Chci podporu více stran, abych zůstal nezávislý. Spolupráci s ANO nepředpokládám, říká Fischer

před 2 hodinami

Po lékaři Marku Hilšerovi oznámil i další z neúspěšných kandidátů na prezidenta, že se chce ucházet o post senátora. Pavel Fischer bude v podzimních volbách kandidovat jako nezávislá osobnost v Praze 12. Teď potřebuje sehnat 1000 podpisů lidí z tohoto okrsku. Jako senátor by se bývalý velvyslanec chtěl věnovat zahraniční politice, ale také chudým regionům v Česku.

Rozhodl jste se ohlásit svou kandidaturu pár dní před 70. výročím února 1948. Je to záměr?

Není to záměr, ale když vidím, co se děje nebo co se říká, uvědomuji si, že ten kontext rozhodně mému úmyslu dává další významy.

Jaký kontext máte konkrétně na mysli?

Například to, že Miloš Zeman oznámil, že vystoupí na sjezdu KSČM. To stojí za pozornost. Je to poprvé od roku 1990, kdy hlava státu přichází na sjezd této strany.

Začínáte sbírat podpisy a zároveň jednáte hned s několika politickými stranami o podpoře. Které strany přichází v úvahu či s kterými ta jednání vedete?

S ODS a s TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Naopak nepředpokládám spolupráci s SPD, KSČM a hnutím ANO, takže s nimi jsem nejednal.

V konečném důsledku byste si vybral kandidátku jedné z těchto stran?

Já bych docela rád, kdybych mohl mít podporu z vícero těchto politických stran. Nejsem stranický člověk a jako kandidát na prezidenta jsem za sebou měl poměrně širokou škálu podporovatelů. Velmi jsem si považoval tohoto konsenzuálního přístupu. Rád bych tedy zůstal nezávislým kandidátem a ucházel se o podporu více stran.

Rozhodl jste se kandidovat v Praze 12. Bylo součástí těch úvah při výběru okrsku, kdo bude vaším protikandidátem? Tušíte už?

Moc netuším. Vycházel jsem z toho, kde jsem žil, pracoval a kde to znám. Samozřejmě jsem prohlížel mapu České republiky a dospěl jsem k závěru, že to nejbližší - Prahu 12 mám doslova přes pole - mi může nejvíce sedět.

V prezidentských volbách jste byl zároveň kandidátem, kterého dost podporovali voliči KDU-ČSL a katolická obec. Neuvažoval jste o tom, že byste kandidaturu směroval na Moravu, kde můžete mít silnější postavení?

Já si té podpory velmi cením a rozhodně nechci ztratit kontakt s těmi, kdo mi vyslovovali podporu. Ale musel jsem si vybrat. Já nemám na Moravě chalupu a mohl bych tam působit trochu neorganicky, takže jsem se rozhodl pro Prahu. Je to proto, že jsem se v Praze narodil, vyrostl. Žádnou chalupu nikde nemáme.

Budete sbírat podpisy. Jak bude ta kampaň vypadat?

Jsme na začátku. Sbírat podpisy je potřeba v tom konkrétním obvodě, což je dané zákonem. To, že se budu vyslovovat k celospolečenským otázkám, je pravda. Logika té volby přece jen vychází z toho, že ten obvod musíte znát, musíte tam být jako doma, a tomu se chci teď věnovat.

Jakým okruhům byste se jak senátor chtěl věnovat?

Předpokládám, že budu moci pomoci v bezpečnostních a zahraničních otázkách. A rozhodně se chci věnovat tomu, co dnes vidím jako palčivé, a to je rozdílný stav v nejrůznějších regionech. Máme vedle sebe regiony, které jsou privilegované, a pak regiony, které privilegované nejsou. Není to jen český problém, je i celoevropský. A může to být i politický problém.

Poslechněte si, jak Pavel Fischer ohlašoval kandidaturu