"Vymýval mi mozek." Přízrak z Tinderu podle policie vylákal z další ženy 1,5 milionu

Recidivista Libor Marco Francesco je podle zjištění Aktuálně.cz obviněný v novém případě. Podle policie falešnými sliby připravil ženu o 1,5 milionu korun. Redakce už dříve upozornila na jeho kriminální minulost. Dvakrát byl ve vězení, kde strávil celkem přes čtyři roky. Podle pravomocných rozsudků obelhal 16 žen. Ke své nové kauze se odmítl vyjádřit.

Říkejme jí Vladimíra. Není to její skutečné jméno, to nechce vzhledem k prožité zkušenosti uvést. Redakce však její identitu zná. Vladimíra je žena středního věku, žije v domě ve velkém městě a ve svém oboru je úspěšná, finančně je zajištěná.

Před více než čtyřmi lety se ocitla ve složité životní situaci. Rozváděla se, její otec zemřel. V tomto rozpoložení se seznámila s Liborem Marcem Francescem, původně nosil příjmení Roček. Kontaktoval ji přes seznamovací aplikaci. Sblížili se natolik, že s ním Vladimíra chtěla budovat vážný vztah.

Francesco ji v průběhu času požádal o několik půjček celkem přesahujících milion korun. Vladimíra byla obezřetná, peníze mu poskytovala oproti vypsané směnce. Francesco jí je však nikdy nevrátil, přestal komunikovat a zmizel. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, podle policie jednal nezákonně.

Za podvod mu hrozí až osm let

"Ve věci bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin podvodu s výší škody 1 505 000 korun," potvrdila redakci vedoucí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Hana Vrbová, jejíž lidé vyšetřování dozorují. Policie obvinila Francesca tento měsíc.

Jak Francesco smýšlí o svém stíhání, není jasné. Ani jaká je jeho verze příběhu, ve kterém mu v případě uznání viny hrozí až osm let vězení. "Klient odpověď na dotaz zvážil, nicméně se rozhodl v tuto chvíli nevyjadřovat se," sdělil Aktuálně.cz jeho advokát Vladimír Gall.

Kriminalisté se případem začali zabývat loni na jaře. Trestní řízení, v němž se Francesco začal policii jevit jako podezřelý, běží přes půl roku. Podle informací Aktuálně.cz dovedly vyšetřovatele k jeho stíhání výpisy z účtů, z nichž mu Vladimíra posílala peníze. K dispozici mají i dvě jím vystavené směnky.

Vladimíra vnímá policejní vyšetřování jako úlevu. Přeje si, aby ho policie dovedla do zdárného konce. "Věřím, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Měla jsem z toho psychické problémy, chodila jsem k psychologovi, nemohla jsem spát, užívala léky. Stres a nervozita se odrážela i na komunikaci vůči mým dětem," popsala pro Aktuálně.cz.

První žádost o půjčku odmítla

Vladimíra se s Francescem vídala, než vláda v březnu 2020 kvůli šíření nemoci covid-19 vyhlásila nouzový stav. Ve vypjaté době truchlení nad otcem a rozvodu jí s ním bylo dobře. "Opakoval, že můj bývalý manžel je idiot. V domácnosti mi pomohl, něco opravil, uvařil. Cítila jsem se v jeho přítomnosti v klidu," vzpomíná.

Krátce před prvním lockdownem Francesco odletěl do Norska. Vladimíře měl říct, že tam má zázemí. Ze severu jí poslal e-mail s žádostí o první půjčku, peníze chtěl na podnikatelský projekt. Tehdy ještě odmítla. V červnu už ji přesvědčil. Tentokrát prosil o peníze na přechodnou dobu. Vladimíra mu vyhověla, protože jí vystavil ověřenou směnku s úrokem.

Na začátku léta se vrátil do Česka. V srpnu se dohodli, že do Norska vyrazí spolu. Z cesty ale na poslední chvíli sešlo. Francesco ji zrušil s vysvětlením, že má vážně nemocného otce. Jak se později ukázalo, nebyla to pravda. Místo výpravy si řekl o další půjčku, Vladimíra mu opět vyšla vstříc. Pak zjistila, že do Norska vyrazil bez ní.

"Měl to promyšlené a šel na to systematicky"

"Působil velmi důvěryhodně, prostě to na ženy uměl. Zmanipuloval mě. Byla jsem ve stresu z rodinné situace, rozvodu se svým manželem, on mluvil o svém podnikání, jak se budeme mít s dětmi skvěle, neustále mluvil o společné budoucnosti," vypráví Vladimíra, proč Francescovi důvěřovala.

Poslední velkou částku mu poslala ještě do Norska. Když se na podzim vrátil, mluvil o vážné chorobě matky. Jenže i ta byla v pořádku. Naposledy se Vladimíra s Francescem viděli v lednu 2021. Přestože jí vystavil směnky pokrývající všechny půjčky, nic jí nevrátil. Na zprávy s žádostí o splacení nereagoval, pak už nebyl na mobilu dostupný.

"Dlouhou dobu jsem nemohla uvěřit, že mě takto dokázal podvést. Měl to ale předem promyšlené a šel na to systematicky. Když jsem mu odmítla poprvé půjčit velkou sumu, postupně ji ze mě dostal po více částkách pod různě smyšlenými legendami. Vymýval mi mozek. Nechápu, jak jsem mu mohla naletět," vypráví.

"Přála bych si, aby už mu další nenaletěli"

Vladimíra se dva roky snažila zjistit, co se stalo. A kdo byl Francesco vlastně zač. Loni na přelomu února a března se jí podařilo spojit s jeho bývalou přítelkyní. Dozvěděla se od ní, že s Francescem prožila to samé. A že jde o recidivistu. Zmíněná žena figurovala coby oběť v případu, o kterém Aktuálně.cz informovalo letos v lednu.

"Nejprve z ní na základě lstí, nepravdivých informací v podobě legendy o ztrátě platební karty, nutné opravy notebooku, zablokované platební kartě, zálohy na koupi společného bytu a pod příslibem vrácení peněz vylákal 499 205 korun," stojí v dokumentu z této kauzy. Francesco měl ženu okrást celkem o 1,5 milionu.

Také ji oslovil na Tinderu, také od ní odletěl do Norska. Za tento podvod mu Okresní soud Praha-západ vyměřil tři a čtvrt roku vězení. Francesco se odvolal, Krajský soud v Praze měl minulý měsíc rozhodnout. Recidivista však na poslední chvíli přinesl nové důkazy, jež nemůže odvolací instance projednat. Rozsudek proto zrušila a kauzu vrátila na okres.

Francesco má osm záznamů v rejstříku trestů. Podle pravomocných rozsudků oklamal šestnáct žen, které obral o dva miliony. Strávil přes čtyři roky ve vězení. Když měl podvádět Vladimíru i bývalou přítelkyni, s níž se spojila, byl v podmínce. "Přála bych si, aby společnost byla informována o tomto recidivistovi, aby mu nenaletěli další lidé," říká Vladimíra.