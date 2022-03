Rychlejší než vlaky a auta. K ukrajinským hranicím létají s pomocí české vrtulníky

K ukrajinské hranici míří každý den tuny humanitární pomoci. A to i vzduchem. Starají se o to piloti z iniciativy Letadla pomáhají, kteří se rozhodli své stroje využít pro dobrou věc a už pětkrát vyletěli s pomocí k hranicím. Do Česka pak dopravili asi padesát uprchlíků. "Léky z Česka do Kyjeva umíme přemístit do 24 hodin, tedy podstatně rychleji než po zemi," říká pilot Marek Vašťák.

Skupina profesionálních pilotů kolem Marka Vašťáka se za běžných okolností kromě své práce věnuje vrtulníkovému sportu. Účastní se například soutěží, během kterých prokazují své špičkové pilotní dovednosti. Nyní se svůj um rozhodli využít k něčemu jinému - k pomoci Ukrajině, která od konce února čelí ruské invazi. Za poslední týden provedla iniciativa Letadla pomáhají ve spolupráci s Letištěm Kunovice, Červeným křížem, Charitou Uherské Hradiště a dalšími dobrovolníky už pět letů z jižní Moravy na slovensko-ukrajinskou hranici, kam převezla tuny humanitární pomoci. Marek Vašťák | Foto: Jan Lekeš Jeden let do obce Vyšné Nemecké trvá zhruba hodinu a dvacet minut, tedy výrazně kratší dobu, než za kterou k Ukrajině dorazí auto či vlak. "Dopravní situace u hranic s Ukrajinou i přímo na Ukrajině je velmi komplikovaná. Díky tomu, že jsme s materiálem schopni přiletět až k ukrajinské hranici, dokážeme zajistit přepravu například léků z Česka do Kyjeva během 24 hodin, tedy podstatně rychleji, než kdyby se pohybovaly pouze po zemi," říká Vašťák. Hlavní výhoda této přepravy tkví v tom, jak rychle může iniciativa reagovat na požadavky na dodávku pomoci k hranicím, kde se situace často rychle mění. "Například teď ve středu jsme přijali požadavek na potraviny a další nutně potřebné věci. Lidé to dali hned dohromady a ve čtvrtek ráno už tam letěly dva plné vrtulníky," říká Vašťák. Piloti jsou v kontaktu s vedením administrativy ukrajinské armády, se slovenským krizovým štábem i s Červeným křížem. Iniciativa sbírá peníze na palivo Najednou mohou vrtulníky uvézt zhruba jednu a půl tuny materiálu. Vozí například hygienické pomůcky, deky a spacáky, ale také lékařský materiál nebo jídlo. Prázdné nejsou ani na cestě zpátky. Piloti na hranicích nabízí odvoz do Česka uprchlíkům, zejména seniorům, dětem nebo raněným. Celkem už jich takto přepravili asi padesát. "Vezli jsme například rodinu z Donbasu, čtyři děti, maminku a babičku. Měli slzy v očích, když nám říkali, že viděli, jak Rusové rozstříleli autobus a zabili tam holčičku. A oni museli utíkat, aby je nezabili také," říká Vašťák. Iniciativa Letadla pomáhají nyní pořádá sbírku, kterou chce vybrat peníze zejména na palivo. Piloti dosud cesty platili hlavně ze svého, přičemž jedna hodina ve vzduchu vyjde u jednoho z vrtulníků na 30 tisíc korun a u druhého na 150 tisíc. Bez darů budou moct udržet iniciativu v chodu jen další jeden až dva týdny. "Je třeba poděkovat charitě, všem dobrovolníkům, všem, kteří přispěli. Společně tvoříme jeden celek. Je potřeba pomoct, i nám se může někdy něco stát a pak budeme očekávat pomoc od těch druhých," uzavírá Vašťák.