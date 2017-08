Ovčáčka při hledání bahna nic nepřemůže, říká autor hry o mluvčím Hradu. Doplní ho koblihy i Sobotka

před 3 minutami

Městské divadlo Zlín navazuje na hru o mluvčím prezidenta Miloše Zemana Jiřím Ovčáčkovi. Zatímco Ovčáček čtveráček, který měl v únoru derniéru, reagoval na kauzu vyznamenání, které Zeman nakonec odmítl udělit Jiřímu Bradymu, impulsem ke hře Ovčáček miláček byla květnová vládní krize. Byť tentokrát dostane prostor i šéf hnutí ANO Andrej Babiš, prim bude opět hrát hradní mluvčí. "Ovčáčka při hledání chaosu, absurdity a bahna nic nepřemůže," vysvětluje režisér, autor hry a zároveň ředitel zlínského divadla Petr Michálek v rozhovoru, který poskytl Aktuálně.cz několik hodin před čtvrteční premiérou.

Kdy jste se rozhodli, že hra Ovčáček čtveráček bude mít pokračování? Přišel třeba při sledování zpravodajství moment, kdy jste si řekli: Ano, to bude dobrý materiál?

Byly to detaily. Po únorové derniéře jsme si to opravdu uzavřeli. Dokonce jsme se sešli kvůli stále sílícím návrhům, že bychom každý měsíc dělali nový kabaret, a řekli jsme si, že fakt ne. Ale pak se stalo něco, co bylo rozhodující - v květnu se začaly tančit tanečky kolem výkladu ústavy. To nás znovu nakoplo. Ten impuls byl stejně spontánní a živelný jako minule.

My primárně nechceme dělat parodii toho nejaktuálnějšího z novin, ber kde ber. Jde nám o pojmenování absurdity. V květnu se to objevilo v podobě, která se zdála být zásadní. Byla to esence toho všeho. A znovu přes Jiřího Ovčáčka, což je pro nás stále figura číslo jedna. Přestože nastupuje do hry i Andrej Babiš.

Takže se můžeme těšit na scénku s nastavováním mikrofonu na Hradě?

Ta tam je. Paradoxní je, že ve výsledku je to opravdu jen jedna scénka. Ale to téma pro nás bylo zásadní.

V minulé hře jste se postavě Andreje Babiše vyhýbali. Nevím, jestli záměrně, ale ve scénáři prostě nebyl. Proč jste si tentokrát řekli, že se zaměříte i na něj?

To je zajímavé, to mě vůbec nenapadlo. Určitě jsme se jeho postavě nevyhýbali. V kauze Bradyových neměl roli, která by nás zajímala. Tady už pochopitelně ano, vzhledem k demisi a všemu, co se dělo a jak on na to reagoval. Je tam i souboj Sobotka versus Babiš. Koneckonců i to, co se dělo teď během prázdnin, tam je.

Jsou tam i další nové postavy?

Je tam připsána úplně nová figura folkového zpěváka Tomáše, která je vlastně hlavní. Nejpodstatnější je pro nás samozřejmě Ovčáček, ale Tomáš je hlavní figura, protože je jedním z nás. Reprezentuje naivitu demonstranta.

Minule jste hru průběžně aktualizovali. Plánujete to i tentokrát?

Rámcem hry je prezidentská superdebata. To znamená, že jsme šikovně v budoucnosti, v lednu 2018. Ale ten vnitřek jsou události od letošního května dál. To nám podle mě umožňuje na aktuální dění reagovat. Ať už nějakou nově připsanou scénkou, tak různými narážkami. Třeba dneska vím, že tam rozhodně přidáme Bělobrádka. Ale bude to větička, nic zásadního.

V tomto smyslu rozhodně budeme na dění reagovat. Ale musíme opatrně, to vám tedy povím. Třeba na páteční zkoušce jsme přidali Miloše Zemana na TV Barrandov. Řešilo se tam, v jaké je kondici. On se postavil a řekl: toto je moje pravá noha, toto je moje levá noha. Ale na sobotní zkoušce už to bylo staré. Dneska už by vůbec nikdo nevěděl, o čem je řeč. Takže to vyškrtnu. Tohle je na tomto typu divadla velmi zajímavé. Jde o to, aby to vždy bylo něco, co opravdu všichni zaznamenali.

