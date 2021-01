Státní firma Čepro nakoupila od Agrofertu paliva za 5 miliard bez veřejné soutěže

Státní firma Čepro poslala za poslední čtyři roky zhruba 5 miliard korun Agrofertu ze svěřenských fondů Andreje Babiše, aniž by na zakázky vypsala veřejná výběrová řízení. Dle protikorupčních expertů nezákonně. Není tak možné nezávisle ověřit, za jakých okolností se k penězům dostaly firmy, z nichž těží rodina premiéra. Čepro se hájí, že dle analýz není veřejný podnik a zákon se na něj nevztahuje.

Agrofert je dlouhé roky velkým dodavatelem podniku Čepro, jehož jediným akcionářem je stát. Ještě mezi lety 2013 a 2016 šlo z rejstříku veřejných zakázek vyčíst, že tehdejší koncern nynějšího premiéra Andreje Babiše dodával státnímu podniku biosložky na přimíchání do nafty za více než 600 milionů korun ročně (průměrně). Několika kliky na internetu bylo také možné zjistit, kdo další se o možnost prodat svoje produkty společnosti Čepro ucházel a s jakou vyšší cenou s Agrofertem ve veřejném tendru prohrál.

V roce 2017 vstoupil v platnost takzvaný lex Babiš, tedy novela zákona o střetu zájmů, která zakazuje firmám politiků účastnit se veřejných tendrů. Miliardové veřejné zakázky od Čepra pro Agrofert následně téměř ustaly.

Ne tak ale tok peněz ze státního podniku do firem, které se dnes nacházejí ve svěřenském fondu premiéra. Čepro jen objednávalo pohonné hmoty bez toho, že by na to veřejnou zakázku vypsalo. A to s argumentem, že se na něj zákon o veřejných zakázkách nevztahuje. Hodnota dodávek od Agrofertu se za dané roky (poslední čtyři) pohybuje v součtu kolem pěti miliard korun.

Tyto nákupy se přesunuly do běžných obchodních jednání, která mezi sebou standardně vedou soukromé firmy. Nikoliv podle zákona, který má za cíl předcházet korupci, ale dle svých vlastních pravidel. Ta jsou interní a státní podnik o nich nezveřejňuje informace ve věstníku veřejných zakázek ani veřejném registru smluv. Zájemci o dodávky, které Čepro samo neosloví, se o nich nedozvědí. Rozdělení peněz ani nekontroluje antimonopolní úřad, jen akcionáři.

Akcionářská práva státu a tím i dohled v Čepru vykonává ministerstvo financí. To vede Alena Schillerová, blízká spolupracovnice Andreje Babiše, jehož svěřenské fondy dnes sdružují firmy, kterým Čepro platí. Na dotazy Aktuálně.cz ministerstvo přes urgence neodpovědělo.

"Je zřejmé, že tyto nákupy podniku jdou mimo veškeré kontrolní mechanismy pro nakládání s veřejnými prostředky," uvedl Jiří Skuhrovec, analytik DatLabu, který se sledováním veřejných tendrů dlouhodobě zabývá. Právě při analýze veřejných registrů zjistil, že nákupy Čepra od Agrofertu z nich vymizely. Oproti tomu většinu ostatních nákupů dodnes firma dělá přesně podle zákona o veřejných zakázkách.

Redakce získala konkrétní čísla od Čepra. Plyne z nich, že zatímco ještě v letech 2014 a 2015 podnik nakoupil biosložku FAME z více než 80 procent ve veřejných tendrech, v dalších dvou letech klesl tento podíl jen na 2,5 procenta. V posledních dvou letech byl nula.

Agrofert patřil do roku 2017 premiéru Andreji Babišovi, kvůli zákonu lex Babiš ho ale vložil do svěřenských fondů. Podle něj ho tak již neovládá a střet zájmů nemá. Audit Evropské komise ovšem naopak tvrdí, že Babiš ve střetu zájmů je. Protikorupční organizace proto nyní chystají podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby postup Čepra přezkoumal.

Čepro: Tím, že nesoutěžíme, naopak šetříme

Čepro jakékoliv pochybení odmítá. Otázku, zda je firma veřejný zadavatel s povinností nakupovat jen podle zákona o veřejných zakázkách, Čepro podle jeho šéfa Jana Duspěvy řešilo už v roce 2008. "Dohodli jsme se s tehdejším ministrem financí, že přistoupíme k zadávání veřejných zakázek dobrovolně v případech, kdy nás to jako obchodní společnost nebude poškozovat," vysvětluje Duspěva.

V dalších letech si Čepro požádalo i o stanoviska ministerstva pro místní rozvoj, které je autorem zákona o veřejných zakázkách, a také ÚOHS. První říká, že podnik veřejným zadavatelem spíš není, a druhé, že záleží na konkrétních obchodech. Obě stanoviska jsou právně nezávazná.

Čepro také opírá svůj postup o analýzu advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol., kterou si nechalo zpracovat a z níž údajně plyne, že není veřejným zadavatelem. Protikorupčním odborníkům ale společnost zmiňovanou analýzu kvůli obchodnímu tajemství vydat odmítla. Server Neovlivni v minulosti napsal, že spoluzakladatel advokátní kanceláře Pavel Smutný má velmi blízko k Andreji Babišovi.

