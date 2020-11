Do týdne se to stihne, tvrdí Blatný. Testy už měly začít, domovy je ještě nedostaly

Týden poté, co ministr zdravotnictví Jan Blatný oznámil jako hlavní prioritu vlády testování klientů a zaměstnanců sociálních ústavů, se zatím nedaří toto testování zahájit. Ústavy totiž nejsou připravené, chybí jim informace, testy a v některých případech i lidé, kteří by testování prováděli. Ministr Blatný v pondělí po jednání vlády oznámil, že problémy řeší a testování začne.

Pro nového ministra zdravotnictví Jana Blatného je plánované testování klientů a zaměstnanců v sociálních ústavech první velkou překážkou od nástupu do funkce. Právě ochranu ohrožených skupin občanů v ústavech si totiž stanovil jako první prioritu a před týdnem oznámil po jednání vlády záměr začít s testováním nejpozději ve středu 11. listopadu. Jenže už před jednáním vlády se objevovaly pochybnosti, že bude něco takového možné zvládnout podle Blatného představ.

"Věřím, že to stihneme," reagoval minulé pondělí ministr na dotaz Aktuálně.cz na dotaz, zda může lidi v domovech ubezpečit, že testování začne v plánovaných termínech.

Jenže po celé pondělí 9. listopadu přicházely zprávy z řady míst České republiky, že testování nemůže začít, protože jim chybí nejen lidé, kteří budou testování provádět, ale především samotné testy.

"Žádáme ministerstvo zdravotnictví, aby pravidla pravidelného testování na koronavirus upravilo a zahájení odložilo," oznámil odpoledne prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, který považuje za reálný příští týden. "Distribuce testů začne pozvolna dnes, nebo spíš v úterý. Na rozvoz je potřeba pět až sedm dní. Do středy nestihne začít s testováním téměř nikdo. Většina zařízení by možná mohla začít testovat ke konci týdne, některá pak příští týden," řekl.

Ministr Blatný ale na pondělní tiskové konferenci odmítl odložení a slíbil, že teď už testování skutečně začne. "Dnes bude zahájeno rozvážení testů, v plné míře by se mělo rozjet zítra. Předpokládám, že do týdne by se to mělo stihnout. Takže během týdne by měly být provedeny první testy u všech klientů a zaměstnanců," prohlásil Blatný. Jak už dříve informoval, testování antigenními testy proběhne každých pět dní.

Blatný zdržení vysvětluje tím, že bylo třeba udělat několik úředních úkonů. Jedním z nich byl podpis smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a společností Avenier o objednávce, odběru a distribuci antigenních testů pro sociální ústavy. Dalším úkonem bylo pondělní rozhodnutí vlády upravit zákon, který řeší úhradu testů. "Náš právní řád neumožňoval jednoduše použít prostředky ze zdravotního pojištění na platbu dodavateli a distributorovi testů," upozornil ministr.

Nemáme informace ani testy, říkají ředitelé ústavů

Když se agentura ČTK obrátila na ředitele mnoha sociálních ústavů, všichni shodně tvrdili, že testování v plánovaných termínech není možné, protože nikdo ještě testy nedostal. Zástupci společnosti Avenier, kteří je budou rozesílat, s tím ještě nezačali. "Obvolávají jednotlivé poskytovatele sociálních služeb a seznamují je s informacemi o distribuci," sdělila vedoucí odboru sociálních věcí na plzeňském krajském úřadě Petra Lafková.

K mnoha ředitelům sociálních ústavů se ale ještě žádné informace nedostaly. "Máme sady přislíbené, ale zatím jsme nic nedostali. Vzhledem k tomu, že jsme uzavřeni v karanténě, naši klienti testování vítají," řekla například ředitelka domova pro seniory Libnič na Českobudějovicku Eva Kysnarová.

"Sady na testování stále nedorazily, nevím, co mám na to říct. Nevíme dne ani hodiny, nikdo nás o ničem nezpravil, žádné testy dosud nemáme," přidal se ředitel Domova seniorů Prostějov Zdeněk Libíček. "Vzhledem k tomu, že ty testy dostaneme nevím kdy, v tom původním termínu vlády to nestihneme," dodal. V domově se nakazilo covidem-19 zatím 28 lidí, a to většinou zaměstnanci.

Podobné očekávání panuje na mnoha další místech. "Stále nic nemáme, nemáme ani informace," oznámil ředitel Domově seniorů Pohoda Chválkovice Jiří Floder. A čeká také Marie Fremlová, ředitelka Sociálních služeb v Uherské Hradiště. "Testy zatím nepřišly, ani nevíme, kdy by měly přijít," uvedla.

V některých sociálních ústavech se rozhodli nespoléhat na stát, například Arcidiecézní charita Olomouc nakoupila potřebné zařízení sama. "Vývoj v posledních dnech a týdnech jsme vyhodnotili jako nanejvýš rizikový a ohrožující. Rozhodli jsme se investovat 1,5 milionu korun do technologie na spolehlivé testování vlastních pracovníků, případně i klientů," avizoval už dříve ředitel charity Václav Keprt. Podle svých slov musel testovat, aby udržel dostatečný počet zaměstnanců, které potřebuje k péči o klienty.

Po testování navíc nově volají také zaměstnavatelé, které zastupuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků a také Svaz průmyslu a dopravy. "Vyzýváme vládu, aby podniky podpořila při zvyšování bezpečnosti proti šíření nemoci covid-19 na pracovištích. Měla by hradit testování zaměstnanců, dočasně kompenzovat firemní náklady za první dny nemoci zaměstnanců a liberalizovat pracovní trh," stojí ve společném prohlášení.