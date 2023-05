Při čtvrtečním požáru v Brně uhořelo šest mužů a dvě ženy. Policie žádá o pomoc

Ve slovenské vládě chce skončit ministr zahraničí Rastislav Káčer, který se v této záležitosti podle médií už obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovou. Ve čtvrtek dal k dispozici funkci ministr zemědělství Samuel Vlčan, a to kvůli kauze ohledně státní dotace pro jeho firmu.

Vládě premiéra Eduarda Hegera sněmovna v prosinci vyslovila nedůvěru a kabinet zůstal u moci s omezenými kompetencemi jen z pověření Čaputové. Káčerův odchod by pro ni znamenal další komplikaci. Kvůli pádu vlády nelze totiž jmenovat nové ministry, už dříve v dosluhujícím kabinetu skončili ministři zdravotnictví a financí, následně Čaputová řízením obou ministerstev pověřila Hegera.

Káčer se stal šéfem slovenské diplomacie loni v září poté, co vládu opustila strana Svoboda a solidarita (SaS). Kopii žádosti o uvolnění z funkce ministra poslal Káčer do prezidentské kanceláře ze zahraniční pracovní cesty. Předtím kritizoval Hegera za jeho čtvrteční prohlášení, ve kterém premiér přiznal podíl na chaosu v zemi a současně řekl, že chce Slovensko dovést do zářijových předčasných voleb jako premiér. Podle Káčera tak prezidentka získala další důvod jmenovat úřednickou vládu.