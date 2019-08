Už jsem tady měl sbaleno, opravdu jsem chtěl z vlády odejít, tvrdí šéf ČSSD Hamáček

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá kritiku, že je slabý politik, kterému scházela odvaha odejít z vlády, když se jeho straně nepodařilo prosadit přes odpor prezidenta a premiéra na post ministra kultury vlastního kandidáta Michala Šmardu. Tvrdí, že už byl sbalený. "Kdyby se Michal Šmarda nerozhodl vzdát kandidatury na ministra, z vlády bychom odešli," prohlásil Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz, ve kterém mluví také o budoucnosti ČSSD a o tom, jak chce získat ztracené voliče.

Vy sám určitě víte, že po skončení kauzy "výměna ministra kultury" o vás ještě více zaznívá, že vám chybí odvaha a jste slabý předseda. Co cítíte, když čtete taková hodnocení? Neobáváte se, že takto budete zapsaný v učebnicích?

To je samozřejmě riziko. Když si vezmeme, že ČSSD podporuje přibližně 7 procent lidí, tak já neočekávám, že těch zbývajících 93 procent národa mě bude chválit. Stejně jako nečekám, že mě budou chválit komentátoři. To ani omylem. Pro mě je ale zajímavé vidět, jak se mění názory veřejnosti ohledně účasti ČSSD ve vládě.

A jak se podle vás mění?

Začaly mi chodit e-maily i zprávy na mobil, ať vládu za žádnou cenu nepokládáme, že jsme poslední zábrana. A bylo to od lidí, kteří určitě nejsou voliči ČSSD. Je vidět, že když dojde na lámání chleba, tak se toho celá řada lidí lekne a uvědomí si riziko, co by se mohlo dít, kdyby ČSSD odešla z vlády.

Měl jsem pocit, že roste počet lidí, kteří vám ve sporu s prezidentem a premiérem drželi palce a přáli si, abyste neustupoval, bránil ústavu a z vlády raději odešel. Proto mě překvapuje, že jste měl reakce zcela opačné.

Skutečně jsem takové reakce měl.

Naposledy jsem v této ministerské kanceláři dělal rozhovor s vašim předchůdcem, ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD). Nemůže mít pravdu, když dnes říká, že také vy byste měl opustit tuto kancelář a sociální demokracie by měla odejít z vlády Andreje Babiše?

Úplně otevřeně řečeno, když po volbách v roce 2017 probíhala jednání o tom, jak by měla ČSSD postupovat, tak Milan Chovanec nebyl tím, kdo by vehementně tvrdil, že do vlády s Andrejem Babišem nemáme jít. Byl jsem s ním na jednání s hnutím ANO, kde on sám navrhoval, aby spolupráce s nimi pokračovala. Takže si myslím, že Milan Chovanec došel k současnému odmítnutí koalice s ANO až poté, co neuspěl při volbách předsedy ČSSD.

Ale neříkáte si někdy, že může mít nakonec pravdu, když tvrdí, že vaše vládnutí s Babišem bere sociální demokracii další a další voliče?

Jestli má pravdu, ukáže až čas. Ale my v ČSSD děláme velkou chybu, že neustále zpochybňujeme naši účast ve vládě. Ono zpochybňování se mi vůbec nelíbí.

Podle zpráv z jednání předsednictva pravidelně vyzýváte kritiky vašeho vládnutí s ANO, aby přednesli svou odlišnou vizi dalšího směřování ČSSD, než jakou máte vy, ale nikdo nic takového neudělá. Je to tak?

Já bych pochopil, kdyby někdo vstal a řekl: Hamáček má tuto koncepci a já nabízím jinou, alternativní variantu. Nikdo takový nevstal. Na předsednictvu strany mě sice vyzvali, ať odstoupím z funkce předsedy strany, ale na přímou otázku, co bude potom, odpověděli jen prázdnými frázemi.

Už jen krátce se vraťme k výměně ministra kultury. Nebylo to ve skutečnosti tak, že i přes slova o možném odchodu z vlády jste byl už dávno připravený na ústupovou variantu, když prezident a premiér odmítli vašeho kandidáta Michala Šmardu?

Ne, ne ne, takto jsem to naplánované neměl. Chtěli jsme držet celou dobu Michala Šmardu. Pokud by premiér jeho návrh na jmenování stáhl, porušil by koaliční smlouvu a my bychom neměli jinou možnost, než odejít z vlády.

