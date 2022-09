To nejlepší z našeho designu. Těmito výrobky se Česko chlubí na výstavě v Bruselu

Bruselské Muzeum designu stojí na dohled od Atomia, 165miliardkrát zvětšeného modelu krystalové mřížky železa, v jehož okolí se v roce 1958 uskutečnila světová výstava Expo.

Slávu si z ní tehdy odneslo i tehdejší Československo, jeho pavilon získal zlatou hvězdu, nejvyšší ocenění na výstavě, a do českého slovníku vstoupilo označení bruselský nábytek nebo bruselský porcelán podle výrobků užitného designu, které tu zazářily. Teď chtějí Češi úspěch zopakovat.

Do Muzea designu dovezli desítky objektů, které mají reprezentovat to nejlepší a nejzajímavější, co přinesl český design od sametové revoluce v roce 1989. Jedná se o jednu z největších kulturních akcí během nynějšího českého předsednictví EU.

Výstavu s názvem "Design a transformace" připravila Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (UMPRUM), klíčová instituce oboru, spolu s Moravskou galerií v Brně a dalšími partnery.

Návštěvníci by neměli čekat jen "obvyklé podezřelé", jako například modernizovaný cibulákový porcelán nebo upravený model slavného sporťáku ze škodovky. Česko v Bruselu vystavuje třeba nemocniční postele od Linetu, hegemona ve svém odvětví, celosvětově známou počítačovou hru Samorost od výtvarníka a absolventa UMPRUM Jakuba Dvorského nebo nekonečnou stavebnici XIO designéra Tomáše Hovorky.

Tu přímo v muzeu tisknou stroje na trojrozměrný tisk od firmy Prusa Design. Návštěvníci si z ní mohou něco postavit, stejně jako na tabletech zahrát fantazijního Samorosta. Kromě zavedených předmětů vzniklo také několik originálních kusů jen pro účel výstavy. Česká sklářská značka Bomma například nechala do Bruselu vyfoukat jedním člověkem obří třicetikilový lustr ve tvaru kapky zrcadlící svoje okolí.

K vidění budou vystavené předměty od 7. září až do začátku ledna 2023. Kromě muzea bude část výstavy probíhat v prostorách Pražského domu v Bruselu. Výstava se z Belgie příští rok přesune domů a měla by pokračovat na české půdě.