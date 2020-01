Praha 1 má novou koalici. V centru metropole se nezvykle spojilo ANO s ODS i TOP 09

Hnutí My, co tady žijeme oficiálně podepsalo novou koaliční smlouvu v Praze 1. Nově bude centru města vládnout spolu s ODS, TOP 09 a hnutím ANO. Vedení města tak opustí Piráti a hnutí Praha 1 sobě, za které kandidoval starosta Pavel Čižinský. Jeho odvolání musí ale ještě potvrdit zastupitelstvo. Nová koalice v něm však má většinu, ač těsnou.

Novou koaliční smlouvu podepsali zástupci jednotlivých stran po druhé hodině odpoledne, jen dvě hodiny před začátkem jednání zastupitelstva, kde se o budoucnosti městské části definitivně rozhodne. Novým kandidátem na starostu se stal současný místostarosta Petr Hejma. Ten při té příležitosti zopakoval, proč jeho hnutí My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) zanevřelo na své dosavadní partnery.

"Došlo k totální destrukci a kolapsu úřadu kvůli špatné personální politice a špatnému řízení radnice městské části," řekl Hejma a dodal, že za vše je odpovědný starosta Pavel Čižinský.

"Personální politika probíhala tím způsobem, že ke všem úředníkům, i k těm nejloajálnějším, nezkušenějším a nejlepším bylo přistupováno s absolutní nedůvěrou. Byli neustále sledováni a takzvaně chytáni na švestkách. Zjevně bylo cílem importovat sem jakousi dobrou politiku Prahy 7, která nás měla naučit jíst příborem a utírat si ústa ubrouskem. Myslím si ale, že je dostatek starousedlíků, kteří dokážou Prahu 1 spravovat sami," řekl Hejma.

To se ale naopak hrubě rozchází s tím, jak celou situaci vidí Čižinský. Ten má za to, že se Hejma jen snaží, aby se "staré pořádky" vrátily zpět na radnici první městské části. Místostarosta podle něj dlouhodobě blokuje snahu odstřihnout se od minulosti - například od některých úředníků, kteří jsou v podezření, že šli na ruku bývalému vedení radnice.

"Já se obávám, že to dělají proto, aby na úřadu uchovali staré struktury, které jsme ještě nestihli rozložit, a současně i ochránili zájmy různých podnikatelů, kteří mají s radnicí uzavřené nevýhodné smlouvy," říká Čižinský.

Ještě než bude starosta Prahy 1 Pavel Čižinský odvolaný, udělal s nim on-line deník @Aktualnecz těsně před odvoláním tento rozhovor ... pic.twitter.com/53i0rt45fG — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 14, 2020

To Hejma odmítá. Tvrdí, že nová koalice bude pokračovat v započatých projektech a není ani nic pravdy na tom, že zpřetrhá své vazby s hlavním městem - například ve věci návratu tramvají na Václavské náměstí.

Podivuhodná koalice

Nově vzniklá koalice je ale poměrně zvláštní, a to hned z několika důvodů. Prvním je, že se v ní hnutí My, co tady žijeme dává dohromady se stranami, které centru města vládly v minulých letech a vůči kterým se hnutí silně ve volbách vymezovalo.

Lidí na zastupitelstvu Prahy 1, kde bude odvolány starosta, je stále více a více. Prostory absolutně nestačí... Více na @Aktualnecz pic.twitter.com/r3i6EtBAJM — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 14, 2020

Druhou zvláštností pak je, že na radnici společně povládne hnutí ANO se stranami, které na celostátní úrovni vůči hnutí a premiérovi Andreji Babišovi vedou neutuchající boj. "Na komunální úrovni to není o stranách, ale o konkrétních lidech," vysvětluje Hejma, který se odpoledne pravděpodobně stane starostou.

"Všichni se známe, známe své kvality, své dobré i špatné stránky. Známe se natolik dobře, že můžeme společně spolupracovat bez ohledu na tahanice, které probíhají na celostátní úrovni," dodává Hejma.

Poslední věc, kterou se bude nová koalice odlišovat od většiny radnic v Česku, je fakt, že v městské radě zasednou trestně stíhaní politici. Velká část minulého vedení radnice je totiž aktuálně stíhaná policií za prodej více než dvaceti městských bytů hluboko pod cenou.

Celkově měly podle vyšetřovatelů téměř čtyři desítky politiků a úředníků způsobit škodu přesahující 41 milionů korun, ačkoliv ti jakékoliv pochybení odmítají. Doteď tito politici byli pouze zastupiteli, ale teď se z některých z nich stanou radní.

Ani to však podle Hejmy není důležité a i v tomto případě se odvolává na to, že trestně stíhané politiky osobně zná a důvěřuje jim. "Dostali sděleno obvinění na základě toho, že hlasovali na zastupitelstvu. Hlasovali ale na základě podkladů, které zpracoval předkladatel a které prošly supervizí právníků. To podle mého názoru není důvod, abychom je přestali považovat za občansky bezúhonné," uzavřel Hejma.