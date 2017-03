Na Hradě potřebujeme aligátora, ne šedou myš, hájil Ovčáček Zemanovu kandidaturu v DVTV Forum

AKTUALIZOVÁNO před 21 minutami

Hostem pondělního pořadu DVTV Forum byl mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle něj Česko potřebuje takového prezidenta, který dokáže zemi vést i v těžké době. "Česká republika potřebuje mít své bezpečné místo v rozbouřeném světě. A to bude úloha pana prezidenta, pokud bude znovu zvolen," řekl. Ovčáček také informoval, že jeho mzda je 59 tisíc korun. Pokud by skončil jako mluvčí prezidenta, tak nemá žádný plán, co by dělal. "Žádný plán B nemám. V momentě, kdy by to nastalo, tak bych se rozhodoval," uvedl.

Praha - Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček míní, že je dobře, že Miloš Zeman se rozhodl znovu kandidovat. "Pan prezident hájí zájmy České republiky. Byl to pan prezident, který zabránil některým vládním činitelům například v přijímání imigrantů," řekl v pořadu DVTV Forum.

Podle Ovčáčka Česko potřebuje takového prezidenta, který dokáže zemi vést i v těžké době. "Česká republika potřebuje mít své bezpečné místo v rozbouřeném světě. A to bude úloha pana prezidenta, pokud bude znovu zvolen. My musíme do nebezpečného období vstoupit se silným politikem. Na Pražském hradě potřebujeme aligátora, ne šedou myš," míní mluvčí Ovčáček.

Potvrdil dřívější Zemanova slova, že se nebude aktivně účastnit volebního prezidentského klání a to ani v případném druhém kole. "Pan prezident nebude občany vyzývat, aby ho volili. Bude dělat svou práci a bude skládat účty. Program pana prezidenta se v tomto roce vůbec nemění," vysvětlil Ovčáček. Prezident prý neplánuje standardní billboardovou kampaň.

Podle Ovčáčka je to pro jeho protikandidáty příležitost představit voličům svůj program. "Pan prezident dává velkoryse možnost svým soupeřům ukázat, jaký mají program," vysvětlil.

Mluvčí slíbil, že nebude, stejně jako prezident, zasahovat do volebního boje a nebude na protikandidáty útočit. "Nehodlám aktivně zasahovat, ale nevylučuji, že budu reagovat, pokud někdo z protikandidátů použije nějakou podpásovku nebo lež," dodal Ovčáček.

Prezident se rozhodl o kandidatuře svobodně

Popřel také, že by při rozhodování o obhajobě mandátu měli nějaký vliv jeho poradce Martin Nejedlý nebo miliardář Petr Kellner. "Pan prezident nás požádal, abychom řekli svá pro a proti, vyslechl je a rozhodl se autonomně," vysvětlil Ovčáček. Označil za mýtus, že by Miloš Zeman orientoval Českou republiku na východ. "Pan prezident ji neorientuje na východ, ale na celý svět. V každém případě je Čína velký trh. Jde hlavně o příležitost pro naše podniky a zaměstnance," řekl.

Mluvčí popsal také, co jsou pro něj tzv. fake news (falešná zpráva, pozn. red.) "Klasická fake news je, že pan prezident nerozpoznává své spolupracovníky," řekl hradní mluvčí.

Důvěryhodné jsou podle Ovčáčka takové servery, které ověřuje své zdroje. "Sputnik je typická ukázka ruské propagandistické mašinerie. Ale je důležité je číst, protože některé informace ze západních médií mají dříve než česká média," řekl. O Parlamentních listech soudí, že "to je vysoce pluralitní médium. Škoda, že takových médií není více," posteskl si.

Mzda 59 tisíc korun

Jiří Ovčáček přiznal, že pokud by Miloš Zeman nekandidoval, byl by pro něj vhodným kandidátem starosta Teplic Jaroslav Kubera. "Je to člověk, který není politicky korektní. Je to úspěšný starosta a senátor. Pokud by pan prezident nekandidoval, pan senátor by měl můj hlas," řekl mluvčí.

Diváky také informoval, že jeho mzda je 59 tisíc korun a pokud by skončil jako mluvčí prezidenta, tak nemá žádný plán, co by dělal. "Žádný plan B nemám. V momentě, kdy by to nastalo, tak bych se rozhodoval," řekl Ovčáček.

Kvůli dovolené prý neměl příležitost vidět satirickou divadelní hru Ovčáček Čtveráček. Ale tvůrcům poslal email, ve kterém jim děkoval, že se žánru satiry věnují.

autor: Domácí