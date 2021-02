Tisíce vakcín AstraZeneca leží už týden v chladničkách. Senioři je často odmítají

Přestože je v Česku od minulého týdne 40 800 dávek vakcíny společnosti AstraZeneca, lidí očkovaných touto látkou bylo do středečního večera pouze 4413. Nemocnice a krajští koordinátoři očkování to vysvětlují mimo jiné neochotou seniorů se očkovat vakcínou této značky. Již brzy by ale mohla AstraZeneca sloužit k naočkování učitelů.

Dohromady 19 200 dávek vakcíny AstraZeneca obdržely minulé pondělí tři kraje - Vysočina, Královéhradecký a Středočeský. Velká část lahviček však stále leží nevyužitá v chladicích boxech. Minulý pátek navíc tyto i ostatní regiony dostaly dalších celkem 21 600 dávek. I přesto do středečního večera tuto očkovací látku zdravotníci aplikovali pouze 4413 lidem. Některé kraje dokonce AstraZenecu vůbec nezačaly používat. Naopak nejaktivnější je Středočeský kraj, který touto látkou naočkoval už přes 2,5 tisíce lidí. Jenže ten zatím stát zásoboval touto vakcínou ze všech krajů nejvíce, když mu zaslal 12 800 dávek. Středočeši tak využili jen zhruba pětinu dodaných dávek - a to měli deset tisíc dávek k dispozici už od minulého pondělí. Související Vakcína AstraZeneca je v Česku i pro seniory. Měli by dostat účinnější, říkají vědci "Nejzásadnější je, že jsme čekali na stanovisko České vakcinologické společnosti, která se spíše přikláněla k německé a italské variantě, to znamená omezení použití AstraZenecy jen do určité věkové hranice. Nicméně ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo držet rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Evropské lékové agentury. Takže v tomto ohledu nastalo zdržení," vysvětlil středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) opožděný start vakcinace v kraji. Zástupci dalších krajů se navíc shodují, že situaci ještě komplikuje neochota především starších lidí nechat se očkovat AstraZenecou. Senioři se vakcíny obávají kvůli kroku, který udělaly některé státy jako Polsko, Francie, Itálie či Německo. Ty se rozhodly, že kvůli nejasné účinnosti vakcíny u nejstarších lidí - způsobené nedostatečným zastoupením této věkové skupiny v klinických studiích - omezí její použití jen do určitého věku. Srovnání počtu dodaných a použitých dávek vakcín. Vakcíny AstraZeneca byla dosud vyočkována jen desetina. | Foto: Aktuálně.cz "Velká část lidí, kteří by se mohli očkovat, tuto vakcínu odmítá, protože mají pochybnosti. Ty se týkají právě věkové kategorie seniorů," uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA). S odmítnutím vakcíny se již setkali i v Ústeckém kraji: "Důvodem je obava z neúčinnosti vakcíny pro vyšší věkové skupiny obyvatel. Když někteří senioři vakcínu odmítnou, uvolní se tak místo v rezervačním systému pro další v pořadí," říká mluvčí kraje Martin Volf. Nezájem starších lidí potvrzuje i radní Pavlík s tím, že někteří z nich očkování AstraZenecou "a priori odmítají". Podobnou zkušenost mají také v Královéhradeckém kraji, který z 5800 dávek této vakcíny využil jen 470. "Například v sobotu jsme pozvali na AstraZenecu asi 350 lidí, přičemž z nich ji odmítlo nebo na očkování nepřišlo osmdesát," vysvětluje krajský koordinátor Jaroslav Malý. Očekává však, že do začátku příštího týdne se počet naočkovaných v kraji touto vakcínou přiblíží číslu 2500. naočkovaných dávek AstraZeneca dodaných dávek AstraZeneca Praha 146 2500 Středočeský 2504 12 800 Jihočeský 0 1300 Plzeňský 140 1200 Karlovarský 0 700 Ústecký 0 1600 Liberecký 0 1000 Královéhradecký 470 5800 Pardubický 0 1100 Vysočina 303 5500 Jihomoravský 114 2400 Olomoucký 349 1300 Zlínský 387 1200 Moravskoslezský 0 2400 celkem 4413 40 800 Není důvod omezovat použití, říká Blatný Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) však upozornil, že obavy lidí z vakcíny AstraZeneca jsou zbytečné. "Stejně jako všechny jiné vakcíny je registrovaná Evropskou lékovou agenturou a není důvod omezovat její použití. Zásadním důvodem vakcinace při onemocněních, která mohou způsobovat smrt, což je i koronavirus, je, aby vás vakcína ochránila před smrtí. Toto všechny vakcíny plní, plní to srovnatelně a plní to i vakcína AstraZeneca. Z tohoto pohledu není důvod preferovat jednu vakcínu před druhou. Zbytečně tím dochází k tomu, že se očkování takového člověka brzdí, když odmítne tuto vakcínu," uvedl ministr. Související České očkování je průšvih. Musíme zvládnout dva miliony dávek měsíčně, říká Prymula Kraje se tak pokouší vymyslet, jak co nejrychleji dostat vakcínu k těm, kdo o ni stojí. Například Fakultní nemocnice Brno sama AstraZenecu vůbec nepoužívá a distribuuje ji k mobilním týmům, které objíždějí imobilní zájemce. Jenže to je časově mnohem náročnější. Další část dávek vakcíny v Jihomoravském kraji pak bude směřovat k dozorcům ve věznicích, kteří rovněž patří do skupiny přednostně očkovaných. Jiné kraje by očkovaly i jiné skupiny, zatím k tomu však nemají svolení. "Zatím nám povolili jen skupinu 1A, tedy zdravotníky, pracovníky a klienty sociálních služeb a seniory nad 80 let. Další nám dosud nepovolují, ale rád bych už naočkoval třeba i hasiče nebo horskou službu. A učitele, ale ti snad budou moct být očkovaní 1. března," vysvětlil královéhradecký koordinátor Malý. O otevření očkování pro učitele se skutečně od začátku března uvažuje, jak potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová s tím, že detaily se ještě dolaďují. Ačkoliv by pedagogové měli nárok na všechny tři dosud schválené vakcíny, kraje počítají s tím, že by pro jejich naočkování použily především AstraZenecu. Tou se totiž dosud téměř neočkovalo a v těchto dnech může být všechna využívána na první dávku, zatímco látkami Comirnaty od Pfizeru a Moderna se již očkuje několik týdnů, a část dodaných dávek tak musí sloužit na přeočkování. Jak funguje vakcína AstraZeneca? 1:53 Jak funguje vakcína vyvinutá firmou AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. | Video: Reuters