Ale nakonec jste v ní zůstali. Přestože jste mnohokrát řekli, že musí být naplněna ústava, jinak ČSSD vládu opustí.

Vy mi to nebudete věřit, ale já jsem byl opravdu přes toto léto smířený s tím, že já i ČSSD odcházíme z vlády. A možná paradoxně by mi to ani tak lidsky nevadilo. Tak jako Michal Šmarda řekl, že ho osvobodilo rozhodnutí vzdát se kandidatury, tak mě by osvobodil odchod ČSSD z vlády. Já jsem byl připravený dohrát do konce a z vlády skutečně odejít. Mimochodem, já už jsem měl sbaleno. Když si prohlédnete tuto kancelář, tak vidíte, že tady zase tak moc věcí není.

Mně přijde, že tady v kanceláři máte hodně věcí, na balení to nevypadá. Co jste měl sbaleno?

Opravdu jsem měl část věcí osobního rázu odvezených. Počítal jsem skutečně s tím, že ve vládě končíme. Ještě než mi volal Michal Šmarda, tak jsem říkal kolegům, dohrajme to do konce, pojďme z vlády.

Ale co tedy rozhodlo? Kdy došlo ke zlomu?

Bylo to ve chvíli, kdy mi Michal Šmarda zavolal a řekl, že už nechce být kandidátem ČSSD na ministra kultury. Tím nás postavil do zcela nové situace. Těžko bychom vysvětlovali odchod z vlády, když náš kandidát se sám vzdal kandidatury na ministra.

Ale on mnohokrát řekl, že udělá to, co řeknete vy. Neříkejte mi, že kdybyste ho požádal, ať kandidaturu nestahuje, tak že by vás neposlechl. Následně by premiér stáhl návrh na jeho jmenování, porušil by koaliční smlouvu a vy jste mohli jít z vlády.

Nepřemlouval jsem ho, z našeho telefonování jsem pochopil, že toho má už plné zuby.

Ministrem kultury je nakonec Lubomír Zaorálek, který o kultuře téměř nikdy nemluvil. Nevzal jste ho do vlády hlavně proto, abyste tam měl někoho, kdo je srdcař, kdo je schopný vystupovat emotivně, kdo by mohl do určité míry vzdorovat hlasitě Andreji Babišovi?

Samozřejmě, že ano. Kdybych hledal jen čistě odborníka na kulturu, tak by se jím mohl stát třeba nějaký herec, muzejník nebo ředitel divadla. Já ale zastávám názor, že ministr je politická funkce a kromě toho, že mu má fungovat resort, tak má také umět vysvětlovat politiku své strany v celém jejím rozsahu.

Ale z vašeho pohledu má být také schopný vzdorovat Andreji Babišovi.

Ano. Jak se ukázalo, toto by zvládal velmi dobře i Michal Šmarda. A Luboš to zvládne určitě taky.

Neplánuji umřít jako předseda ČSSD

Čím ale neustále živíte svou víru, že vládnutí s Andrejem Babišem přinese ČSSD voliče? Je to stále víra v to, že když budete ve vládě prosazovat například zvýšení výdajů na sociální účely, tak voliči vám za to dají ve volbách hlas?

To je jenom část mého plánu. Další část plánu se týká, kromě toho být ve vládě a být vidět, také toho, že se strana musí obměnit a musí přijít noví lidé. A někteří už přišli, například Tomáš Petříček a Jana Maláčová. Kdybychom nebyli ve vládě, tak by veřejnost o těchto našich lidech nevěděla.

Ale pan Petříček i paní Maláčová jsou už pár měsíců ve vládě, a jak ukazují průzkumy veřejného mínění, na voliče nijak viditelně nezabírají, byť jsou poměrně výrazní.

Já jsem ale neočekával, že po vstupu do vlády nám poskočí preference nad dvacet procent.

Mezivládní jednání ve Varšavě! Celí nažhavení čekáme, jaká esa pan premiér vytáhne z rukávu.🙃 pic.twitter.com/fj9niMG5rc — Jana Maláčová (@JMalacova) August 28, 2019

Vy často mluvíte o tom, že ČSSD brání účastí ve vládě nástupu SPD k moci. Nebylo by ale pro vaši stranu lepší, kdyby byl premiér Babiš vystavený riziku, které by mohlo nastat jeho těsnější spoluprací s Okamurou?

