Pošlete Tušla s Čermákem do vězení, žádá žalobce soud u stíhaných dezinformátorů

Dezinformátoři s anticovidovou a proruskou agendou Patrik Tušl a Tomáš Čermák čekají ve vazbě, až s nimi začne hlavní líčení. Státní zástupce je minulý týden obžaloval kvůli šíření nenávisti vůči Ukrajincům, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Jak zjistilo Aktuálně.cz, v případě pravomocného rozsudku by mohli za mřížemi rovnou zůstat. Státní zástupce pro ně navrhuje nepodmíněný trest.

Tušl a Čermák v srpnu zveřejnili video, které bylo namířené proti Ukrajincům. Uprchlíci údajně chtěli v Praze svolat několik manifestací na podporu své Ruskem okupované země. Jedna se skutečně první víkend v září odehrála. Ukrajinci děkovali za solidaritu, kterou jim Češi projevili.

"Řekněte nám, kdo jde do toho! Kdo jde do protiútoku pořádného. Jdeme ukázat, kdo je tady pán," křičel na dvacetiminutovém videu Čermák, který navrhoval protiakci, ať Ukrajinci "vypadnou". Tušl se přidal: "Pojďme ukázat těm Ukrajincům, že je tady nikdo nechce." Čermák poté ještě přitvrdil. "Jestli chtěj boj, tak ať to zkusí, vo*e. Ale potřebujeme vás dostat do těch ulic, do p**ele už!"

Policie jejich příspěvek zaznamenala, obvinila je a Obvodní soud pro Prahu 1 je 5. srpna poslal do vazby. Soudkyně Kateřina Rybáková měla obavu, že by v trestné činnosti pokračovali. Ve vazbě jsou dodnes. Jak zjistilo Aktuálně.cz, po čerstvě podané obžalobě jim hrozí vězení.

Nejvýše 21 měsíců ve vězení

"Státní zástupce navrhuje uložení nepodmíněných trestů odnětí svobody, přičemž tresty jsou navrhovány v dolní polovině trestní sazby," řekl Aktuálně.cz Ivo Poštolka, mluvčí Okresního soudu v Kladně, jenž bude případ dezinformátorů projednávat. Hlavní líčení začíná za týden. Kauzu bude vyřizovat soudce Vít Sochovský.

Tušl s Čermákem se zodpovídají z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, u nichž se ukládají tresty od šesti měsíců do tří let. Podle návrhu státního zástupce by oba pachatelé v případě pravomocného verdiktu měli dostat nejvíce 21 měsíců vězení.

Jak upozornila Česká televize, Okresní státní zastupitelství v Kladně podalo obžalobu 13. října. Původně vyšetřování jejich případu dozorovalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, ale v první půli září předalo kauzu kvůli takzvané místní příslušnosti kolegům z Kladna. Buď tam Tušl nebo Čermák mají trvalé bydliště, nebo tam natočili zmíněné video.

Recidivista Tušl a "terorista" Čermák

Jak již Aktuálně.cz popsalo, Patrik Tušl je recidivista. V minulosti byl už pětkrát trestaný, jeho případy zatím vždy skončily podmínkou. Nejzávažnější byla kauza, v níž vyhrožoval smrtí matce svého dítěte. Došlo k tomu poté, co se mezi nimi rozhořel spor o to, kdo získá potomka do péče.

"Upozorňuju tě, že si tě v nepozorované chvíli chytnu a zmrzačím tě, ty bezcharakterní svině, nepomůže ti ani celý policejní sbor," napsal ženě v e-mailu. Po jednom ze soudních jednání ve sporu o dítě na ni slovně zaútočil osobně. Křičel na ni, že by "zasloužila rozšlápnout ksicht jako šváb, protože je šváb". Tušl za to dostal podmíněný trest tři měsíce se zkušební lhůtou jednoho roku.

Tušla a další dva muže obžaloval v srpnu státní zástupce z pronásledování lékařů, kteří upozorňovali na vážnost epidemie nemoci covid-19 a podporovali očkování. Takto obtěžovali například šéfa České lékařské komory Milana Kubka. Jak už ale upozornilo Aktuálně.cz, Obvodní soud pro Prahu 8 vrátil kauzu k došetření.

Národní centrála proti organizovanému zločinu zase letos v únoru obvinila Čermáka kvůli propagaci a podpoře terorismu. Tehdy Čermák natočil video, v němž vyhrožoval poslancům, kteří se chystali schválit pandemický zákon. "My to potřebujeme vzít tvrdou cestou. Potřebujeme je vzít za držku. Musíme se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji. Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy."