Česká účastnice mise v Afghánistánu přišla o prověrku od NATO, silně opilá bourala

Armádní lékařka se zkušeností ze zahraničních vojenských misí přišla o důvěru státu v bezpečnostní oblasti. Už nemá právo se seznamovat s citlivými informacemi, jež se týkají státních strategických zájmů. S konečnou platností ztratila druhou nejpřísnější prověrku. Nevěří jí už ani NATO. Důvodem je, že pod vlivem alkoholu způsobila dopravní nehodu.

Doktorka Eva V. je vojákyně z povolání, v medicínském oboru působí jako rentgenoložka. Coby armádní lékařka byla na několika misích v Afghánistánu, kde spojenci ze Severoatlantické aliance včetně Česka bojovali proti islamistickému teroristickému hnutí Tálibán. Na misi se lékařka podílela na unikátním zákroku.

Tým českých vojenských lékařů v srpnu 2007 zachránil nohu příslušníkovi afghánské armády, který utrpěl tříštivou zlomeninu stehenní kosti. Tříhodinová operace proběhla v polní nemocnici, podílela se na ní i Eva V., informovala tehdy armáda. "Podílel se na ní tým ve složení: operující - kapitán MUDr. Josef R., asistent kapitána MUDr. Milan V., (…) rentgen nadporučík MUDr. Eva V."

Jak Aktuálně.cz zjistilo, napříště má Eva V. zásadně ztíženou možnost se na misi dostat. Stejně jako zapojit se do spojenecké operace. Národní bezpečnostní úřad jí v druhé půli prosince definitivně odebral prověrku na stupeň "tajné". Automaticky s tím jí zaniklo druhé nejvyšší osvědčení NATO Secret. Důvodem je alkohol za volantem.

"Existence bezpečnostního rizika"

Eva V. je coby vojákyně zařazená jako starší lékař v Oddělení specialistů 7. polní nemocnice Agentury vojenského zdravotnictví, které spadá pod ministerstvo obrany. Má však i civilní zaměstnání. Jako rentgenoložka pracuje v jedné plzeňské nemocnici. Právě tam jela 2. září 2018 po 16. hodině na noční směnu.

Jenže cestou autem nabourala do betonových sloupků a ujela. O zhruba dvě stě metrů dál ji zastavila policejní hlídka, která jí dechovou zkouškou naměřila dvě promile alkoholu. Odběr krve žena odmítla. Hlídka jí na místě sebrala řidičský průkaz. Lékařka však opilá do nemocnice došla po svých, oblékla se do pracovního oděvu a přihlásila se do systému.

Záznam o tomto incidentu přijal Národní bezpečnostní úřad, jenž lékařce pravomocným rozhodnutím z října 2019 zmíněné prověrky odebral. Ředitel úřadu Jiří Lang dospěl k závěru, že člověk, který se chová takto nezodpovědně, není způsobilý nakládat s tajnými informacemi. Naopak u něj existuje hrozba, že by si je nemusel nechat pro sebe.

"Soud souhlasí s tvrzením, že pokud žalobkyně požila alkohol, přestože věděla, že bude vykonávat lékařskou službu, a po požití alkoholu řídila vozidlo, kterým způsobila dopravní nehodu, je toto jednání samo o sobě způsobilé k závěru o existenci bezpečnostního rizika," stojí v rozsudku Městského soudu v Praze, kde se Eva V. žalobou neúspěšně bránila proti odebrání prověrky.

Mlžila o vypitém alkoholu, tajila svou profesi

Lékařka se snažila soud přesvědčit, že jí Národní bezpečnostní úřad ukřivdil. Podle ní nehodnotil všechny skutečnosti, jež naopak svědčí pro její schopnost nechat si tajné informace pro sebe. Jako polehčující okolnost měl úřad z jejího pohledu vzít v úvahu, že pod vlivem alkoholu v nemocnici nepracovala, ale šla si tam kvůli své indispozici jen zajistit záskok.

Ještě v práci přitom byla silně opilá. Do nemocnice dorazila další policejní hlídka, již na lékařku upozornili kolegové, kteří ji zastavili na silnici. V nemocnici už Eva V. odběr krve podstoupila, po půl deváté večer měla 1,29 promile alkoholu. Tím její pracovní anabáze ten den skončila.

Osvědčení od Severoatlantické aliance "Takzvaný certifikát NATO je ve směrnicích Organizace Severoatlantické smlouvy Potvrzením osvědčujícím oprávněnost přístupu k utajovaným informacím NATO fyzické osoby, která v rámci pracovní náplně potřebuje mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení NATO Confidental a vyššího," popsal Aktuálně.cz bezpečnostní ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jaromír Kadlec. Toto potvrzení vydává Národní bezpečnostní úřad. Jeho vydáním ujišťuje alianci, že u dotyčného provedl bezpečnostní šetření, které reflektuje standardy nejen NATO, ale i Evropské unie pro zajištění všech druhů ochrany utajovaných informací. Aby člověk takový certifikát získal, musí mít domácí prověrku na nejméně třetí nejpřísnější stupeň "důvěrné" ze čtyř. NATO Secret je druhé nejvyšší osvědčení ze tří.

U Městského soudu v Praze jí přitížilo, jak se k incidentu při jeho prověřování policií stavěla. Napoprvé zatajila, že je vojákyně. Měnila verze, kolik alkoholu vypila. Nejdřív mluvila o dvou decilitrech vína, jednou zase přiznala celou lahev sektu. Navíc nedokázala vysvětlit, proč si záskok kvůli indispozici sjednávala osobně a navíc v pracovním úboru.

Podle senátu soudce Marka Bedřicha je její tvrzení, podle něhož pod vlivem alkoholu nechtěla plnit lékařskou službu, nepodstatné. Především neměla před prací pít a pak opilá řídit. "Souhrn výše uvedených skutečností postačuje pro závěr o tom, že se dopustila souhrnu jednání, které lze hodnotit jako bezpečnostní riziko," stojí ve verdiktu, jejž Aktuálně.cz získalo.

Pokuta 50 tisíc a zákaz řízení

Eva V. se pokusila nepříznivý verdikt zvrátit kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Svou obranu opět postavila na tom, že Městský soud v Praze dostatečně nezvážil její tvrzení, podle kterého byla opilá v nemocnici jen proto, aby za sebe sjednala náhradní službu. A že rozhodně opilá nechtěla pracovat.

"Otázka, co stěžovatelka dělala na pracovišti, není podstatná. Jak již Nejvyšší správní soud vyložil, podle žalovaného bylo bezpečnostní riziko shledáno bez ohledu na jednání stěžovatelky na pracovišti. Proto není třeba se touto otázkou blíže zabývat," zamítl však senát soudce Filipa Dienstbiera její stížnost. Verdikt z druhé půle prosince má Aktuálně.cz k dispozici.

Ještě před odebráním prověrky dostala Eva V. trest od Agentury vojenského zdravotnictví, musela zaplatit pokutu 50 tisíc korun a nesměla rok a půl za volant. Původně ji policie prověřovala pro podezření z obecného ohrožení pod vlivem návykové látky, ale vzhledem k jejímu působení v armádě kauzu převzala agentura.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé osobní údaje příslušnice resortu obrany, a s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nebudeme sdělovat další informace k této vojákyni," napsalo ministerstvo obrany na dotazy Aktuálně.cz k současným úkolům a hodnosti Evy V.