Sám ale vidíte, že přes všechno, co se děje, se preference hnutí ANO nijak výrazněji nemění. Jsem přesvědčený, že kdybychom podali demisi, tak premiér dostane od prezidenta "dobře míněnou radu", kdo v té vládě má být. Nechci se dostat do situace, abych byl obviňovaný, že jsem tady udělal druhý rok 1948. Tehdy byli sociální demokraté viněni z toho, že v roce 1948 svými demisemi umožnili nástup Klementa Gottwalda.

Vy si myslíte, že tady hrozí něco jako rok 1948?

To samozřejmě ne. Ale typově jde o to, že když by ČSSD vyklidila pole, tak může pustit něco podstatně horšího. A já bych nechtěl, abych byl někdy viněn z toho, že jsme vyklidili pole. Samozřejmě, mohli bychom to Andreji Babišovi zkomplikovat, kdyby musel jít jinou cestou než vládou s námi, ale podle mě za cenu, že by sociální demokracie úplně skončila.

Budete Andreje Babiše držet u moci i v situaci, kdyby byl obžalovaný a naše země měla poprvé předsedu vlády, který by chodil v této funkci k soudu?

Žaloba je ale přece problém pana premiéra. Pokud má Andrej Babiš žaludek takto chodit k soudu, tak my s tím nic neuděláme.

Za situace, že byste byli ve vládě s obžalovaným premiérem, by vás už brzy čekaly krajské volby - příští podzim. Ty mohou rozhodnout o bytí a nebytí sociální demokracie. Neuškodí vám to?

Ano, budou to pro nás nesmírně důležité volby, ale je třeba si říci, s jakými očekáváními mi do těchto voleb jdeme. Pokud si někdo myslí, že dostaneme osmnáct procent, tak to je sci-fi.

Co když by ČSSD ve volbách neuspěla? Nedostala se do krajských koalic, případně vůbec do zastupitelstev? Odstoupíte?

Neplánuji umřít jako předseda ČSSD.

No, já mluvím o příštím roku.

Krajské volby budou testem fungování současné sociální demokracie pod mým vedením. Pokud se ukáže, že to nejde, tak bude muset přijít někdo jiný s lepšími nápady.

Tak jsem @alenaschillerov společně s hasiči ukázal, na co všechno půjdou vyjednané peníze z rozpočtu @vnitro na příští rok. Peníze pro HZS jsou tou nejlepší investicí do naší bezpečnosti. https://t.co/DeE5tiRPVd pic.twitter.com/IR39p2zO3D — Jan Hamáček (@jhamacek) August 29, 2019

Jak nízko máte laťku nastavenou pro případ, že byste oznámil odchod z čela ČSSD?

Žádná taková laťka není, budu dělat všechno pro to, abychom uspěli. Pokud neuspějeme, tak bych odešel z místa předsedy. Tak to v politice chodí, někdo přichází, někdo odchází.

Každý musí vidět, že díky nám jde více peněz na sociální služby

Není klíčovým problémem vaší strany to, že příznivci vaší politiky či politiky ministra Petříčka nakonec nevolí ČSSD, ale volí jiné strany? Nemá pravdu váš poslanec Jaroslav Foldyna, podle kterého "starý volič" ČSSD chce jiná témata, jinou zahraniční i domácí politiku?

Kdyby byl Jaroslav Foldyna takový magnet na voliče, tak by ho v Děčíně nepřeskočil strážník městské policie.

Můj spor s Jardou Foldynou je v tom, že podle něho nám utekli voliči k SPD, což já si nemyslím. Možná nějací utekli k SPD, ale řádově jich mnohem více odešlo k hnutí ANO, protože Andreje Babiše považují za hodného miliardáře, který se o ně postará.

Ale jak je chcete získat zpátky, zejména, když to dle průzkumů vypadá, že ANO v poslední době posílilo?

Chceme je přesvědčit k návratu například tím, jak se snažíme získat peníze ze státního rozpočtu na spoustu podstatných věcí. Na rozdíl například od ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), která přiznala, že by neměla problém zvýšit hranici odchodu do důchodu. Což je pro nás v ČSSD naprosto nepřijatelné.

Mediálně to však vypadá tak, že paní Maláčová a další chodí pokorně za ministryní Schillerovou, ona je ta, která rozdává peníze pro toho či onoho a každý jí musí být vděčný, že peníze našla.

