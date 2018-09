V boji o Hrad neuspěl, teď chce v Senátu řešit bezpečnost. Ptejte se Pavla Fischera

? Patrik Nývlt - Dnes 10:54 Dobré odpoledne Vážený pane Fischere,



zajímalo by mne jak vnímáte opakované útoky proti Senátu a neustálé polemizování nad jeho zrušením, politiky typu pana Okamury a pod. ?



Dle mého názoru je v Senátu v současné době velké množství schopných odborníků kteří jsou svým způsobem a hlasováním opravdu dobrou zárukou demokracie a zdravého rozumu v této zemi. Navíc do něj v letošních volbám kandiduje mnoho významných občanů, kteří by do této instituce mohli vnést klid, pokoru a nastolit věcné a zajímavé debaty.

Přeji Vám mnoho úspěchů.Patrik Nývlt, 21 let