Inspirace českou lípou i motorkami. Studenti vyrobili šperky pro Pavla i první dámu

K tradici diplomatky Madeleine Albrightové, která prostřednictvím broží vyjadřovala svůj názor, se vrací designérka Eva Eisler a studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Pro prezidentský pár vytvořili sérii šperků inspirovanou národními symboly. Mezi výtvory se objevilo i dílo ukrajinského studenta vyrobené ze šrapnelu dovezeného z Kyjeva.

Během březnové inaugurace prezidenta Petra Pavla si nebylo možné nevšimnout výrazné brože zdobící šaty první dámy Evy Pavlové. Její autorkou je absolventka ateliéru K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Eva Růžičková. Brož a náušnice vytvořila česká šperkařka ze stříbra a detaily pozlatila čtyřiadvacetikarátovým zlatem. Stylizované květy lípy a lístek ve tvaru srdce odkazují na český národní strom.

Úspěch bývalé studentky inspiroval vedoucí ateliéru K.O.V. a designérku Evu Eisler, jejíž díla lze spatřit v několika sbírkách ve Spojených státech i Evropě, k zadání úkolu svým studentům - měli vytvořit šperk pro prezidenta a první dámu.

"Řekla jsem si, proč bychom neudělali vstřícný krok a nezačali nějakou komunikaci," popisuje Eisler, která v minulosti vyučovala například i na prestižní Newyorské univerzitě.

Výrobky studentů pro prezidentský pár odkazují k českým symbolům. "Každý z nás to pojal trošku jinak, někdo to pojal přímo jako šperk pro pana prezidenta nebo pro paní prezidentovou a někdo to bral jako takový český šperk," říká studentka Jana.

"Já jsem dělala kolekci šperků, která je inspirovaná českou hymnou. Takže jsem vzala bory, které šumí, vodu, která hučí, a květ, který se skví. Tyto tři věci jsem si odlila a následně jsem z toho udělala drahokamy," dodává.

Ty Jana zpracovala do podoby prstenu a brože. Kromě české hymny studenty inspirovali také blaničtí rytíři nebo legenda o králi Artušovi. Pro prezidenta vznikly ale také osobnější šperky inspirované vojenskými známkami nebo motorem Pavlových oblíbených motorek.

"Je to vzkaz našemu prezidentskému páru, že jsme hrozně rádi, že zastává takovou pozici," dodává Eisler, která oceňuje otevřenost prezidenta Pavla vůči kulturním tématům. Ten se v uplynulých dnech zúčastnil například Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a jeho celospolečenský přínos vyzdvihl i na svém twitterovém účtu.

Součástí výstavy byla také brož ukrajinského studenta, kterou by rád věnoval první dámě Ukrajiny Oleně Zelenské. K její výrobě použil část granátu, který explodoval v kyjevské čtvrti, kde před válkou žil. "Můj kamarád kousky posbíral a věnoval je každému z naší skupiny přátel jako symbol toho, že jsme teď rozprášeni po celé Evropě," říká Denys. Jeho dílo má připomínat, že na Ukrajině lidé kvůli válce stále trpí a umírají. "Jen nosit tu brož je dostačující, není potřeba k tomu nic říkat. Je to bezeslovný protest," dodává.

Výrobky vznikaly za pomoci vyučujících. Materiál na zhotovení šperků si studenti museli zaplatit z vlastních zdrojů, škola jim ale poskytla stroje a vybavení. "Jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet v podstatě zakázkovou výrobu pro konkrétního člověka," říkají studenti.

Jestli se ale šperky k prezidentskému páru dostanou, je zatím nejasné. Ateliér by jim je rád věnoval. "Byla by to dobrá vizitka pro autora i pro náš ateliér, takže jsou vítáni. Potěšilo by nás, kdyby si vybrali kterýkoli šperk," vysvětlují studenti. Hrad na otázky redakce, zdali by o šperky stál, neodpověděl.