Jak hluboko jdete do kauzy Čapí hnízdo? Včera imunitní výbor navrhl Babišovo vydání k trestnímu stíhání. Zařadíte to?

Návrh na vydání a středeční jednání výboru tam zahrnuto nebude. Je tam zahrnut úryvek úplně prvního rozhovoru, který dal Babiš Aktuálně.cz poté, co vyšlo najevo, že policie podala Poslanecké sněmovně žádost. To je pro nás podstatnější, než že jednal výbor a že v září bude jednat celá sněmovna. To jsou pro nás marginálie. Pro nás je důležité, že se to stalo a to, jak on na to reagoval.

Neuvažovali jste, že byste tentokrát postavu Ovčáčka opustili? Třeba proto, že by v souvislosti s těmito událostmi už tolik nefungovala?

Ovčáčka při hledání chaosu, absurdity a bahna nic nepřemůže. Toto je hodně ostrá kauza. Všichni ji znají, takže je to vděčné. Ale v obecném měřítku to není to nejzásadnější. Podle mě je zásadnější to, jak na to reaguje Jiří Ovčáček. Mimochodem, včera nám poslal áčtyřkový dopis jako omluvu, že nedorazí.

Na to jsem se chtěla zeptat, protože vím, že pan mluvčí účast na premiéře sliboval.

Sliboval. Byl fakt blízko. Komunikace s ním byla po prvním díle už méně formální, byť on je neustále esence formality. Ale bylo tam cítit, že by chtěl. Jestli nehrál nějakou hru, to u něj člověk neví.

Proč se to tentokrát jmenuje Ovčáček miláček?

Jak jsou druhé díly filmů, tak jsme si hráli s myšlenkou, že bychom to nazvali Ovčáček znovu útočí nebo něco takového. Ale pak jsme v tomto smyslu zůstali věrní značce Ovčáček čtveráček a zároveň jsme chtěli naznačit, že to je druhý díl. A pak jeden z oblouků, který se stane Jiřímu Ovčáčkovi v našem kabaretu… No pochopíte, až to uvidíte.

Když jste oznámili, že bude další pokračování, zmiňoval jste, že ho děláte zčásti i proto, aby lidé šli volit. Myslíte, že zrovna lidi, kteří chodí na vaše hry o Ovčáčkovi, je potřeba vyburcovat?

Já si úplně nemyslím, že na ně chodí jenom lidé z jedné bubliny. A myslím, že u dvojky bude publikum ještě roztříštěnější. Už to nebude jedna sourodá skupina, protože si děláme srandu i z Babiše i ze Sobotky, Zaorálka. Vlastně ze všech. Myslím, že chodí i zvědavci, kteří to chtějí vidět.

Po každém představení, a budeme v tom pokračovat, vedeme s diváky diskuse, které nejsou jen o tom, jak dlouho jsme to zkoušeli, ale i o tom tématu samotném. V tomto smyslu, jakkoli nevěřím na to, že divadlo může změnit společnost, si myslím, že by mohlo malým střípkem pomoci k tomu, aby se někdo naštval a šel volit. Ať už jakkoli. Proto jsme v jedničce zdůraznili repliku, kterou Brady říkal na náměstí: Jděte volit! Hlavně jděte volit. Jestli to ten efekt má, nebo nemá, to já netuším.

Vnímáte to tak, že prezident Zeman a jeho mluvčí nějak výrazně proměnili českou společnost?

Vznešeně řečeno si myslím, že společnost se nepochybně proměnila. A jisté rysy té proměny pro mě osobně fantasticky symbolizuje Jiří Ovčáček. Proto je pro mě figurou číslo jedna. Třeba když Jiří Ovčáček prohlásí, že nebude útočit na žádné protikandidáty, a pak spustí tu smršť. A ohýbání a rozostřování toho, co je pravda, o čem nediskutujeme, to on symbolizuje úplně skvěle. V tom je opravdu extratřída.

