STEM: V předvolebním průzkumu získala Trikolóra půl procenta, volby by vyhrálo ANO

V prosinci by se do Poslanecké sněmovny dostalo všech devět nynějších stran, zjistil průzkum agentury STEM. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta hlasů, následují Piráti a ODS shodně s 12,3 procenta. Trikolóra, která se v některých dřívějších volebních modelech blížila pěti procentům potřebným pro vstup do sněmovny, by získala půl procenta, méně než Svobodní i Zelení.

Prosincový volební model agentura STEM zveřejnila na svém webu. "Situace v prosinci odráží váhavost a nerozhodnost," uvedl STEM. Poukázal na "nebývale vysoké" váhání lidí nad účastí ve volbách do Sněmovny. Odevzdat svůj hlas chtělo 54 procent lidí, volit nechtěla čtvrtina a 21 procent nebylo rozhodnuto. Zisk ANO se mírně snížil ze 34,9 procenta v listopadu, podle STEM byl šéf hnutí a premiér Andrej Babiš nadále středem pozornosti se svými kauzami. ODS i Piráti si proti listopadu polepšili. Zatímco občanským demokratům vzrostla intenzita podpory od jejich příznivců, podpora Pirátů je kolísavá a nepříliš silná, uvedla agentura. "Jejich mladí voliči se o politiku nezajímají a ani jejich ochota jít volit není valná," doplnila. Komunistům v prosinci přibylo hlasů na 8,2 procenta z listopadových 7,1 procenta, ČSSD zůstala na 6,4 procenta. Podle STEM je ale intenzita vazby příznivců k sociální demokracii velmi slabá. "U malých stran je situace nejistá, odráží váhání a rozpaky. Změny tu mohou být i dost nahodilé. Tentokrát se ale TOP 09, STAN i KDU-ČSL dostaly přes pětiprocentní práh," uvedla agentura. Podpora lidovců stoupla proti listopadu z 5,5 na 6,4 procenta, u TOP 09 se zvýšila z 3,7 na 5,8 procenta a hnutí STAN naopak klesla z listopadových 7,2 na prosincových 5,5 procenta. Související Bouřlivá Praha 1. Odvolaného Čižinského nadhradil Hejma, v radě budou trestně stíhaní "SPD ztratila dost významně, před Vánoci zjevně neměla silné protestní téma," napsal STEM. Strana by v prosinci dostala 5,6 procenta po listopadových 9,1 procenta.