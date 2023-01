Diviš útočil, Nerudovou trápili "člověci", Pavel zůstal v klidu. Momenty z debaty ČT

Superdebata České televize přinesla v neděli večer nečekané odstoupení Josefa Středuly i rozjetého Karla Diviše, který hned na začátku pourážel všechny tři favority prezidentských voleb. Osm osobností, které se ucházejí o Hrad, dostalo v televizi dvě hodiny na to, získat na svou stranu nerozhodnuté voliče a neztratit své příznivce. Andrej Babiš se debaty odmítl účastnit, jeho stolek zůstal volný.

"Kdo z nás a proč by se měl stát prezidentem? Má to být pán, který tady měl být a nepřišel? To je skutečně takový srab, že se bojí přijít do celostátní televize země, které má jednou vládnout?" pustil se Karel Diviš do nepřítomného Babiše. Jeho kritice se nevyhnuli ani Danuše Nerudová a Petr Pavel. "Pavel si celý život hrál na vojáka, a když dosáhl svého maxima, tak dezertoval do žvanírny, které se říká NATO," pokračoval ostře Diviš. Protikandidáti odmítli na výpady reagovat a vyzvali ke slušné debatě.

Jaroslav Bašta (SPD) se většinu debaty vyhýbal otázkám a mluvil, o čem právě chtěl. Nejčastěji o svém slibu, že odvolá současnou vládu Petra Fialy, přestože podle ústavy k tomu prezident nemá pravomoc kromě stanovených případů. "Hájím zájmy dvou třetin našich občanů, kteří si myslí, že tato vláda je asociální a působí proti nim. Proto říkám, že budu-li zvolen, tuto vládu odvolám. Nesmysl to není," trval si na svém.

"Lhát se nemá, prezident nemůže odvolat vládu. S vládou nemusí souhlasit, může na ni tlačit, může vyvíjet tlak přes politické strany, ale nemůže ji odvolat," upozornil Baštu jako správný skaut Tomáš Zima. Na slova o odvolání vlády ale reagoval i Pavel Fischer. "Nechci mu kazit radost nebo házet hračky do kanálu, ale kdyby to skutečně prezident udělal, tak druhý den o tom jednáme v Senátu s ústavní žalobou, protože by se prezident dopustil hrubého porušení ústavy," řekl.

Petr Pavel zůstal většinu času klidný a na některé útoky raději nereagoval, čímž se připravil o čas a v první polovině debaty nebyl příliš slyšet. Danuše Nerudová zase odrážela kritiku ohledně údajně rychlého získávání doktorských titulů na Mendelově univerzitě a trápilo ji skloňování slova člověk v množném čísle.

