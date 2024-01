Na začátku byl Tinder, na konci milionový podvod. Milovník ze seznamky míří za mříže

Muž pod smyšlenými legendami připravil svou partnerku o více než milion korun. Soud ho potrestal za podvod, verdikt zatím není pravomocný. Pachatel se se ženou seznámil prostřednictvím aplikace. Jak přitom zjistilo Aktuálně.cz, podobně postupoval ve více případech. Oklamal nejméně šestnáct žen, ze kterých vytáhl miliony korun. V minulosti už byl také ve vězení, dostal přes osm let.

Loni 5. prosince se konal v jednom kasinu v Praze 13 pokerový turnaj. V banku byl milion korun, vítěz si odnesl 185 tisíc. Na šestém místě se umístil Libor Marco Francesco. V kartách uhrál 42 tisíc. Ačkoliv jeho jméno může naznačovat cizí původ, není to tak. Narodil se jako Libor Roček. Podle zjištění Aktuálně.cz jde o recidivistu.

Okresní soud Praha-západ měl v jednom ze svých několika jednání konaných loni 12. září na programu vyhlášení rozsudku. Soudkyně Lucie Kantorová četla a odůvodnila verdikt nad Liborem Marcem Francescem více než čtvrt hodiny. Na základě důkazů dospěla k závěru, že svou bývalou partnerku nelegálně připravil o velké peníze.

"Osoba vystupuje u zdejšího soudu jako obžalovaný pro spáchání podvodu, kdy měla způsobit škodu ve výši 1 492 175 korun," sdělil Aktuálně.cz mluvčí soudu Dominik Duchoň. Soudkyně Kantorová poslala Francesca na tři roky a čtyři měsíce do vězení. Podvodník se v listopadu odvolal, tento měsíc obdržel spis nadřízený soud.

Na začátku byl Tinder

Francesco se seznámil se svou partnerkou na jaře 2019 prostřednictvím aplikace Tinder, dalších několik týdnů si psali. Posléze se mezi nimi rozvinul milostný vztah. Muž u ženy opakovaně přespával. Všechno probíhalo normálně přibližně měsíc, než Francesco vyrazil s příbuznými do Norska.

Z dovolené ženě napsal, že ztratil platební kartu. Podle svých slov se ocitl bez peněz a požádal ji, zda by mu nepůjčila. Na účet mu poslala více než sto tisíc korun. Po návratu z Norska ženě místo vrácení peněz nabídl obchod. Pokud mu další půjčkou pomůže s jeho pokerovou kariérou, bude jí z výher vyplácet podíl. Žena souhlasila.

"Nejprve z ní na základě lstí, nepravdivých informací o důvodu půjček v podobě legendy o ztrátě platební karty, nutné opravy notebooku, zablokované platební kartě, zálohy na koupi společného bytu a pod příslibem vrácení peněz vylákal 499 205 korun," píše se v dokumentu ke kauze, jak Francesco přesvědčil partnerku, aby mu půjčila.

Na sázení vytáhl Francesco z ženy dalších 992 tisíc. Přemluvil ji, aby založila společný účet, kam jí bude peníze z výher posílat. Jenže na konto plynuly pouze její prostředky. Opakovaně jí sliboval, že sázky konečně vyjdou a že vše vrátí. Nevrátil jí ale ani korunu. Z účtu všechno vybral a v lednu 2020 zmizel.

Podmíněně propuštěn

S Francescem se Aktuálně.cz nepodařilo spojit. Z jeho odvolání však plyne, že se cítí nevinný. Jeho kauzou se bude zabývat na konci ledna Krajský soud v Praze. "Odvolal se jen obžalovaný," sdělila mluvčí instance Hana Černá. Státní zástupce se s uloženým trestem tři roky a čtyři měsíce spokojil.

Podle informací Aktuálně.cz Francesco podvedl ženu ve zkušební lhůtě. Na svobodě byl podmíněně. Jde o recidivistu, který obdobným způsobem od první poloviny 90. let oklamal nejméně šestnáct dalších žen. Pod legendami, falešnými sliby či rovnou krádežemi z nich vytáhl celkem přes dva miliony korun. Dostal za to dohromady přes osm let.

"Stanoví se zkušební doba šesti let za vyslovení dohledu nad odsouzeným. Odsouzenému se stanoví povinnost uhradit způsobenou škodu," napsal Obvodní soud pro Prahu 4 v rozhodnutí, jímž v květnu 2017 Francesca po více než třech letech podmíněně propustil. Recidivistovi skončila zkušební lhůta loni v květnu.

Dvakrát ve vězení

Ve vězení byl přitom Francesco, tehdy ještě jako Roček, už v první dekádě po roce 2000. Dostal dva roky za podvod. Pod vymyšleným příslibem společného podnikání obral kamaráda o 115 tisíc korun. V červenci 2006 ho soud předčasně propustil, stanovil mu zkušební lhůtu šest let. Muž ale v trestné činnosti pokračoval.

"V období od 29. do 30. srpna 2010, na blíže nezjištěném místě v Praze 10, pod záminkou založení cestovní agentury se zaměřením na českou klientelu a turistickou destinaci Bergen v Norsku, v níž nabídl poškozené (…) účast, od této vylákal 300 tisíc korun," stojí v dalším rozsudku nad Francescem, jejž redakce získala.

Francesco má osm záznamů v rejstříku trestů. V jeho případě se ukázaly i mezery tuzemské justice. V prosinci 2015 mu Obvodní soud pro Prahu 10 zahladil jeden z trestů s tím, že se osvědčil. Znamená to ve lhůtě pěti let nespáchat delikt a nebýt za něj pravomocně odsouzen. Francesco se však v rozhodné době dopouštěl podvodů, pravomocný verdikt ale přišel krátce po lhůtě.