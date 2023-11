Premiér nás dehonestoval, vnímáme ale obrat k lepšímu, hodnotí Učitelská platforma

Do pondělní stávky se zapojily tři čtvrtiny škol. Buď zavřely, nebo omezily provoz. Přestože informace o protestu do škol pomáhal šířit spolek Učitelská platforma, od odborářské demonstrace se po jejím skončení nakonec distancoval. Předsedkyně spolku Petra Mazancová ale věří, že vláda požadavky stávkujících vyslyší.

"Úspěch byl, kolik se zapojilo škol. Nemyslím si, že kdyby školy mlčely, něco by se změnilo. Za selhání celé společnosti ale považuji dehonestaci stávkujících, odborářů a vlády," zhodnotila Petra Mazancová stávku s tím, že jí vadilo množství urážlivých komentářů na účet všech zainteresovaných stran. Mazancová je předsedkyní spolku sdružujícího zhruba 1800 členů ze vzdělávacího prostředí.

Za dobrou zpočátku dne nepovažovala ani komunikaci vlády. "Ráno pan premiér řekl, že část škol stávkuje, přitom stávkovala většina. To je dehonestace protestujících," doplnila. Minulý týden premiér Petr Fiala (ODS) zase označil stávku za nezodpovědnou, čím popudil další školy.

Ve druhé části dne podle Mazancové ale vláda komunikaci zlepšila. Za vstřícný krok považuje zejména to, že jí ministr Mikuláš Bek (STAN) nabídl v pátek schůzku. Na ní Mazancová mimo jiné navrhne vytvoření platformy pro diskusi mezi ministerstvem a školami.

Zároveň věří, že vláda ještě upraví své nařízení o snížení maximálního počtu vyučovacích hodin proplácených státem. Současný návrh by vedl k omezení půlených hodin, tandemové výuky, seminářů či doučování. Náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) uvedl, že jsou s učiteli "v hledání společného pohledu fakticky velmi blízko".

Spolek Učitelská platforma se v pondělí také vymezil proti účasti některých řečníků na demonstraci na pražském Malostranském náměstí. Vadil zejména bloger s proruskými názory Daniel Sterzik, který si říká Vidlák. Učitelská platforma po jeho vystoupení na pódiu, kde byl i předseda školských odborů František Dobšík, uvedla, že odbory stávku škol zneužily. Spolek následně vyzval šéfa konfederace odborových svazů Josefa Středulu k rezignaci.

Středula takovou výzvu označil za iracionální. Redakci iDnes.cz řekl, že blogera Vidláka pozvala jiná odborová organizace, Asociace samostatných odborů.

Mazancová je ale přesvědčená, že by za to měl vzít zodpovědnost právě odborový předák. "Odbory se přetahují, kdo za to má odpovědnost, ale na pódiu stál pan Středula, tak bych řekla, že to je jeho odpovědnost. Vystoupil tam někdo, kdo šíří nenávist, a pro mě to bylo zostuzení stávky," zkritizovala vystoupení blogera Vidláka Mazancová.