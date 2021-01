Hnilička i Paroubek porušili opatření. V hotelu slavili narozeniny podnikatele Bendy

V teplickém hotelu Prince de Ligne patřícím podnikateli a někdejšímu politikovi Petru Bendovi se v sobotu večer konala oslava Bendových padesátin, které se podle deníku Blesk zúčastnil i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO), místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek. Organizátor i účastníci akce porušili několik platných opatření, případ řeší policie.

Hnilička po uveřejnění informace v médiích ČTK řekl, že udělal chybu, omlouvá se a je připraven nést následky. Podle svých slov už poslal 50 000 korun na charitu. Ještě předtím premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Hniličkovo chování považuje za nepřijatelné papalášství. "Očekávám, že Hnilička vyvodí z účasti na oslavě v teplickém hotelu důsledky," dodal.

Podle fotografií serveru Blesk Zprávy neměla většina hostů na oslavě nasazeny roušky. Část z nich odjela až kolem půlnoci vlastními vozy či taxíky večer domů, někteří - například Paroubek - v hotelu přenocovali do neděle, ačkoliv je v nynějším pátém stupni protiepidemických opatření povolené ubytování jen v případě služebních cest či home office.

Zavřené musejí být vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, mohou se potkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení.

"Takováto akce je porušením vládních nařízení. Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení," uvedl v pondělí ráno pro Blesk Zprávy ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

"Na základě informací zveřejněných v médiích celou věc prověřujeme. V případě, že se potvrdí, že došlo k porušení vládních nařízení, bude věc předána správnímu orgánu," uvedla pro Blesk Zprávy policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Není to poprvé, co média zachytila politiky či jiné veřejně známé osoby při porušování vládních nařízení. V říjnu Blesk vyfotil tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) při odchodu ze schůzky se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a dalšími lidmi v uzavřené restauraci na Vyšehradě, krátce na to byl nucen vládu opustit. V lednu zase deník informoval o tom, že bývalý prezident Václav Klaus strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku.