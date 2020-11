Experti: Vláda nezákonně tají tendr o křeslo nejmocnějšího úředníka v Česku

Ve stínu koronavirové krize se odehrává výběr nového předsedy antimonopolního úřadu. Současný šéf Petr Rafaj rezignoval po podezřeních ze střetu zájmů a korupce. Na jeho nástupce vláda sice vypsala výběrové řízení, protikorupční experti i právníci ale upozorňují, že tendr je zcela neprůhledný. Úřad vlády tají jména přihlášených, jejich prezentace, kritéria výběru i jeho konec.

Prezident Miloš Zeman, který dle zákona na návrh vlády jmenuje předsedu antimonopolního úřadu, už má vybráno. V křesle by chtěl nynějšího ministerského náměstka Petra Mlsnu. Toho dopředu nejen podpořil, ale také přijal na Hradě.

Vláda Andreje Babiše (ANO) potom sice na nátlak protikorupčních expertů vypsala výběrové řízení, podle těch samých odborníků je ale mimořádně neprůhledné. Úřad vlády nejen tají přihlášené uchazeče a jejich návrhy a životopisy. Ve výběrové komisi nejsou nezávislí experti, ale trojice vládních úředníků. Není jasný termín, kdy bude nový předseda vybrán. Vláda neoznámila ani kritéria, která vítěz musí splnit. Přesto chce mít vybráno už do konce listopadu, kdy z funkce odchází současný předseda Rafaj.

Jeho nástupce bude stejně jako on rozhodovat o tom, kam potečou nebo nepotečou miliardy korun. Dohlíží nejen na regulérnost veřejných zakázek, ale i na to, aby se soukromé firmy vzájemně nedomlouvaly na cenách a tím je nešroubovaly v obchodech nahoru. Někdejšího poslance ČSSD Rafaje do funkce vynesly kuloární dohody mezi politickými stranami. Jeho nástupce sice má vzejít z výběrového řízení, podle odborníků ale proces vypadá jako formalita.

"Konání výběrového řízení jsme důrazně požadovali právě kvůli tomu, aby předseda nebyl vybrán zákulisní dohodou čistě podle jeho schopností domluvit se s vládními politiky. Aby tomu výběrové řízení zamezilo, musí být transparentní. Zveřejněna by měla být minimálně hodnoticí kritéria, podle kterých se bude komise rozhodovat, a dále životopisy účastníků a jejich vize o budoucím fungování úřadu. Odborná i široká veřejnost by měla mít příležitost přesvědčit se o schopnostech uchazečů vést jeden z nejvýznamnějších úřadů v zemi," uvedl právník protikorupční organizace Transparency International Jan Dupák.

Úřad vlády odmítl poskytnout Aktuálně.cz byť jen seznam přihlášených. "Jmenný seznam uchazečů nemůže být v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů poskytnut. Je plně na jednotlivých uchazečích, zda veřejně deklarují, zda se výběrového řízení účastní, či nikoliv," řekla mluvčí vlády Jana Adamcová.

Právníci: Kompletní nesmysl, jde o veřejný zájem

Oldřich Kužílek, který je mimo jiné spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím, ale její vyjádření označuje za "kompletní nesmysl". "Je zřejmé, že při výběru uchazeče na tuto funkci zřetelně převažuje veřejný zájem na znalosti uchazečů nad ochranou jejich soukromí," uvedl Kužílek s tím, že to ukotvují už evropské předpisy.

"Uchazeči se nemohou tvářit, že taková kandidatura je čistě jejich osobní věc. Navíc podle vládou předloženého nominačního zákona se zveřejňují všechny nominace do orgánů státních firem, tím spíše by mělo dojít ke zveřejnění uchazečů o post předsedy ÚOHS," souhlasí Věnek Bonuš, právník organizace Rekonstrukce státu.

Známo je přesto jméno pouze 6 z 11 lidí, kteří se přihlásili. Redakce Aktuálně.cz a Hospodářských novin zjistily, že šéfem antimonopolního úřadu dohlížejícího na veřejné zakázky se může stát například exministr dopravy Vladimír Kremlík, sám odvolaný za stamilionovou zakázku zadanou bez tendru. Nebo Hynek Brom, první zástupce nynějšího šéfa instituce, který rezignoval po podezřeních z korupce. Či úředník Jan Sixta, který se dopisem postavil za to, že se Agrofert může dál účastnit soutěží o veřejné peníze a že omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů se ho netýkají.

Mluvčí vlády Adamcová ani po dvou dnech neodpověděla na otázky redakce, jak přesně bude výběrové řízení pokračovat, jestli se chystá veřejné slyšení uchazečů či zda Úřad vlády zveřejní jejich koncepce, které jim nařídil vypracovat. A ani to, podle jakých kritérií budou uchazeči hodnoceni. Na dotaz nereagoval ani premiér Andrej Babiš.

Dle několika zdrojů redakce minimálně část uchazečů stanula před výběrovou komisí ve středu. Zda si úředníci předvolali všechny zájemce o post, není jasné. Neví se ani to, jestli už někoho komise vyloučila, ani jak bude tendr pokračovat.

Jmenuje Zeman vybraného kandidáta?

Jisté je jen to, že vláda spěchá, aby měla vybraného člověka, který bude ÚOHS ovládat dalších šest let, už příští týden. Rafaj totiž po dohodě s prezidentem Zemanem rezignoval k 1. prosinci.

"Cílem vlády je provést výběrové řízení tak, aby nový předseda ÚOHS nastoupil plynule po ukončení funkce současného předsedy ÚOHS. V tomto ohledu vláda samozřejmě počítá, že panu prezidentovi předloží svůj návrh s určitým časovým předstihem," dodala Adamcová.

Pokud by vláda po doporučení výběrové komise navrhla někoho jiného než Zemanova favorita Mlsnu, není jasné, jak by to dopadlo. Zákon totiž praví, že předsedu ÚOHS jmenuje prezident na návrh vlády. Nedefinuje ale, že to Zeman musí udělat. V minulosti už Zeman takto například odmítl Babišovi jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu z ČSSD.