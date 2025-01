Nová strana GEN je bez Kalouska i Prchala. Známé tváře nejsou vše, tvrdí její šéf

Když radní pro dopravu v Praze 1 Vojtěch Ryvola loni v březnu Aktuálně.cz popisoval snahy o založení nové politické strany, ještě nevěděl, koho do ní dostane. V rozhovoru těsně před pondělním ustavujícím sněmem své strany s názvem GEN už bylo jasné, že v ní nebude expředseda lidovců a TOP 09 Miroslav Kalousek. Ryvola s ním jednal, ale Kalousek se rozhodl zůstat mimo.

Bývalý dlouholetý člen ANO Vojtěch Ryvola v pondělí poprvé představí novou politickou stranu a pořádá její ustavující sněm. "Těším se a zároveň cítím velkou odpovědnost," svěřoval se Aktuálně.cz den před sněmem, kdy se chystal s dalšími členy na stranické focení a poslední poradu před sněmem.

Ryvola výrazně změnil svou image. Zatímco ještě nedávno poutal pozornost dlouhou bradkou, ve které měl vousy sepnuté do culíku, nyní už je má krátce střižené a snaží se vystupovat jako šéf nové partaje. "Nová doba. Jdeme s kůží na trh," komentuje svou proměnu s úsměvem, který mizí v okamžiku, kdy uslyší otázky, zda vůbec cítí šanci na úspěch v podzimních volbách.

"Stoprocentně věřím, že se můžeme do Poslanecké sněmovny dostat. Podle průzkumů je přes 14 procent lidí, kteří by mohli být potenciálně našimi voliči. Teď jde o to, abychom je oslovili," říká Ryvola, který dal své straně název GEN. "Tedy Generace, ekonomika a naděje. A hlavně tu naději naši země potřebuje. Proto i naše motto zní 'Pojďme se domluvit'. Česko nepotřebuje hádky, ale komunikaci napříč stranami," prohlašuje Ryvola, který svou novou stranu označuje za "skutečně pravicovou".

Deset let byl přitom členem ANO, odešel loni. Kritizoval "privatizaci hnutí" i to, že o všem rozhoduje jen malá uzavřená skupina. Ryvola se neobává, že by jeho nová strana dostala nálepku "druhé ANO", přestože on i někteří další členové do nové strany přešli z Babišova hnutí.

"Myslím, že se hnutí změnilo, já do něj vstupoval, když to byla Akce nespokojených občanů. Já tím nespokojeným občanem jsem stále," tvrdí Ryvola, který se před časem z pozice místopředsedy ANO v Praze nepohodl s pražským šéfem hnutí Ondřejem Prokopem. V GENu našel místo například exposlanec ANO Pavel Šrámek nebo bývalá místostarostka Žďáru nad Sázavou za ANO Ludmila Řezníčková.

"Jsou to skvělí lidé, plus spousta dalších, které jsme dali dohromady. To, že jsme někteří byli někdy spojeni se značkou ANO, nic neznamená, koneckonců lepší polepšený 'hříšník', než do smrti žít v hříchu. Podobně jako já hledali na politické scéně alternativu k nynějším stranám a nikde ji nemohli najít. Nemáme mezi sebou žádné zvlášť známé tváře, ale to já vidím jako výhodu. Pro nás je podstatný program," tvrdí Ryvola.

Mezi příznivci je i herečka Ilona Svobodová

Za takový program považuje například 37 rad, které poskytla vládě Národní ekonomická rada vlády (NERV). "Bohužel vláda Petra Fialy realizuje minimum těchto rad, což považuji za velkou škodu. Lidé očekávali od vlády mnohem výrazně reformy," míní Ryvola. Vládu naopak chválí za zahraniční politiku.

Sám s velkou politikou zatím zkušenosti nemá. Přesto ho lákala, a tak po odchodu z ANO před rokem začal zvažovat založení nové strany. Setkával se s odborníky různých oblastí i s politiky, které by rád ve své straně viděl. Včetně Miroslava Kalouska.

"Mluvili jsme spolu, poskytl mi cenné rady, ale nechce vstupovat do politiky," uvedl Ryvola, který byl v kontaktu s dalším známým člověkem z vrcholné politiky - Markem Prchalem, který pracoval dlouho pro ANO Andreje Babiše. "Bral jsem od něj na začátku rozumy, Marek toho ví hodně, ale to byly první dva měsíce, kdy mi řekl, na co si mám dát v politice pozor. Potom si šel vlastní cestou," vysvětlil Ryvola.

Když Aktuálně.cz v neděli s Ryvolou mluvilo a přicházeli na schůzku členové strany, jedna tvář určitě zaujala více. Šlo o jednu z mála žen mezi přítomnými, a to herečku Ilonu Svobodovou. Ta se v politice nyní neangažuje, ale před listopadem 1989 patřila k hercům, kteří dávali najevo nesouhlas s totalitním režimem a sháněla podpisy pod petici Několik vět. Z politických důvodů nemohla jít po škole studovat a tak se věnovala jazykům. Podle svých slov do politiky vstoupila po listopadu několikrát, ale jen v roli pomocníka, když bylo potřeba. "Nechceme všechna jména říkat dopředu," sdělil Ryvola na dotaz, zda a jak bude působit v GENu právě tato herečka.