Většina škol na protest proti úsporám zavřela. Stovky firem na hodinu přeruší výrobu

Odbory chystanou stávkou usilují mimo jiné o více peněz pro školství. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Poukazují na to, že to povede ke snížení kvality výuky.

Chtějí také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. V Česku je podle ročenky ministerstva školství přibližně 4200 základních, 1300 středních a 5400 mateřských škol.