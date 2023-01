Středula kritizoval Babiše a pak z voleb odstoupil. Šéfa ANO to ale posílí

Vůbec poprvé se z přímé volby českého prezidenta rozhodl jeden z uchazečů odstoupit. Na závěr nedělní debaty v České televizi se kandidatury vzdal odborářský šéf Josef Středula a vyzval k podpoře bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové. Přestože se během debaty vymezoval proti expremiéru Andreji Babišovi a ostře na něj útočil, odstoupením z voleb může pomoci právě jemu.

Poslední průzkumy přisuzovaly Středulovi okolo tří procent hlasů, zatímco hlavním favoritům Pavlovi, Babišovi a Nerudové dávaly kolem 25 procent. Odborový předák tak měl jen minimální šanci ve volbách uspět, spíš než o jeho postupu do druhého kola se mluvilo o tom, kolik hlasů ubere expremiéru Babišovi z ANO, s nímž se obracel na levicové voliče. Středula své příznivce vybídl k hlasování pro Nerudovou. Nelze ale čekat, že ho všichni vyslyší.

Na startu kampaně přitom vypadaly Středulovy šance dobře. Dlouholetého šéfa odborů podpořil i končící prezident Miloš Zeman. "Věřím, Pepo, že budeš jedním z nejsilnějších kandidátů," prohlásil v dubnu na odborářském sjezdu. Středula ještě na podzim tvrdil, že z voleb neodstoupí - už proto, aby odčerpal část voličů Babišovi. Nikdy se netajil svým protikomunistickým smýšlením a vadilo mu Babišovo členství v předlistopadové Komunistické straně Československa.

I během nedělní debaty v Národním muzeu se do expremiéra, který účast odmítl, opakovaně navážel. Vyčítal mu práci agenta komunistické Státní bezpečnosti či podle něj nedůstojné podmínky pracovníků Babišova koncernu Agrofert. "Jsem přesvědčen, že Danuše Nerudová má sociální cítění," uvedl, když se na závěr zřekl kandidatury.

Odstoupení ve prospěch bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně přesto Babiše pravděpodobně posílí. Průzkum STEM ukazuje, že tři čtvrtiny voličů, kteří v prosinci zvažovali hlasovat pro Středulu, přemýšleli i o Babišovi. Nerudovou jako alternativu měla jen polovina z nich. Volby začnou už v pátek 13. a sobotu 14. ledna, případné druhé kolo přijde na řadu o dva týdny později. Postupuje do něj dvojice s nejvyšším ziskem z kola prvního.

"Více tím asi může získat Babiš než Nerudová," prohlašuje analytik Jan Burianec z agentury STEM/MARK. Data ukazují, jak se Středula od příznivců Nerudové liší. Oslovuje především starší muže a více ho podporují voliči ANO než vládní koalice Spolu. Oceňují na něm zkušenosti a levicové zaměření. Prezidentem chtějí někoho, kdo se bude zajímat o problémy obyčejných lidí a řešit ekonomiku či drahé energie. Babišova témata jsou podobná.

"Doporučení volit Nerudovou budou lidé vnímat, rozhodnou ale spíše emoce a témata, jako je zdražování. Velká část Středulových voličů zažívá těžké časy, Babišův protivládní apel bude nejspíš silnější než ochota volit kandidáta s vládní podporou," připomíná Burianec, že koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci podpořila Pavla, Nerudovou i senátora Pavla Fischera. Kromě nich a Babiše se o úřad hlavy státu uchází ještě poslanec Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a lékař Tomáš Zima.

Nerudová má podle Buriance šanci získat zhruba třetinu Středulových voličů, Babiš o něco více. Další část k volbám vůbec nepůjde. Odstoupení odborářského šéfa Nerudové příliš nepomůže ani podle ředitele agentury Median Přemysla Čecha. "Posílí ji to spíš statusově. Pokud je někdo z kandidátů ochotný ji takhle veřejně podpořit, zvýší to její kredit," říká.

Nedělní debata přišla ve chvíli, kdy průzkumy ukazovaly lehký pokles preferencí Nerudové. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity čelila v prosinci uniklým výsledkům kontroly Národního akreditačního úřadu, které zpochybňovaly její schopnosti. Podle kontrolorů porušovala škola zákon i vlastní předpisy - včetně doby, kdy ji jako rektorka vedla.

Nerudová ztratila podle agentury Kantar a Data Collect za necelý měsíc pět procentních bodů a propadla se na třetí místo. Průzkum jí přisoudil 22 procent, zatímco Babišovi 26,5 a Pavlovi 27,5 procenta. "Středulovo odstoupení nějaký vliv mít bude. Ale určitě bych netvrdil, že se díky tomu Nerudová dostává na první příčku a vyhraje," říká Čech.

Podpora pro jednotlivé kandidáty se může ve volebním týdnu ještě měnit. Minimálně třetina voličů ještě není rozhodnutá, pro koho hlasovat. Pomoci mohou i další televizní debaty, ve středu a ve čtvrtek. Je však nepravděpodobné, že by do druhého kola postoupil někdo jiný než dva z trojice favoritů.

O tom, kdo ze tří nejsilnějších uchazečů skončí už v prvním kole, ve velké míře rozhodnou zisky kandidátů, jejichž šance na prezidenta je minimální. Senátoři Fischer s Hilšerem cílí na podobné voliče jako Pavel s Nerudovou, Babiš zase na podobné voličů jako poslanec Bašta kandidující za SPD.

Právě Bašta v prosinci výrazně přidal v kampani a znatelně mu narostla podpora. Ukazují to dva nedělní průzkumy - první od společností Data Collect a Kantar, druhý od STEM. První mu přisuzuje sedm, druhý 5,4 procenta. Další růst obliby by podle oslovených expertů šel na úkor Babiše.

Přesto zůstává bývalý premiér kandidátem s největší šancí postupu do druhého kola. V jeho prospěch hraje to, že má nejpočetnější skupinu oddaných voličů, kteří k volbám přijdou. Jejich podpora by mu měla stačit. Ve druhém kole už ale favoritem není, ať už se v něm střetne s Pavlem, nebo Nerudovou. Nic na tom nemění ani nedělní Středulovo odstoupení.