Ale paní Schillerová původně nechtěla dát patnáct miliard na resorty ČSSD! Kdybychom se nepostavili na zadní a neřekli, že rozpočet nepodpoříme, tak by peníze na sociální služby nebyly. Tak to prostě je. To každý musí vidět. Ty peníze jsme si nevyřvali pro sebe, já si je nezanesu do Liďáku, jsou to peníze pro lidi, kteří je zoufale potřebují.

Vy si opravdu myslíte, že na dění kolem státního rozpočtu získáte voliče vy, a ne paní Schillerová, s premiérem Babišem a celým ANO?

Je naším úkolem, aby se voliči dozvěděli, co ČSSD kolem rozpočtu udělala. Ona další peníze dát nechtěla, ale dala je díky sociální demokracii.

Nemáte pocit, že naše země přešlapuje na místě, nemá dynamiku a dostává se do vážných problémů, kdy se mimo jiné evidentně zvyšují až propastně rozdíly v životní úrovni lidí?

Země je evidentně rozdělená a média řeší řadu relativně nepodstatných věcí. Souhlasím, že řada lidí má problémy, mají pocit, že jsou v tom sami a uzavírají se sami do sebe. Ale to není jen problém České republiky, to je problém celého západního světa.

Když souhlasíte s tím, že naše země na tom není dobře, cítíte za to spoluzodpovědnost? A co s tím chcete dělat?

My se snažíme například sociální věci řešit, naše ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčové se snaží k problémům přistupovat systémově a bojuje například s byznysem, s chudobou. Když to ale dělá, okamžitě se rozjede kritika, že je Jana "Venezuela" Maláčová nebo že rozdává sociální dávky. Na rozdíl od Andreje Babiše a pravice, která chce osekat sociální dávky. My řešení máme.

Jaké? Jakou vizi máte vy a sociální demokracie pro naši zemi?

Naše vize je přece jasná. Prosazujeme vyšší míru přerozdělení peněz, tedy to, aby lidé, kteří se mají dobře, zaplatili trochu více na daních, aby bylo možné pomoci těm, kteří to potřebují.

Nedivím se, že se prezident chová, jak se chová

Změnily poslední události váš postoj k prezidentovi? Nelitoval jste, že jste ho podporoval opětovně na prezidenta?

Vztah s panem prezidentem se nijak zvlášť neproměnil. Jak znám Miloše Zemana, tak se vůbec nedivím, že se chová tak, jak se chová. Možná jsem podcenil ochotu Andreje Babiše to všechno snášet. Měl jsem pocit, že Andrej Babiš si zakládá na tom, že je silný lídr. A vždycky, když šel do Lán, tak říkal: "Já to tam vyřeším." A pak stál na tiskovce a neměl tam co říct.

Ale pane předsedo, nevyšel nakonec z celé situace on mnohem lépe než vy? Neposílil ještě? Neříkají si lidé: "Babiš bouchl do stolu, Šmardu odmítl, Hamáček se podřídil a dál drží Babiše v čele vlády?"

Nemyslím si, že by na celé situaci minulých měsíců Andrej Babiš získal. Získal na tom evidentně spíš prezident. Ale některé komentáře se Andreji Babišovi rozhodně nečetly dobře.

Jestliže prezident získal, nečekal jste, že jako bývalý předseda ČSSD bude spíše se stranou soucítit a na pana Šmardu kývne?

Toto je na rozhovor s prezidentem, na to se zeptejte jeho.

Neřekl jste si během těchto měsíců i vzhledem k tomu, jak v řadě věcí vykonává úřad prezidenta: neměli jsme ho podporovat při volbách?

Myslím, že v tehdejší situaci jsme se rozhodli správně, když jsme ho podpořili.

V čem je podle vás vzorem pro dnešní mládež? Co říkáte například na jeho poslední počin, kdy se v den výročí okupace Československa sešel s šéfem KSČM Vojtěchem Filipem? Navíc také v den výročí, kdy komunistická moc v roce 1969 tvrdě zasáhla proti těm, kteří okupaci připomněli?

Osobně jsem si myslel, že pan prezident k tomuto výročí vystoupí a něco řekne. On se místo toho sešel s Vojtou Filipem.

Říkáte to jako určité konstatování. Ale naštvalo vás to? Rozčílilo? Udělalo to něco s vámi vnitřně?

Překvapilo mě to. Myslel jsem, že k výročí tak tragických událostí se pan prezident skutečně vyjádří.