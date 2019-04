Případ muže viněného z přípravy vraždy tety přezkoumá soud, žalobce chce vyšší trest

před 11 minutami

Dovolání proti osmiletému trestu za přípravu vraždy tety podal jak odsouzený Pavel Nárožný, tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nejvyšší soud tak přezkoumá verdikt z hlediska obhajoby i obžaloby. Spis převzal na konci března, rozhodnutí dosud nepadlo. Olomoucký krajský soud poslal Nárožného, jenž vinu popíral, na 13 let do vězení, Vrchní soud v Olomouci ale verdikt zmírnil na osm let. Pro mimořádné snížení nebyly podle Zemana důvody. Nárožný stanul před soudem poprvé už v červnu 2011 kvůli obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky. Olomoucký krajský soud Nárožného třikrát zprostil obžaloby z vraždy manželů. Kauza se nakonec dostala k jinému senátu do Ostravy. Nový verdikt nepadl.