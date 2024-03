Tři střely do hlavy. Vrah bosse z ČSSD žádal o předčasnou svobodu, soud ho zarazil

Vrah jednoho z kdysi nejvlivnějších zákulisních hráčů severočeské ČSSD zůstane podle zjištění Aktuálně.cz za mřížemi. Soud pravomocně zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Střelec dostal za vraždu 13 let vězení, za sebou má více než dvě třetiny trestu. Podle soudu však není způsobilý zařadit se do běžného života. Partnerkou zavražděného byla někdejší hejtmanka Ústeckého kraje.

Večer 18. listopadu 2013 zemřel násilnou smrtí na pozemku před svým domem v Chomutově tamější dlouholetý funkcionář ČSSD Roman Houska. Zastřelil ho bývalý voják Michal Krnáč. Tři rány mu namířil do hlavy, z toho jednu zezadu. Čtvrtý výstřel byl do břicha. Když vraha poslal soudce Jiří Bednář do vězení, smrt Housky popsal jako popravu.

Krnáč loni v lednu požádal o podmíněné propuštění, příslušný Okresní soud v Jablonci jeho žádost letos 7. února zamítl. Bývalý voják pak hledal zastání u Krajského soudu v Ústí nad Labem, kam podal stížnost. Aktuálně.cz v justiční databázi dohledalo výsledek jeho snahy. Odvolací instance Krnáčův podnět předminulý týden v neveřejném řízení zamítla.

"Rozhodnutí soudu I. stupně potvrzeno," stojí v databázi. Verdikt je pravomocný, Krnáč ho žádným řádným způsobem zvrátit nemůže. Oficiální důvody pravomocného ponechání vraha ve vězení nyní nelze zjistit. "Rozhodnutí není vyhotoveno ani doručeno účastníkům řízení, proto zatím nemohu odpovědět," vysvětlila mluvčí soudu Karolina Francová.

Znalecký posudek od vojenských doktorů

Úvahy ústeckého krajského soudu lze však odvodit z toho, že potvrdil rozhodnutí kolegů ze soudu v Jablonci. Jablonecká instance před svým verdiktem požádala Ústřední vojenskou nemocnici v Praze o znalecký posudek Krnáčovy psychické kondice. Vojenští lékaři měli k dispozici jeho spis více než půl roku, jejich závěr byl jednoznačný.

"Na základě dokazování zahrnujícího i posudek a na základě veřejného zasedání dospěl soud k závěru, že v případě odsouzeného nejsou splněny podmínky pro jeho podmíněné propuštění. Z tohoto důvodu byla jeho žádost zamítnuta," vysvětlil mluvčí soudu Jaroslav Kneř důvody neúspěchu Krnáčovy původní žádosti.

Jak upozornily Seznam Zprávy, klíčový byl pro verdikt závěr posudku, jenž jednoznačně nepotvrdil, že by Krnáč vedl na svobodě řádný život. Proti jeho propuštění bylo i jablonecké státní zastupitelství. Krnáč si odpykává trest ve vězení v Rýnovicích, jež leží na okraji Jablonce. Jednání soudu se účastnil přes videokonferenci.

"Neměli se nikdy setkat"

"Šlo o náhodné setkání dvou lidí, kteří se nikdy neměli setkat," popsal okolnosti vraždy tehdejší šéf ústecké krajské kriminálky Martin Charvát, když v březnu 2014, necelé čtyři měsíce po vraždě, oznamoval Krnáčovo dopadení a jeho následné obvinění z vraždy. Krnáč podle původní výpovědi prý nevěděl, na koho střílí.

Když u Krajského soudu v Ústí nad Labem probíhalo hlavní líčení, Krnáč motiv svého činu přesvědčivě nevysvětlil. Tvrdil, že cestou z restaurace zabloudil na Houskův pozemek, následně se kvůli tomu muži pohádali a bývalý voják v nejvyhrocenější chvíli konfliktu použil pistoli. Krnáč pak prošel Houskův dům, ale nic neukradl.

Pozůstalí Housky a zmocněnci jeho družky, tehdy náměstkyně hejtmana a také bývalé hejtmanky Jany Vaňhové (ČSSD), veřejně mluvili o tom, že šlo o nájemnou vraždu. Tehdy je zastupoval advokát Michael Kis a někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Nájemný motiv vraždy však policie doložit nedokázala.

Roman Houska platil v letech 2008 až 2012, kdy byla Vaňhová hejtmankou, za nejvlivnější figuru krajské ČSSD. Politiku prolínal s podnikatelskými aktivitami, běžně u sebe nosil zbraň. Byl velkým kritikem tehdejšího šéfa strany Jiřího Paroubka. "Někdy ozbrojený musím chodit, protože mám z tebe strach, předsedo," řekl Houska Paroubkovi na stranickém jednání na podzim 2007.