý premiér a někdejší senátor KDU-ČSL Petr Pithart uvedl, že Senát může přibrzdit legislativu, ale v nouzi také šlápnout na brzdu. "Není vyloučeno, že to bude muset být teď zvolený Senát, který bude muset na brzdu šlápnout," řekl Pithart v předtočené zdravici s odkazem na některé plány premiéra Andreje Babiše (ANO). "Senát by musel držet nohu na brzdě velmi silně, ale má na to, bez něj se nejdůležitější pravidla této země nezmění," prohlásil.

Roli horní komory Parlamentu vyzdvihl i kandidát KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Zelených do Senátu Jiří Drahoš, který se bude o zvolení ucházet v Praze 4. "Když se podíváme na ideové směřování Hradu a podporu vlády komunisty, jsem rád, že tu Senát máme," uvedl někdejší kandidát na prezidenta. Místopředseda strany a kandidát do Senátu v Chrudimi Daniel Herman řekl, že bouře na politické scéně mohou relativně snadno změnit to, jak vypadá Sněmovna. "Senát ale brání lodi, aby se nemohla v bouři překotit," dodal.

Bělobrádek řekl, že strana uspořádala dnešní konferenci kvůli tomu, aby ještě před volbami uzavřela sebereflexi po loňských volbách do sněmovny. Zároveň má sloužit i jako základ pro březnový celostátní sjezd. "Kde se bude probírat další směřování KDU-ČSL," uvedl. Zda bude na sjezdu obhajovat mandát v čele strany, se Bělobrádek rozhodne na podzim.