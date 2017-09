Trnová koruna z čapího hnízda, Sobotka s lahví od okurek. Ovčáček na premiéru nepřišel, poslal dopis

před 1 hodinou

Městské divadlo Zlín navázalo na úspěšný kabaret Ovčáček čtveráček druhým dílem. Prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka tentokrát ve hře doplnil Andrej Babiš s čapím hnízdem na hlavě či Bohuslav Sobotka s charismatem sklenice od okurek. Čtvrteční premiéra Ovčáčka miláčka byla vyprodaná a sál hercům tleskal vestoje. Ansámbl slibuje, že bude scénář proměňovat podle aktuálního dění, stejně jako minule.

Zlín - Na jeviště zlínského divadla vejde Andrej Babiš se svým typicky otráveně pozvednutým obočím a prohlédne si publikum. Ve skutečnosti se ale do sálu zpoza brýlí na špičce nosu dívá člen zlínského souboru Zdeněk Julina, jeden z protagonistů druhé hry o hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkovi. Do poslední zkoušky Ovčáčka miláčka zbývá pár okamžiků.

Skutečný Babiš právě stovky kilometrů daleko čeká na to, až se za něj jeho hnutí postaví jako jeden muž poté, co ho sněmovní výbor navrhl kvůli kauze Čapí hnízdo vydat k trestnímu stíhání.

"Co je chaos dvojka?" ptá se jeden z herců s očima upřenýma do scénáře. "Rezignuji, nerezignuji, rezignuji, nerezignuji," odpovídá autor a režisér Petr Michálek. Na mysli má exministryni školství Kateřinu Valachovou v podání Marty Bačíkové.

Valachová během květnové vládní krize několikrát změnila své stanovisko. A nebyla jediná. Premiér Bohuslav Sobotka tehdy nejprve uvedl, že kvůli nejasnostem v Babišově podnikání podá demisi celé vlády. Prezident Miloš Zeman byl však ochotný přijmout pouze Sobotkovu demisi, což odporovalo ústavním zvyklostem. Nakonec byl odvolán Babiš.

Právě "tanečky" kolem výkladu ústavy podle Michálka přiměly zlínský ansámbl k tomu, aby po prvním kabaretu s názvem Ovčáček čtveráček nazkoušeli i pokračování. A to i přesto, že se původně po únorové derniéře chtěli s výrazným hradním mluvčím rozloučit.

"Nechceme primárně dělat parodii toho nejaktuálnějšího z novin, ber kde ber. Jde nám o pojmenování absurdity. Ta se v květnu objevila v zásadní podobě," vysvětluje režisér Michálek, který je zároveň ředitelem divadla. Hru orámoval superdebatou s prezidentskými kandidáty, která bude předcházet lednové přímé volbě.

Stejně jako první díl i pokračování soubor nazkoušel ve velmi krátkém čase. Zkoušek bylo všehovšudy šest. V případě tohoto kusu by ale stejně bylo zbytečné pilovat repliky tři měsíce. Scénář se bude reprízu od reprízy proměňovat podle aktuálního dění. S trochou nadsázky se dá říct, že Ovčáček miláček je interaktivní hrou, kterou píšou sami politici svými kauzami a vyjádřeními. "Jak znám naše politiky, bude to bobtnat," předpovídá herec Julina.

Jak flexibilní Michálkův tým je, prokázal během čtvrteční premiéry hned několikrát. Vyprodaný sál zlínského divadla se bavil například u narážky na lidoveckého vicepremiéra Pavla Bělobrádka a jeho úterní slova o tom, že pes nemůže umřít, jen chcípnout.

Soubor ale nemůže zařadit jakoukoli hlášku, některé extrémně rychle stárnou. "Na páteční zkoušce jsme přidali Zemana na TV Barrandov. Řešilo se tam, v jaké je kondici. On se postavil a řekl: Toto je moje pravá noha, toto je moje levá noha. Ale na sobotní zkoušce už to bylo staré," popisuje režisér s tím, že nakonec to ze hry vyškrtl.

Místo toho ale na poslední chvíli přidal úryvky z celostránkového dopisu, který mu Ovčáček poslal den před premiérou. Mluvčí veřejně sliboval, že do Zlína dorazí. Nakonec se omluvil. Ve svém vyjádření vyzdvihoval potřebu kvalitní politické satiry ostré jako nabroušený nůž. Vzpomněl Václava Havla i Českou sodu. Závěrem zlínským hercům poděkoval.

"Odvádíte skvělý kus umělecké práce. Nerozpakuji se říci: kumštu," citoval divákům Michálek Ovčáčkova slova před začátkem představení. A za pár okamžiků už, nerozpakuji se říci, kumšt oceňoval samotný Jiří Ovčáček. Ovšem v podání Marka Příkazkého.

Ten už před zkouškou při rozhovoru s médii prokázal, že se s postavou hradního mluvčího sžil. "Jestli se chcete na něco zeptat, musíte se vždy přihlásit a říct své jméno a název deníku," úkoloval novináře. A vysvětlil, že zatímco první díl byl spíše morální satirou zaměřenou na neudělené státní vyznamenání přeživšímu holokaustu Jiřímu Bradymu, tentokrát se ansámbl více zaměřil na samotnou politiku.

"Tentokrát mi trochu odlehlo, protože pozornost není soustředěná primárně na mě," dodal Příkazký. Ve hře dostane prostor třeba předseda vlády Bohuslav Sobotka, který po jevišti chodí s lahví od okurek namísto svého charismatu. Zpívajícího Daniela Hůlku, který se objevil v minulém díle, tentokrát vystřídala Zemanova hůlka lyžařská a hrozící.

Příkazký přiznal, že nepočítal s tím, že by Ovčáček na premiéru skutečně dorazil. "Nikdy jsem se osobně nesetkal s člověkem, kterého jsem hrál na jevišti. Nedovedu si ani představit, o čem bych se s panem Ovčáčkem bavil," řekl.

Možnost zažít prolnutí vlastního života s divadelním světem ale ve čtvrtek dostal zlínský hejtman Jiří Čunek, který pozvání umělců přijal, aniž by tušil, že má ve hře také svou roli. A to téměř až hrdinskou.

Nejvýraznější postavou hry, kterou publikum ocenilo ovacemi vestoje, je ale vedle Ovčáčka Julinův Babiš. Herec si osvojil exministrovu typickou československou mluvu a na hlavu nasadil alternativní trnovou korunu v podobě čapího hnízda. Důležitým detailem byly i brýle. "Babiš je má podle odborníků buď dělané na zakázku, nebo jsou to obyčejné brýle z Kauflandu. Nikdo si není jistý, jak to vlastně je," podotýká Julina.

Kolegům záviděl, že mohli hrát v prvním Ovčáčkovi. "Je to aspoň nějaký způsob, jak se vyjádřit k dnešní situaci. Jsem rád, že takovéto představení vzniká a že můžu aspoň touto troškou přispět. Obyčejný člověk proti tomu nemůže nic dělat, může se jen dívat," myslí si. Proto do hry přibyla i postava folkového zpěváka Tomáše, který naivně chystá demonstraci za demokracii.

Michálek by svými představeními o Ovčáčkovi, jenž je podle něj extratřída v ohýbání a rozostřování pravdy, chtěl lidi přimět k tomu, aby využili toho nejdůležitějšího nástroje, který k ovlivnění politické situace v Česku mají. "Jakkoli nevěřím na to, že divadlo může změnit společnost, myslím si, že by mohlo malým střípkem pomoci k tomu, aby se někdo naštval a šel volit. Ať už jakkoli," podotkl.