Podle Duspěvy tím, že se státní firma v části případů nepodřídí zákonu o veřejných zakázkách, výrazně šetří - část dodavatelských firem se dle něj do veřejného tendru hlásit nechce, protože by tím odhalila svoje nabídkové ceny konkurenci. Nízkou cenu pak nabídne při neveřejném jednání.

Někdy podle zákona, jindy ne

Duspěva říká, že Čepro tedy postupuje tak, že veřejné zakázky na nákupy biopaliv i pohonných hmot sice vypíše, pokud se ale přihlásí málo účastníků nebo dostane nevýhodné nabídky, osloví i další firmy na tuzemském trhu nebo v zahraničí. Se všemi pak vede dál obchodní jednání a smlouvu v případě dohody uzavře mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Podle něj se to týká nejen Agrofertu, ale i všech ostatních dodavatelů.

"Tím zajišťujeme větší konkurenci v rámci našeho vlastního nákupu. Bez ohledu na dodavatele nebo způsob nákupu tak vždy nakupujeme za nejnižší možnou cenu," doplnil Duspěva.

Zvýhodňování Agrofertu v jednáních mimo veřejné tendry odmítá. "Oslovujeme vždy i další výrobce, a to včetně zahraničních. V řadě případů tak postupujeme naopak proti zájmům Agrofertu. Ten má ale z pohledu výrobních a logistických nákladů vždy výhodu, protože je největším výrobcem biosložky FAME na tuzemském trhu," zdůraznil.

Firmy z holdingu Agrofert - Preol a Primagra - mají na dodávkách bionafty pro Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl. Nejvíce od nich nakoupilo Čepro před čtyřmi lety, téměř 70 procent veškeré spotřeby. Nákupy bionafty přes veřejné zakázky Čepro snížilo v posledních letech u všech dodavatelů. Naopak třeba motorovou naftu stále nakupuje ve veřejných tendrech ze 40 až 60 procent (viz box).

Čepro a nákupy Čepro nakoupilo v letech 2014 až 2020 ročně od 105 tisíc litrů až po téměř 200 tisíc litrů bionafty, resp. metylesteru řepkového oleje (FAME).

V roce 2014 byl podíl holdingu Agrofert na dodávkách 44 %, do roku 2016 se zvýšil na 69 %. Od té doby klesl, osciluje kolem 50%, loni byl 46 %.

Z dodaného objemu FAME nakoupilo Čepro v roce 2014 58 % všech dodávek ve veřejných zakázkách, z toho od Agrofertu dokonce 83 %. Podíl nákupů touto formou začal pak u všech dodavatelů klesat, v roce 2017 byl jen 1,6 % z celku, u Agrofertu zhruba 2,5 %. Předloni a loni už to bylo od Agrofertu 0 %, celkově Čepro ve veřejných tendrech koupilo 2 %.

Fakt, že rapidně ubylo obchodů s Agrofertem formou veřejných zakázek od roku 2017, podle Duspěvy nijak nesouvisí s lexem Babiš. Tedy že by se chtěli vyhýbat možnému střetu zájmů premiéra. "S ohledem na legislativu proti praní špinavých peněz stejně vždy ověřujeme skutečné majitele u všech svých dodavatelů," vysvětlil. Agrofert konkrétně podniku dodal čestné prohlášení, že žádné zákony neporušuje a může se tendrů účastnit.

Protikorupční experti: Čepro je veřejný zadavatel

Protikorupční organizace však trvají na tom, že Čepro není jen obyčejný obchodník a mělo by postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Argumentují judikáty evropského soudního dvora, podle kterých je společnost se strategickými úkoly státu veřejným zadavatelem.

Ministerstvo financí, vedené Alenou Schillerovou (ANO), které spravuje akcie Čepra, ve svých dokumentech také samo podnik za strategický označuje. Drží totiž zásoby pohonných hmot a je součástí energetické infrastruktury země. Stát je navíc jediným vlastníkem.

"Není přípustné, aby firma v režii ministryně financí nakupovala bez veřejné kontroly, a už vůbec ne od firem ze svěřenského fondu premiéra z téže strany. Buď musíme dostat nákupy zpět pod veřejnou kontrolu, nebo omezit vliv ministerstva na řízení firmy Čepro," konstatoval Marek Zelenka ze spolku Oživení, který připravuje zmíněný podnět k antimonopolnímu úřadu.

Bude o něm rozhodovat vládou Andreje Babiše nově dosazený předseda Petr Mlsna, který dle části expertů funkci získal v netransparentním výběrovém řízení. Předchozí stanovisko antimonopolního úřadu, kterým dnes Čepro argumentuje, vyhotovil jeho předchůdce Petr Rafaj, který vloni rezignoval po sérii korupčních podezření.

Sám Agrofert k dodávkám do Čepra uvedl, že je získává dlouhodobě buď dle rámcových smluv uzavřených na základě veřejných zakázek, anebo kupních smluv uzavřených na základě obchodního jednání.

"Tímto způsobem probíhal prodej produktů společnosti Čepro daleko dříve, než nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Žádný střet zájmů navíc firma podle něj nemá.

Podmínky dodávek do Čepra patří podle Hanzelky k vůbec nejpřísnějším. "Jak po formální, tak i po ekonomické stránce, jakých se naše dceřiné firmy účastní. Co je nám známo, tak v našem případě všechna řízení proběhla dle platné legislativy," dodal mluvčí.