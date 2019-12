Střelcem byl technik. Tvrdil, že je nemocný a že ho nikdo nechce léčit, říká jeho šéf

Radiožurnál s odkazem na dva zdroje uvedl, že ostravským střelcem je Ctirad V., stavební technik. Z fotografie ho poznal i Aleš Zygula, ředitel společnosti, kde pracoval. "Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Víc o tom nechci mluvit,“ řekl Zygula.

Stejně tak další kolegové uvedli, že k celé záležitosti zatím nemají co říct. "Řeknu vám to samé, co jsem řekl ostatním, že se k tomu nechceme teď vyjadřovat," odpověděl Aktuálně.cz jeden ze stavebních techniků, který se střelcem pracoval.

Policisté nicméně zatím nepotvrdili, že byl střelcem skutečně Ctirad V. z Opavska. "Zjišťujeme totožnost muže, který se před zásahem policie střelil do hlavy," napsali na Twitter. Nevyjádřili se ani k možnému motivu jeho činů. Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel však uvedl, že pachatel střílel z nelegálně držené zbraně a měl trestní minulost - tři záznamy - drobné násilné a majetkové trestné činnosti.

Pachatel použil pistoli CZ 75B. Tento model využíval také muž, který v roce 2015 v restauraci v Uherském Brodě zabil osm lidí a následně spáchal sebevraždu.

Ostravský útočník seděl chvilku po sedmé hodině ranní v čekárně traumatologické ambulance. Z ničeho nic se ale bez varování zvedl a začal střílet. Útok trval jen pár vteřin. Střelec mířil z bezprostřední blízkosti na hlavu a hruď obětí. Podle serveru Seznam Zprávy se sám v ostravské nemocnici léčil na oddělení hematoonkologie. Po hrůzném činu útočník z nemocnice uprchl, přibližně ve stejnou chvíli, kdy do ní přijížděla zásahová jednotka.

Podle premiéra Andreje Babiše se vydal domů za svou matkou. "Přišel domů a oznámil, že zastřelil lidi a že se jde sám zastřelit," uvedl na tiskové konferenci premiér.

Asi v půl jedenácté dopoledne policie našla auto, kterým střelec odjel z nemocnice, kde předtím krátkou ruční zbraní střelil devět lidí, z nichž šest už zemřelo. Zasahovaly dva vrtulníky, policistům pomohl i vrtulník záchranářů. "Vytěžením kamer jsme identifikovali podezřelého. Když vrtulník byl nad vozidlem, tak se muž střelil do hlavy, zemřel na následky zranění, které způsobil sám sobě," dodal Kužel. Přibližně půl hodiny se ho záchranáři pokoušeli oživit, ale bezúspěšně.

Labilní střelec a bezproblémový soused

O Ctiradovi V. toho není kromě jeho zaměstnání a věku mnoho známo. Střípek mozaiky ale nabídl hudebník David Stypka, který uvedl, že byl se střelcem v poslední době v kontaktu přes facebookové zprávy a potvrdil, že měl zřejmě psychické problémy.

"Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad V. byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto," napsal hudebník. Později doplnil, že si nic nedává za vinu, jen je mu líto lidí, kteří "to odskákali". Dodal, že více se k celé záležitosti nehodlá vyjadřovat.

Dvojice sousedů, kteří bydlí v blízkosti rodičů střelce, naopak značila Ctirada V. za běžného člověka, se kterým nikdy nebyly žádné obtíže. "Byl to člověk vyrovnaný, pohodář," uvedl jeden z nich. Nedokáže si prý představit, že by někoho zastřelil. Stejně se vyjádřil i druhý soused. "Nebyl problematický. Nebydlel tu, jen sem občas dojížděl za rodiči," řekl. Nevěděl prý nic o tom, že by byl střelec nemocný či že by vlastnil zbraň.

0:50 Muž, který vraždil v ostravské fakultní nemocnici, se zastřelil. Jevil se jako vyrovnaný člověk, popsali ho lidé, kteří ho znali. | Video: Aktuálně.cz

Původně policisté uvedli, že podezřelý muž je vysoký asi 180 centimetrů a má červenou bundu. Poté však svou výzvu ke zveřejněné fotografii muže upřesnili: "Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě. Děkujeme za pochopení," napsala policie. Fotografii následně smazala.