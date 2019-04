Benešová na severu: měla blízko ke kontroverzní hejtmance, útočila na whistleblowery

Už dnes jmenuje prezident Marii Benešovou novou ministryní spravedlnosti. Z celostátního měřítka proslula coby někdejší poslankyně za ČSSD, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a poradkyně Miloše Zemana. Nová členka vlády Andreje Babiše ale nechala výraznou stopu i na regionální úrovni, poslední roky spojila své jméno s Ústeckým krajem. Avšak právě tato její životní etapa čelí z mnoha stran kritice.

V květnu 2012 vystoupil úředník dotačního programu Severozápad Leo Steiner s otřásajícím prohlášením, že v Ústeckém a Karlovarském kraji se dělí evropské peníze podle politického klíče. Hlavní slovo v tomto systému podle něj měly ODS a ČSSD. Za pár dní tehdejší hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová na tiskové konferenci oznámila, že na Steinera podává trestní oznámení. Před novináři nestála sama. Záda jí kryla Marie Benešová.

"To, že pan Steiner bojuje proti korupci, ještě neznamená, že to je ikona boje s korupcí. Také to může být nactiutrhač a může to být člověk, který se dopustí trestného činu pomluvy nebo křivého obvinění. To všechno se teprve vyjeví časem," vysvětlovala Benešová médiím, čím si vysloužil úředník trestní oznámení. Najednou se ocitla na druhé straně barikády, než na kterou vstoupila dnes už proslulým výrokem o justiční mafii.

Benešová se za Vaňhovou nepostavila náhodou. Její Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha poskytovala ústecké krajské samosprávě právní služby. Kontrakt se narodil v roce 2009, kdy region čerstvě řídila koalice ČSSD a ODS v čele právě s Vaňhovou. Smlouva vzešla z výběrového řízení. Nicméně kritici poukazovali na to, že advokátní kancelář mohla těžit i z osobní známosti obou žen. Benešová s Vaňhovou jsou dlouholeté přítelkyně.

K Vaňhové přes Šloufa, nebo Housku?

Za jakých okolností pouto obou žen vzniklo, není jasné. Zdroje deníku Aktuálně.cz se rozcházejí. Podle jedněch dal dámy dohromady politický podnikatel Roman Houska, jedna z klíčových postav zákulisí severočeské politiky a byznysu v barvách ČSSD a životní partner právě Vaňhové. Podle jiných se Benešová s někdejší hejtmankou sblížila prostřednictvím dlouholetého klíčového emisara Miloše Zemana Miroslava Šloufa.

Vyjádření dotyčných přitom nelze získat. Šlouf s Houskou jsou po smrti, Vaňhová s médii nekomunikuje. "Teď to není možné, do 30. dubna žádné rozhovory, obraťte se na tiskového ministerstva. Já se k tomu samozřejmě vyjádřím, ale jak jsem řekla, po 30. dubnu. Na shledanou," ukončila pak rozhovor s redaktorem Aktuálně.cz sama Benešová, aniž by si vyslechla konkrétní dotaz.

Spojení s Vaňhovou lze dohledat k roku 2006. Tehdy Benešová kandidovala na Chomutovsku, výsostném politickém území Vaňhové s Houskou, na senátorku. Neuspěla. Nicméně o rok později vstoupila do ČSSD, stranickou průkazku si pořídila v domácím Kladně. Pokud souručenství obou dam nebylo zřejmé už v době uzavření kontraktu Benešové kanceláře a kraje, na tiskové konferenci kvůli trestnímu podání na Steinera už bylo evidentní.

"Trestní oznámení bylo kvůli pomluvě a šíření poplašné zprávy, týkalo se mého vystoupení na monitorovacím výboru ROP Severozápad a posléze v médiích," vzpomíná pro Aktuálně.cz Steiner. Z podání nic nevzešlo. Policie ho odložila, aniž by Steinera obvinila. "Ona sice může říct, že je advokátka a dělá svou práci. Jenže ono to bylo víc než o profesionalismu, protože s Vaňhovou a Houskou byli velcí přátelé," podotýká Steiner.

Benešová šla i proti senátorce Dernerové

Naopak se dosud do značné míry potvrzuje verze, kterou veřejně nastínil právě Steiner. Že rozdělování dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji podléhalo zadání od politiků. V prosinci 2016 NCOZ spustila obrovskou razii, po níž skončilo obviněných na tři desítky politiků, úředníků a byznysmenů. Vaňhová je jednou z nich. V kauze ji zastupuje, což není překvapení, právě Benešové advokátní kancelář. Policie v případu pomalu finišuje.

Nastupující ministryně stála po boku Vaňhové i v nejtěžší chvíli jejího života. Jako zmocněnkyně jí byla k ruce, když zemřel její partner Roman Houska. Politického podnikatele zavraždil někdejší voják Michal Krnáč v listopadu 2013 v garáži jejich domu v Chomutově. Když odvolací soud srazil vrahovi trest o čtyř a půl roku na 13 let, Benešová chtěla kauzu poslat před Nejvyšší soud. S podnětem u nejvyššího žalobce Pavla Zemana však neuspěla.

Ještě za úřadování Jany Vaňhové coby hejtmanky si právní kancelář Benešové došlápla na dalšího člověka, který upozornil na podezřelou správu krajských peněz. Lékařka a dnes senátorka Alena Dernerová veřejně promluvila o nestandardně drahém nákupu zdravotnické techniky ve společnosti Krajská zdravotní, jež spravuje pětici největších nemocnic v Ústeckém kraji. Firma v důsledku podléhá krajské samosprávě.

