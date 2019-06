Stránka Greenpiss uráží ekology. Stopy od ní vedou až k Tykačovým investicím do uhlí

Kampaň nazvaná "Greenpiss" se snaží na Facebooku zdiskreditovat ekologické aktivisty a koncept obnovitelné energie. Tváří se jako soukromá iniciativa, ale provozují a financují ji lidé s přímými vazbami na agentury, které spravují veřejný obraz firem v majetku českého podnikatele Pavla Tykače. Ten v současnosti masivně investuje do uhelné energetiky a těžby v Česku i zahraničí.

Mezi příspěvky, které mají podpořit "konec ekoterorismu a účelových protestů ve jménu údajné péče o životní prostředí", se často objevují hrubé útoky.

"Gretenismus se začíná pomalu měnit v gretofašismus," píše se například v odkazu, který hodnotí aktivity šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové. Dívka byla za svou školní stávku na podporu klimatu nominována na Nobelovu cenu za mír.

Některé komentáře, které správci stránky neodstranili, jsou vulgární. Jeden z komentujících například Thunbergovou označil za "malou, hloupou, škaredou p**u". Stránka pořádá soutěž o "největší ekodebilitu" a nechybí ani příspěvky nevkusně urážející členy organizace Greenpeace.

Facebookový příspěvek ze skupiny Greenpiss:

Setkání dvou zelených ochránců klimatu. Šestnáctiletá Greta s duševní poruchou zásadně jí a pije všechno z plastu. Terminátor má soukromý tryskáč a několik vojenských aut Humwee s takovou spotřebou, že se jim dělají víry v nádrži. Tihle dva globální klima prostě zachrání. Zveřejnil(a) Greenpiss dne 03. June 2019

Kromě Facebooku existuje také webová doména "Greenpiss". Tu vlastní Michaela Kuřátková, bývalá zaměstnankyně agentury Olmer ad, a podle veřejně dostupných záznamů ze sociálních sítí také životní partnerka Zbyňka Olmera, majitele Olmer ad i další agentury Talk PR.

Obě firmy zaměřené na veřejnou komunikaci dlouhodobě spolupracují se společností Severní energetická a podle své webové prezentace se například podílely na vytvoření strategie jejího veřejného obrazu v roce 2013.

Severní energetická patří do portfolia podnikatele Pavla Tykače, který v Česku provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky. Z prezentací obou agentur vyplývá, že kromě Tykačových firem nemá žádný z dalších klientů agentur obchodní zájem v těžebním průmyslu a neobnovitelných zdrojích.

Kuřátková podle svého profilu na pracovní síti LinkedIn pro Olmer ad pracovala až do loňského června. Doména, varující před "účelovým ekoterorismem a vydíráním" byla v té době už veřejná. Sama Kuřátková přitom není jedinou vazbou mezi webem a lidmi pracujícími pro Pavla Tykače. Doména jako taková totiž v minulých letech patřila společnosti IDMZ, předchůdci dnešní Olmer ad.

Nové příspěvky každý den

Webová stránka Greenpiss v současnosti nefunguje. Pohled do archivu internetu nicméně odhalí, že převážně statický web bez aktuálního obsahu sloužil převážně k odkázání na facebookovou stránku a stejnojmenný profil na portálu YouTube. A právě tato facebooková stránka je stále velmi aktivní. Nové příspěvky na ní přibývají každý den, a jejich dosah je zvyšován placenou reklamou.

Jako první na možné propojení autorů kampaně s lidmi, kteří pracují pro Tykače, upozornilo ekologické hnutí Greenpeace. "Stránku Greenpiss známe od roku 2016, kdy začala být aktivní na sociálních sítích. Přes Facebook propagovala video, které zneužívalo naše záběry z protestu na chladící věži elektrárny Chvaletice," říká Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace Česká republika.

Na zmíněném videu je organizace Greenpeace označena za vyděrače a jejich aktivisté pak za někoho, kdo chce "zhoršovat vzduch i zdraví" v Česku.

Při prověřování vazeb facebokoové stránky a Pavla Tykače Aktuálně.cz oslovilo Kuřátkovou, majitele obou agentur i skupinu Sev.en.

Agentura Olmer ad odmítla, že by se na kampani Greenpiss jakkoliv podílela. "O těchto aktivitách nic nevíme," sdělil za firmu Petr Dušek. Zástupci Talk PR na zaslaný dotaz nezareagovali a na otázku položenou prostřednictvím sociálních sítí neodpověděla ani Michaela Kuřátková.

Mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová na několik dotazů, včetně toho, zda vědí o existenci stránky Greenpiss a jejím propojení s Olmerem a zda se podnik nehodlá od podobných aktivit distancovat, odpověděla velmi stručně. "Agentura Talk PR s námi spolupracuje a poskytuje nám služby v oblasti komunikace. Ostatní vaše tvrzení či úvahy se nijak netýkají Sev.en Energy, a proto k nim nemám co říci," uvedla v kusé emailové odpovědi.

Podle Marka Hlavici z Asociace komunikačních agentur České republiky samotný fakt, že soukromá osoba s úzkou vazbou na majitele dvou komunikačních agentur svůj názor na klima a obnovitelné zdroje veřejné prezentuje, není v rozporu s etikou oboru.

"Pokud by ale někde vznikal obsah ve prospěch produktu nebo služby, tvářil se jako nezávislý, spontánní, a přitom to byla placená reklama, tak by to problém byl a měl by tam být uvedený zadavatel. Nevím ale, jestli se to dá vztáhnout na tento případ," vysvětluje Hlavica.

Tykač chce Počerady

Tykač svou pozici v uhelném byznysu v poslední době významně posiluje. Opakovaně usiluje o odkup elektrárny Počerady, která v současnosti patří státem většinově vlastněnému ČEZu. Hnědým uhlím ji zásobuje nedaleký lom Vršany, který vlastní Tykač prostřednictvím skupiny Czech Coal.

Podle informací týdeníku Euro se vyjednávání o možném prodeji mezi Tykačem a ČEZem nedávno obnovila. ČEZ se totiž musí do konce letošního roku rozhodnout, zda prodej Počerad aktivně zamítne. Pokud tak neučiní, podle smlouvy o nákupu uhlí právě z Vršan přejde vlastnictví elektrárny na Tykače automaticky v roce 2024, a to za dvě miliardy korun. V roce 2017, kdy Tykač za Počerady nabízel pětinásobně více, se prodej nakonec neuskutečnil.

Podnikatel se také uchází o nákup elektráren v Německu a uhelných zdrojů v Řecku, letos v květnu od švýcarské firmy Alpiq koupil dva uhelné zdroje tepla a elektřiny na Zlínsku a Kladensku. Transakci, zveřejněnou v květnu, musí ještě schválit český antimonopolní úřad.