Utekl z ANO, bydlí na lodi s pivovarem. Teď chce pražský radní založit novou stranu

Na politické scéně by se mohla objevit nová strana. Založit ji chce radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola. Muž s mohutným plnovousem, který bydlí na lodi kotvící na Vltavě v centru metropole. Deset let byl členem ANO, letos ale odešel. Kritizoval "privatizaci hnutí" i to, že o všem rozhoduje jen malá uzavřená skupina. Nyní se spojuje s dalšími nespokojenými politiky.

Vojtěch Ryvola si zakládá na dlouhých vousech, které pěstuje už několik let, a k tomu se pyšní značně netradičním bydlištěm. Jeho domovem je velká loď Pivovar, která kotví na Vltavě a slouží také jako restaurace, pivnice a pivovar. "Je to výjimečné místo, protože toto je jediná loď na světě, kde i vaříme a skladujeme pivo," tvrdí. Bydlení na řece v centru města si pochvaluje. "Je krásné, když mě probouzí labutě," říká přímo na lodi při ranním východu slunce a rukou si přejíždí přes své vousy, které bez sepnutí gumičkou sahají až daleko na hruď. Související Hříšníků jsou stovky denně, pokut málo. Hlídat řidiče na mostě je těžké, říká policie I když je loď 53 metrů dlouhá, osm metrů široká a uvnitř je prostor pro 280 lidí, jeho vlastní bydlení je velmi skromné. "Pojďte dolů," ukazuje a míří z paluby dolů do strojovny. V koutě tu má postel a poličku, na které leží několik knih od Winstona Churchilla. Součástí "bytu" je ještě sprcha s umyvadlem, nad kterým je malé okénko s výhledem na hladinu Vltavy. "Jsem tady spokojený, nic mi nechybí," říká a pyšně ukazuje na kuchyň, která je podstatně větší než zbytek jeho obydlí. Vousy si podle svých slov přestal zkracovat ve chvíli, kdy koupil v Děčíně pozemek na výstavbu obchodního centra. Právě v tomto oboru dlouhá léta působil, rodinná společnost spravovala na padesát center, později pracoval také v investiční a developerské firmě. "Říkal jsem si, že dokud centrum nepostavím, tak si vousy nezkrátím. A když jsem ho postavil, tak už mi bylo líto ničit takovou nádheru. Nejsem žádný holobrádek." V Děčíně také vstoupil do politiky. Hned po založení hnutí ANO v roce 2012 se stal jeho příznivcem, o dva roky později členem. Následoval přesun do metropole, po posledních volbách se stal v Praze 1 radním pro dopravu. Prosazoval například zásadní omezení vjezdu aut do centra města. První vlaštovkou byl noční zákaz vjezdu do části Starého Města, úředníci ho ale na popud primátora Bohuslava Svobody za pár hodin zase zrušili. "Chci bourat hrůzostrašné barikády" Ještě více ale stojí za pozornost Ryvolovy plány na politickou stranu. I když radní říká, že zatím s kolegy založil jen spolek, podle informací Aktuálně.cz přesvědčuje další lidi, aby s ním do společného projektu šli. Jsou mezi nimi například jeho bývalí spolustraníci z ANO, kteří stejně jako on z hnutí odešli. "Nejde ale zdaleka jen o bývalé členy ANO, mluvím se spoustou dalších lidí z jiných stran nebo s nestraníky. Spolek jsem založil s dvěma bývalými členy Pirátů," uvádí Ryvola. Související Čidla za miliony hlídají dobu parkování, řidiči je ignorují. Radní si projekt chválí Z hnutí ANO odešel proto, že si ho podle něj v Praze zprivatizovalo místní vedení v čele s Ondřejem Prokopem, šéfem zastupitelského klubu. "Já chtěl, aby rozhodovala celá členská základna v Praze, a ne jenom úzké vedení. Bohužel jsem neuspěl. V ANO tedy nejsem, ale zůstávám nespokojeným občanem přesně podle toho, když ANO vznikalo, tehdy to byla Akce nespokojených občanů," vysvětluje. Nejvíce mu podle jeho slov vadí rozdělení české společnosti. "Chtěl bych bourat hrůzostrašné barikády mezi lidmi, kdy jsme se rozdělili na rouškaře a nerouškaře, očkované a neočkované, ukrajinisty a rusofily. Tyto skupiny je třeba propojovat, protože dnešní boje k ničemu nevedou," míní. O svých politických plánech už ale zatím víc prozradit nechce. "Všechno je na začátku, jste první novinář, který se o projektu dozvěděl. Rád bych ho představil s plnou slávou, až bude hotový," dodává. Naznačil ale, že chce sázet na mladé. "Chci za nimi jezdit a naslouchat jim, aby byl jejich názor a hlas vyslyšen. Rád bych mladé, ale nejen je, přesvědčoval, že politika není sprosté slovo a lze ji dělat slušně," dodává bývalý dlouholetý člen hnutí Andreje Babiše. Video: Hledám lidi po celé republice, říká radní Prahy 1, který plánuje novou stranu 5:05 Aktuálně.cz navštívilo v neobvyklém "domově" Vojtěcha Ryvolu, jehož loď kotví na Vltavě a zeptalo se ho, jak to myslí se založením nové strany. | Video: Radek Bartoníček