Přišlo mi to absurdní, vzpomíná senátorka

Těsně před koncem volebního období spojeného s Vaňhovou coby hejtmankou přišla Dernerové od Krajské zdravotní žaloba. Firma v zastoupení Benešové kanceláře žádala veřejnou omluvu. Kauza se ale před soud nedostala, po volbách roku 2012 a změně politického vedení v regionu Krajská zdravotní od žaloby ustoupila. Příběh se ale pohnul opačným směrem, jímž ukázala právě Dernerová. U trestního soudu skončila pětice manažerů firmy. Soud je v prvním kole očistil, ale žalobce se odvolal.

"Z vyššího principu mravního mi to připadalo zcela absurdní. Sama paní Benešová upozornila, že u nás existuje justiční mafie. Takže byla na stejné straně jako já. V takovém případě jsem od ní čekala něco jiného," vzpomíná na žalobu, na niž upozornili Reportéři ČT, Dernerová pro Aktuálně.cz. "Do té doby jsem o ní neměla špatné mínění. Potom jsem si však říkala, jak je možné, že se k tomu propůjčila. Ale advokáti to tak mají," podotkla.

Premiér Andrej Babiš vysvětlil nominaci Benešové potřebou mít v úřadu člověka, který bude potlačovat korupci a klientelismus. "Lidí, kteří upozornili na něco, co by mocní neměli dělat, bylo vícero a ona se proti nim aktivně angažovala," vnímá ji však opačně Steiner. "Všichni se obávají, aby nenechala odvolat nejvyššího žalobce. To by snad neudělala, bože. To bychom se přidali k zemím, které si neříkají demokratické," dodává Dernerová.

Spolupráce Benešové kanceláře s Ústeckým krajem nadále trvá, přestože Vaňhová se z politiky dávno stáhla. Poslední kontrakt obě strany uzavřely v dubnu 2014, tehdy prakticky plynule navázaly na smlouvy z let 2009 a 2012. Aktuální dohoda vyprší ve chvíli, kdy platby kraje za služby dosáhnou milionu korun bez DPH. Kancelář si účtuje 1 400 korun za hodinu při vypracování odborného stanoviska, poslední rady poskytla samosprávě v srpnu 2017.

Benešová v klinči s krajskou ČSSD

K Ústeckému kraji nepoutá Benešovou jen vazba na Janu Vaňhovou. Byl to právě tento region, jenž ji v roce 2013 vyslal coby svou zástupkyni do Poslanecké sněmovny. Benešová kandidovala na Lounsku. V klání o sněmovnu zazářila. Obdržela nejvíce preferenčních hlasů ze sociálních demokratů v celém regionu, v konečném účtování předstihla i krajského volebního lídra ČSSD Jaroslava Foldynu.

Netrvalo však dlouho a Benešová se s lounskou ČSSD dostala do klinče. V úterý nastupující ministryni tehdy na kandidátku protlačila jedna z dalších mocných postav severočeské ČSSD, Jan Růžek. Oba jsou kolegy z advokátského stavu, Růžek například zastupoval bývalého senátora za ODS Alexandra Nováka v jeho korupční kauze. Jenže právě proti Růžkovi Benešová vytáhla v polovině svého poslaneckého mandátu.

"Za nitky tahá Jan Růžek. Lidsky a ideologicky jsem se s ním rozešla. S mým místem ve sněmovně kšeftoval do dalších voleb, aniž bych cokoli věděla," popisovala dění v lounské ČSSD v prosinci 2015 Benešová. "Chodí za mnou místní členové. Stěžují si. A to i na nové straníky přijaté Růžkem. Bojí se, že když proti Růžkovi vystoupí, pomstí se jim," vyprávěla. Lounský okresní výkonný výbor strany ji obratem vyzval, aby si podobná vyjádření odpustila.

Poklepání na základní kámen neexistující stavby

Benešová si ale ústa zavřít nenechala, naopak ještě přitlačila. Na jaře 2017 už se opřela do vedení celé severočeské ČSSD. Jejího předsedu Miroslava Andrta označila za loutku lokálních stranických bossů. Vzájemné vztahy se tím zhroutily. Benešová oznámila, že se sněmovní politikou končí. A ani severočeská ČSSD už o ni jako o svou poslankyni nestála, s nominací pro ni do další volební etapy se nepočítalo.

"Jako poslankyně nám zprostředkovala setkání s panem prezidentem, s kterým jsme potřebovali řešit věci, které se týkaly Ústeckého kraje. Po této stránce to bylo korektní," vzpomíná pro Aktuálně.cz na poslaneckou éru Benešové zmíněný krajský předseda Miroslav Andrt. "Ale ke konci jejího mandátu už jsme ji v regionu moc neviděli, příliš jsme nekomunikovali. Byl jsem rád, že mandát neobhajovala," zmiňuje Andrt.

V Ústeckém kraji se také odehrál i jeden bizarní moment, v němž Benešová sehrála výraznou úlohu vedle prezidenta Zemana. V budově Krajského soudu v Ústí nad Labem v říjnu 2013 spolu s hlavou státu poklepala na základní kámen nové soudní budovy, kterou krajská justice zoufale potřebuje už dlouhé roky. Benešová tehdy úřadovala coby ministryně spravedlnosti v úřednicko-prezidentské vládě Jiřího Rusnoka.

Rusnokův kabinet se zavázal, že peníze na stavbu po letech slibů předchozích kabinetů konečně poskytne. Aby se slavnostní akt symbolického zahájení stavby mohl odehrát, kvůli prezidentovi a Benešové se narychlo sháněl kámen. Jenže jeho poklepáním celý projekt také skončil. Peníze dodnes žádný kabinet, ani ten Rusnokův, s konečnou platností neuvolnil. Stavět se dodnes nezačalo.