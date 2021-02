Úplný nesmysl, ale i nevyhnutelný krok. Starostové se na hodnocení uzávěry neshodnou

Pohyb z okresů Trutnov, Cheb a Sokolov a do nich bude od páteční půlnoci na základě opatření vlády výrazně omezený. Starostové dotčených obcí se na hodnocení tohoto kroku neshodnou. Někteří ho přijímají jako jediné možné řešení, jiní tvrdí, že to lidem pouze zkomplikuje život, ale významný vliv na zlepšení epidemické situace to mít nebude.

"Samozřejmě to nevítám, ale pokud je to jediné řešení, jak zabránit šíření viru, které i u nás ve městě nabírá na obrátkách, tak se tomu asi nedalo vyhnout," hodnotí čtvrteční krok vlády starosta Lokte na Sokolovsku Petr Adamec.

Nejzásadnějším opatřením je to, že lidé mohou dané tři okresy opustit nebo do nich vstoupit jen ve výjimečných případech, jako je cesta do zaměstnání nebo do školy. Policisté, kteří budou na hranicích okresu dodržování opatření kontrolovat, budou v takovém případě vyžadovat potvrzení.

Velká část obyvatel tak nebude moci vůbec opustit svůj okres. Ještě ve středu přitom ministr vnitra Jan Hamáček tvrdil, že úplné uzavírání krajů se nechystá. "Já jsem říkal na dotaz novináře, že nechystáme hermetické uzavření nějaké části Česka. Současná opatření ve třech okresech jsou podstatně mírnější než loňská uzávěra Litovle. Platí celá řada výjimek," vysvětluje pro Aktuálně.cz Hamáček své dřívější vyjádření.

"Ještě ani pořádně nevím, jestli to bude mít nějaký význam," zamýšlí se starosta Janských Lázní Petr Hřebačka. "Myslím si, že ta opatření nejsou až tak třeba. Kdyby se dodržovaly stávající podmínky, tak by to fungovalo úplně stejně a dalo by se uzavírání předejít. Všechna opatření město vždy dodržovalo, co to šlo. V tuto chvíli to ještě více zasáhne do života místních obyvatel a hlavně malých podnikatelů a bude to ještě problematičtější. Prohlubuje se nejistota, nevíme, jak dlouho to bude trvat. Bude to složitější pro všechny, a to jak pro občany, tak návštěvníky," dodává starosta krkonošského města.

Mnohem ostřejší slova volí starosta Mariánských Lázní Martin Kalina, který nová opatření označuje za hloupost. Pochybuje totiž o tom, že situace je ve třech vybraných okresech skutečně nejhorší. Ve statistikách jsou podle něj tyto regiony nejvýše kvůli pendlerům, kteří chodí pravidelně na testy, díky čemuž se podaří odhalit větší počet nakažených.

"Mám vážné pochyby o tom, že v přepočtu na sto tisíc obyvatel je situace v našich okresech opravdu tolik horší než jinde," říká Kalina navzdory tomu, že právě v těchto okresech jsou přeplněné nemocnice a pacienti jsou převáženi do jiných nemocnic po celé republice, aby se jim dostalo adekvátní péče.

Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař se zase domnívá, že situaci se dalo předcházet. "Je to ztížení veškeré komunikace a pohybu lidí. Myslím si, že ta opatření mohla přijít jinak a mnohem dříve. Tohle už je vyhrocení celého problému," říká Kuchař.

Místo řešení nás tu zavřou

S tím, že vláda měla konat dříve, souhlasí i někteří obyvatelé dotčených okresů. "Napřed nás ujišťovali, jak to zvládnou sami, místo aby požádali o pomoc sousední Německo, posílili zdravotní personál, poslali do kraje větší množství vakcín, aby tu mohli rychleji naočkovat ohrožené občany, aby začali rozdávat u obchodních center zdarma respirátory, jak to dělají třeba v Rakousku. Místo toho nás tu zavřou," zlobí se Tomáš Kubát z Chebu.

Dvaačtyřicetiletý údržbář Petr Bubník z Aše se zase obává, jestli za ním bude moct jezdit rodina. "Máme maminku v karlovarské nemocnici s těžkým průběhem covidu. Je v kómatu a lékaři jí velkou šanci nedávají. Můj bratr bydlí v Praze a je důležité, aby zítra nebo v sobotu přijel. Bohužel zatím nevíme, jestli ho sem pustí. Maminka nám umírá a my místo, abychom řešili toto, tak teď musíme řešit, jak se sem bratr dostane," vysvětluje Bubník.

Starosta Teplé na Chebsku Karel Hermann se ale domnívá, že nová opatření se dotknou jen malého počtu lidí a pro ostatní se zase tolik nezmění. "Když jsem opatření četl, nevím, možná se mýlím, ale já jsem tam nezaznamenal nic, co by bylo mimo to, co už funguje. Lidé by se stejně měli zdržovat v místě bydliště a jezdit nakupovat do nejbližšího obchodu. To, že nebudou moci vyjet do Globusu do Varů nebo do Plzně, tak to neměli ani předtím," říká Hermann.

Dodává ale, že pokud se bude po lidech vymáhat nošení pouze respirátorů nebo chirurgických roušek, může to vyvolat nevoli. "Hodně lidí je zvyklých nosit látkové nebo moderní roušky z nanovláken. Nedovedu si představit, kdyby teď někdo naběhl na lidi s tím, že obyčejná látková rouška nestačí a že musí mít pouze chirurgickou. Nedokážu si představit, jak by tohle dopadlo," vysvětluje Hermann.

Video: Policie vysvětluje, jak bude kontrolovat dodržování opatření