Zajímá vás i to, jaký může být Ovčáček v osobním životě?

No velmi. To se tam bohužel nedostalo, ale jeden z rozhovorů, který jsem prostudoval, byl s Lubošem Xaverem Veselým. Moderátor začal tím, že by konečně chtěl udělat rozhovor s Jiřím Ovčáčkem. Ne s tiskovým mluvčím prezidenta, ale s Jiřím Ovčáčkem. A Ovčáček na to říká: To je velice zajímavý nápad, tak pojďme na to. Ale nepovedlo se to, ten moderátor prostě prohrál. A to byl fantastický moment. Jiří Ovčáček má kolem sebe tři krusty, tři identity. A vlastně nevíte, s kým si povídáte.

Dovedete si představit, co by pak mohl Jiří Ovčáček dělat, kdyby Miloš Zeman v lednu svou funkci neobhájil?

Vůbec. Přestože on vehementně popírá, že by vstoupil do politiky, tak si to dovedu za jistých okolností představit. Myslím, že by bylo zajímavé to pozorovat. On tím tak žije a je s tím tak spjat.

Není zvláštní, že Miloš Zeman s obrovským egem má vedle sebe podobně výrazného člověka?

Ale za všech okolností exemplárně podřízeného člověka. Myslím si, že role mají rozhozené vcelku šikovně. On je v tom nejlepším slova smyslu vynikajícím sluhou svého krále. Je otázka, jestli je to sluha, který ve skutečnosti touží být králem, jak to tak bývá v různých divadelních hrách. A nebo jestli je s touto rolí opravdu spokojený.

Na první hru jste měli hodně ohlasů. Pokud se nepletu, zakomponovávali jste je i do repríz.

No jistě. Spousta anonymů byla součástí hry.

Pořád vám chodí nenávistné vzkazy?

V červnu přišel jeden dopis od Hamáčků z Liberce. To není anonym, ale je drsný. A bude součástí dnešního večera. Jinak na Facebooku cosi bylo, ale velmi málo. Ta vlna, která pro nás byla šokující, protože jsme v životě do tohoto prostoru nevstoupili, se teď neděje. Uvidíme, jestli nastane po premiéře. Ale teď nedostávám maily ani telefonáty, na jaké lampě mám viset.

Říkáte, že jste na takové teritorium nikdy nevkročili. Znamená to, že jste ještě nedělali žádnou politickou satiru?

Vždycky považuji za důležité zdůraznit, že Ovčáček v tomto divadle nespadl z nebe. Třeba představení Dobré mravy v režii Aničky Petrželkové je velmi angažovaným divadlem. A dají se jím nazvat i oba díly baťovské trilogie. To znamená, že už to tady kvasilo. Ale žádný z těch případů, a vcelku logicky, nezpůsobil, že by nám třeba někdo z Chebu, kdo se na Nově podíval, že chystáme Ovčáčka, napsal nenávistný mail a "vyblil" to ze sebe.

Jak to jako autor a režisér vnímáte, že vaše práce lidi dokáže k něčemu takovému vyburcovat?

Mě spíš zajímá ta diskuse po představení, která rozhodně není jenom pozitivní. Když někdo napíše, že jsme hajzlové, aniž by to viděl, tak to nemá žádnou přidanou hodnotu. Ale od lidí, kteří to viděli, nám chodilo hodně mailů, typu proč neuděláme něco o Bakalovi a OKD nebo o Veolii. Přesměrování pozornosti bylo hodně součástí těch anonymů. A to už je podle mě přidaná hodnota. Zárodek nějaké diskuse.

V minulé hře Ovčáček sice občas promlouval prezidentovým hlasem, ale samotnou postavu Miloše Zemana jste tam neměli. To byl záměr, předpokládám.

Rozhodně. Ale protože dvojka musí vždycky nabídnout něco nového, tak teď, a doufám, že trošku originálně, Zeman bude na jevišti.

Kdo si ho zahraje?

To už nemůžu prozradit.