Umím si představit tu náladu v Lánech, glosuje radní vyhraný spor kvůli Zemanově lži

Radní České televize Zdeněk Šarapatka se dočkal pravomocného vítězství ve sporu s českým státem kvůli tomu, že o něm prezident Miloš Zeman lhal. Radost z úspěchu mu nesnižuje ani to, že se mu nebude omlouvat přímo nejvyšší ústavní činitel, ale stát prostřednictvím ministerstva financí. Těší ho hlavně to, že podle pravomocného rozsudku nelze lživé výroky prezidenta bez dalšího pominout.

"Jsem velmi rád, že česká justice osvědčila, že se ještě neposunula, a pevně věřím, že se to nestane, do pozice polské justice," reagoval na verdikt Šarapatka s narážkou na to, že v Polsku vláda řadou zákonů tamější justici dostává pod svou kontrolu. Středeční rozhodnutí Městského soudu v Praze vnímá radní i jako potvrzení toho, že hlava státu nemůže bez následků lhát o jiných.

Za Zemana se musí Šarapatkovi omluvit stát prostřednictvím ministerstva financí. Protože samotný prezident je nepostižitelný, soudy vypořádávaly spor podle zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. V takovém případě musí snést žalobu právě resort financí. Omluva Šarapatkovi náleží kvůli prezidentově výroku, že ještě jako premiér ho coby svého poradce vyhodil z Úřadu vlády.

Že satisfakce nepřijde přímo z Pražského hradu, radního nemrzí. Vítězství ho těší i navzdory tomu. "Dovedu si představit špatnou náladu v Lánech, stejně tak si dovedu představit špatnou náladu i v prezidentské kanceláři," vysvětlil s odkazem na to, že soud pravomocně potvrdil, že Zeman lhal.

Šarapatka se při hodnocení aktuální kauzy dotkl i snahy Hradu o sblížení se s justicí. Hradní kancléř Vratislav Mynář se v minulosti sešel s několika předními soudci, aby jim tlumočil prezidentovo stanovisko k několika živým kauzám. "Jsem rád, že tento soud a soudci v této zemi nejsou kafíčkáři, kteří by s panem Mynářem pokoutně chodili na kávu a predikovali rozsudky třeba odvolacího soudu," podotkl.

Slyšeli jsme, že prezident není nad ústavou

Na druhou stranu nepředpokládá, že aktuální verdikt donutí prezidenta, aby se napříště ve svých veřejných projevech zdržel při hodnocení politických oponentů lží. "Pokud prezident republiky ctí hodnoty právního státu, tak by to platilo. Ale obávám se, že pan prezident má na právo poněkud jiný názor zejména v případech, pokud mu nevyhovuje," dodal.

Městský soud v Praze rozhodl ve středu opačně, než učinil loni v říjnu soud první instance ve sporu vnučky Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslové a státu kvůli Zemanovým lživým výrokům na adresu slovutného novináře. Hrací pole je obdobné, žalovaným je stát. Ale Obvodní soud pro Prahu 1 Kaslové žalobu zamítl, protože podle něj prezident žádný úřední postup neporušil.

"Možnost takového rozhodnutí tu dnes byla. Ale myslím si, že soud poměrně přesvědčivě zdůvodnil, proč tomu tak není. Lhát veřejně před lidmi, kteří věří slovu nejvyššího představitele státu, se nemá," řekl k tomu Šarapatkův advokát Artur Ostrý. "V takovém případě musí přijít nějaká satisfakce. Kdyby nepřišla, pak je nutné se ptát, zdali je prezident nad ústavou, nebo není. My jsme dnes naštěstí slyšeli, že není," dodal.

Prezidentova lež jako špatný úřední postup

Na rozdíl od kauzy Peroutka nyní Městský soud v Praze seznal, že prezident jako správní orgán musí ctít zásady správního řádu, podle nichž se musí chovat k občanům zdvořile. "Z tohoto lze dovodit, že pokud prezident pronese při veřejném projevu nepravdivý výrok, zasáhl tím nepřiměřeným způsobem do dotčených práv dotčené osoby a dopustil se nesprávného úředního postupu," vysvětlil podstatu svého rozsudku soudce Lubor Veselý.

Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček v reakci na sociální síti Twitter přešel, že soud doložil prezidentovu lež. Naopak podtrhl, že stát se bude omlouvat někomu, kdo sám umí být vůči prezidentovi hrubý. Šarapatka například nedávno v souvislosti s úmrtím předsedy Senátu Jaroslava Kubery s narážkou na hlavu státu napsal, že "smrt si vybrala špatně". "Jiné stanovisko nebudeme poskytovat," řekl Ovčáček Aktuálně.cz.

Stát se má omluvit člověku, který se soustavně nenávistně vyjadřuje o prezidentu republiky, hovoří o smrti a v nezřízené zlobě sype jednu urážku za druhou.



Říká se tomu Pyrrhovo vítězství. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 12, 2020

Radní ČT si za tímto svým výrokem stojí a říká, že přes čáru nebyl. A pokud ano, je podle něj nutné si připomenout jiné prezidentovy výroky. "Pak si musíte položit otázku, zda není moc, když pan prezident Zeman, ať už to myslel jako černý humor, hovoří veřejně před ruským prezidentem, že je potřeba likvidovat novináře nebo že hrozí premiérovi České republiky (tehdy Bohuslavu Sobotkovi, pozn. aut.) kalašnikovy," uzavřel.

Městský soud současně uložil státu uhradit náklady řízení v celkové výši 47 254 korun. Ministerstvo financí může proti výsledku podat dovolání k Nejvyššímu soudu, ale to nemá odkladný účinek. Zda se resort k Nejvyššímu soudu obrátí, by mělo být jasné, až obdrží písemné odůvodnění středečního rozsudku.