Tentokrát omluva. Stát prohrál spor kvůli tomu, že Zeman lhal o radním České televize

Stát se musí omluvit radnímu České televize Zdeňku Šarapatkovi za to, že o něm prezident Miloš Zeman veřejně lhal. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Zeman o Šarapatkovi prohlásil, že ho ještě coby premiér vyhodil jako svého poradce pro neschopnost. Šarapatka přitom odešel na základě vzájemné dohody. Současný radní ČT proto podal žalobu, nyní stejně jako první soudní kolo vyhrál.

"Je třeba v obecné rovině poukázat na obecné zásady činnosti správních orgánů, které jsou vtěleny do správního řádu, kde je orgánům státu ukládáno chovat se zdvořile k dotčeným osobám a zasahovat do jejich práv a povinností pouze způsobem stanoveným zákonem," poukázal předseda soudního senátu Lubor Veselý na hlavní zásadu, podle níž rozhodl.



"Z tohoto lze dovodit, že pokud prezident republiky pronese při veřejném projevu v televizní stanici nepravdivý výrok, zasáhl tím nepřiměřeným způsobem do dotčených práv dotčené osoby a dopustil se nesprávného úředního postupu, za který stát nese odpovědnost," vysvětlil pak podstatu verdiktu soudce Veselý.

Kauza vyvstala z vysílání pořadu televize Barrandov 16. listopadu 2017. Prezident Miloš Zeman se v něm během rozhovoru s moderátorem a majitelem stanice Jaromírem Soukupem opřel do člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky. Během svého premiérského úřadu na přelomu tisíciletí Zeman s Šarapatkou spolupracoval, současný radní působil na Úřadu vlády coby Zemanův poradce. Od té doby si oba muži nemohou přijít na jméno.

"Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě, nebo Úřadu vlády, už je to hodně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost," řekl prezident. Šarapatkův odchod však provázely jiné okolnosti. Z Úřadu vlády se stáhl po dohodě, k níž vedla jím podaná výpověď. K odchodu se odhodlal po zjištění, že se na Úřadu vlády chystal kompromitující materiál na tehdejší ministryni školství Petru Buzkovou.

Radní se po Zemanově vystoupení na Barrandově začal bránit. Podal žalobu, jíž loni v květnu prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl. Podle nepravomocného rozsudku se mělo ministerstvo financí za Zemanovy výroky omluvit. "Není pravda, že žalobce byl vyhozen. Řekl to prezident republiky. Takový výrok je objektivně způsobilý zasáhnout čest a vážnost každého člověka," vysvětlila soudkyně Dagmar Stamidisová.

Prezidenta reprezentovalo ministerstvo financí

Ve sporu se radní dožadoval omluvy, Šarapatka ji chtěl nechat jménem prezidenta zaslat doporučeným dopisem. Ve hře byly i náklady na soudní řízení, které před verdiktem pražského městského soudu činily 51 tisíc korun. "Asi bych měl mít radost, ale mám ji jenom poloviční. Verdikt soudkyně potvrzuje, že v čele České republiky stojí člověk, který soustavně lže," reagoval na loňský první rozsudek radní.

Soudy rozplétaly kauzu podle zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, proto prezidenta reprezentovalo v soudní síni ministerstvo financí. Po prvním rozsudku se resort odvolal, Zemanovy výroky nelze podle něj spojit s žádným projevem státní moci. "Nikdy judikatura neprohlásila za nesprávný úřední postup vystoupení úřední osoby v soukromé televizní stanici," bránilo se ministerstvo.

Městský soud v Praze však tyto argumenty nevyslyšel, stát se tak Zemanovým jménem musí radnímu omluvit. Rozsudek je pravomocný.

Výsledek je tak opačný než v případě sporu státu s vnučkou Ferdinanda Peroutky Terezií Kaslovou. Zeman o jejím dědovi řekl, že je autorem článku Hitler je gentleman a nacismus ho fascinoval. Přestože článek neexistuje, podle prvoinstančního rozsudku se stát omlouvat nemusí. Obě strany se odvolaly, Zeman chce po Kaslové více peněz za advokátní služby.