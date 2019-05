Zeman na Barrandově lhal o svém bývalém poradci. Omluvit se za něj má ministerstvo

Soud rozhodl, že se Česká republika musí omluvit za lživý výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poradci Zdeňkovi Šarapatkovi. Zeman v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost a označil ho za ubožáka. Bývalý poradce však z úřadu odešel sám, dokonce podal nejprve výpověď, nakonec odešel dohodou. Jelikož hlavu státu žalovat nelze, za slova prezidenta se musí omluvit Ministerstvo financí. Informoval tom v pátek server iDNES.cz. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček i sám Šarapatka očekává, že se ministerstvo odvolá.

V průběhu soudního jednání nechala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová přehrát spornou pasáž z pořadu Týden s prezidentem. Ten televize Barrandov odvysílala 16. listopadu 2017, napsal iDNES.cz.

"Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě než (na) Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost," prohlásil v pořadu Týden s prezidentem Zeman. Po několika dalších větách s moderátorem ještě dodal, že je Šarapatka ubožák.

Proti tomuto výroku se ale bývalý poradce Zemana ohradil. Z úřadu odešel sám a to právě kvůli názorovým rozporům se současným prezidentem. Nejprve podal výpověď, o pět dní později ale s úřadem uzavřel dohodu o rozvázaní pracovního poměru. Tyto dokumenty také předložil soudu.

Soudkyně dala Šarapatkovi za pravdu. Podle ní prezident nemluvil pravdu a mohl svým tvrzení žalobce poškodit. Ministerstvu financí dala sedmidenní lhůtu od nabytí právní moci rozsudku, aby se Šarapatkovi v doporučeném dopise za výrok prezidenta omluvilo.

Právní zástupkyně ministerstva financí nechtěla rozhodnutí soudu komentovat. Uvedla pouze, že o dalších krocích se bude muset poradit s advokátem prezidentské kanceláře.

Podle prezidentova mluvčího se rozhodnutí soudu hlavy státu nijak netýká. "Pana prezidenta se spor netýká, nebyl účastníkem sporu a nejedná se o jeho omluvu. Rozsudek není pravomocný, předpokládáme, že se ministerstvo financí odvolá," napsal Ovčáček ČTK v textové zprávě.

To, že se ministerstvo proti rozsudku odvolá, si myslí i sám Šarapatka. "Myslím si, že se určitě odvolají. Pro ně je každá minuta, kdy tu lež mohou protahovat, dobrá," míní.

Lživý výrok prezidenta podle něj ovlivnil jeho soukromý život. "Ta lež se šíří a žije si vlastním životem. Byla několikrát opakována v pořadech Jaromíra Soukupa. Také ji nedávno šířil další přítel prezidenta Zemana a jeho oblíbený novinář Xaver Veselý," sdělil Aktuálně.cz Šarapatka.

Šarapatkovi nejvíc vadí, že ho prezident označil za neschopného. Domnívá se, že poškozená reputace by mohla ohrozit jeho profesní kariéru. Také mu údajně nebylo příjemné, že uživatelé sociálních sítí často prezidentův výrok opakovali a on se nacházel pod neustálým tlakem, aby jejich tvrzení vyvracel.

"Mám radost. Je to taková malá satisfakce za lži prezidenta Zemana. Na druhou stranu to dokazuje, koho máme v čele země. Je to dobrá zpráva pro občany, že se nemusí nechat urážet od prezidenta republiky. Špatnou zprávou je, že v čele země stojí prezident, který je schopný lhát," shrnul Šarapatka.