Obrazem: Sejdou se Ovčáček, Babiš a Sobotka na pódiu. Co vznikne? Další parodie české politiky

před 2 minutami

Nižší státní úředník, který už stihl urazit od premiéra po polovinu národa, Jiří Ovčáček, se dočkal už druhé hry se svým jménem. První, úspěšná parodie pokrývající (ne)udělení vyznamenání Jiřímu Bradymu, měla derniéru v únoru tohoto roku. A vypadalo to, že další hra už nevznikne. "Ale pak se stalo něco, co bylo rozhodující - v květnu se začaly tančit tanečky kolem výkladu ústavy. To nás znovu nakoplo. Ten impuls byl stejně spontánní a živelný jako minule," říká režisér Petr Michálek. Do hry zesměšňující už tak místy absurdní českou politiku tentokrát zasahuje kromě Ovčáčka i Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka a další členové vlády, včetně jejich rodin a koblih.