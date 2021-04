Při požáru bytu v pražských Strašnicích se zranilo šest dětí. Na místo letěl vrtulník

Po požáru bytu v domě v Černokostelecké ulici v Praze 10 bylo zraněno 14 lidí, z toho šest dětí ve věku od jednoho roku do sedmi let. Deset jich záchranáři převezli do nemocnic, z nich jsou dva lidé ve vážném stavu, sedm utrpělo středně závažná poranění a jedna osoba lehké zranění.

Informace potvrdila mluvčí záchranářů Jana Poštová. Podle mluvčího hasičů Martina Kavky hořelo vybavení bytu v jedné místnosti v bytě ve třetím patře. Požár hasiči dostali rychle pod kontrolu, uhasili ho zhruba za 15 minut po příjezdu, řekl mluvčí. První informace hovořily o osmi zraněných, poté o 11 a podle posledních informací je zraněných 14. "Do této chvíle prošlo našima rukama 14 osob. Z toho tři nebylo nutné transportovat do zdravotnického zařízení, jedna žena podepsala negativní reverz a 10 osob jsme převezli do nemocnic. Dvě z nich byly ve vážném zdravotním stavu, sedm utrpělo středně závažná a čtyři lehká poranění," napsala Poštová na Twitteru. Mezi zraněnými je šest dětí ve věku od jednoho roku do sedmi let. Záchranáři aktivovali traumatologický plán, který se vyhlašuje při mimořádných událostech s větším počtem postižených kvůli koordinaci záchranných prací. Na místo byl vyslán vrtulník a také speciální vůz Atego pro mimořádné situace. Hasiči měli událost hlášenou v 17:13, na místo vyslali tři profesionální a jednu dobrovolnou jednotku. "Po příjezdu bylo zřejmé, že je v plném rozsahu plamenným hořením zasažena jedna místnost bytu. Hasiči nasadili jeden vodní proud vnitřní částí budovy, zasahovala i výšková technika," uvedl mluvčí. Pět minut po příjezdu měli hasiči požár pod kontrolou a za dalších deset minut byl uhašený. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová doplnila, že po oznámení kouře v jednom z bytů byli první na místě pražští policisté. "Několik osob vyvedli z domu, dále uklidňovali lidi v oknech. Jedna osoba měla podle našich informací slézt i po hromosvodu," řekla Siřišťová. Vyšetřovatelé budou nyní zjišťovat příčiny požáru, podle Kavky připadá v úvahu technická závada či nedbalost. Škodu vyšetřovatel vyčíslil na 300 tisíc korun.